Cooler Master XG Plus Platinum oraz XG Platinum

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma Cooler Master zaprezentowała właśnie dwie nowe serie zasilaczy z najwyższej półki. Pierwsza z nich to XG Plus Platinum, która wyróżnia się nie tylko topową specyfikacją, ale także efektownym wentylatorem ARGB oraz wyświetlaczem diagnostycznym. Linia XG Platinum przypadnie do gustu bardziej konserwatywnym entuzjastom, którzy cenią sobie przede wszystkim wysokiej jakości komponenty. Seria zasilaczy Cooler Master XG Plus Platinum wyróżnia się w pełni modularnym okablowaniem, cichym wentylatorem ARGB o średnicy 135 mm, a także wyświetlaczem diagnostycznym kompatybilnym z oprogramowaniem MasterPlus+. Panel ten docenią osoby, które chcą monitorować wszystkie parametry pracy zasilacza w czasie rzeczywistym (np. temperaturę, obciążenie czy prędkość obrotową wentylatora) i bezproblemowo zarządzać efektami podświetlenia ARGB.







Jak deklaruje producent, zasilacze XG Plus Platinum zostały stworzone i zaprojektowane z myślą o wydajności, stabilności, niezawodności, a także długiej żywotności. Aby spełnić te założenia użyto wyłącznie japońskich kondensatorów, pełnomostkowego przetwornika rezonansowego LLC, a także konwertera DC-DC. Jakość produktów potwierdzona jest certyfikatem 80 Plus Platinum. Na ich korzyść przemawia także szereg zabezpieczeń (OPP, OVP, OCP, UVP, SCP, OTP). Seria liczy sobie trzy modele: XG850 Plus Platinum, XG750 Plus Platinum oraz XG650 Plus Platinum.



Zasilacze Cooler Master XG Platinum stanowią z kolei ciekawą propozycję dla osób, które nie wymagają od zasilacza efektownego designu, czy ekranu prezentującego szczegóły pracy. Modele te charakteryzują się stonowanym wyglądem oraz wysokiej jakości komponentami, które znalazły się również w modelach XG Plus Platinum. Mamy więc do czynienia z zasilaczami wyposażonymi w japońskie kondensatory, cichy wentylator o średnicy 135 mm, w pełni modularne okablowanie, przetwornik rezonansowy LLC czy konwerter DC-DC. Nie sposób nie wspomnieć także o wysokiej sprawności zasilaczy potwierdzonej certyfikatem 80 Plus Platinum. Seria ta składa się z trzech modeli: XG850 Platinum, XG750 Platinum oraz XG650 Platinum. Producent udziela na całą serię aż 10-letnią gwarancję.



Zasilacze Cooler Master z serii XG Plus Platinum kosztują od 1149 PLN do 1249 PLN. Modele z serii XG Platinum można nabyć już od 789 PLN do 879 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia