ASUS prezentuje nowe modele VivoBook

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma ASUS zaprezentowała VivoBooki S14 (S433) i S15 (S533), parę ultramobilnych laptopów 14-calowych i 15-calowych wyróżniających się idealnym połączeniem wyglądu pełnego charakteru i wysokiej wydajności. VivoBook S14 oraz S15 to laptopy o pełnym charakteru wykończeniu z krawędziami z diamentowym szlifem i metalicznymi teksturami. Są one dostępne w wielu wariantach kolorystycznych wybranych pod kątem odzwierciedlenia osobowości użytkowników. Kolory towarzyszą użytkownikom także po otwarciu pokrywy, kiedy odsłonięty zostaje przycisk Enter z krawędziami w stylu „color-blocking”.







Oprócz wyjątkowego i eleganckiego wyglądu nowe VivoBooki są ponadto (w maks. konfiguracji) napędzane procesorem Intel Core i7 oraz niezależną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250 i 16 GB RAM. Dysponują również superszybkimi rozwiązaniami dyskowymi w postaci SSD PCIe o dużej pojemności oraz pamięci Intel Optane H10.



Ekrany ze smukłymi ramkami NanoEdge zapewniają immersyjne wrażenia podczas oglądania przy jednocześnie bardziej kompaktowej obudowie, dlatego laptopy VivoBook S14 i S15 zajmują mniej miejsca na biurku lub w torbie, a ekran FHD oferuje szerokie kąty oglądania i świetne właściwości odwzorowania barw.



Dysponujący 15.6-calowym ekranem model VivoBook S15 oferuje maksymalną przestrzeń ekranową w kompaktowej obudowie. Jest to więc praktyczne rozwiązanie dla użytkowników zajmujących się pracą wielozadaniową z dwoma lub więcej aktywnymi oknami na ekranie. Wyposażony w 14-calowy wyświetlacz i ważący 1,4 kg wariant VivoBook S14 to laptop o bardzo wszechstronnym formacie nadający się dla zróżnicowanej grupy użytkowników.



Aby korzystać z klawiatury numerycznej, użytkownicy mogą zdecydować się na wersję VivoBooka S14 z opcjonalnym rozwiązaniem ASUS NumberPad 2.0, czyli touchpadem z zintegrowaną klawiaturą numeryczną podświetloną diodami LED do szybkiego wprowadzania danych. Ponadto każdy VivoBook S posiada większe nasadki klawiszy niż większość laptopów, co umożliwia łatwe, komfortowe i precyzyjne wprowadzanie danych.



Laptopy ASUS VivoBook S14 i S15 oferują wydajność wymaganą przez użytkowników do wykonywania wszystkich codziennych zadań. Dysponują one procesorem Intel Core 10. generacji, który idealnie nadaje się do pracy wielozadaniowej i rozrywki w wysokiej rozdzielczości, a ponadto zintegrowanym układem graficznym lub niezależną kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250 – w zależności od konfiguracji. Rozwiązanie dyskowe to SSD PCIe o pojemności maks. 1 TB, opcjonalnie dostępna jest pamięć Intel Optane H10, a ponadto zainstalowane jest maks. 16 GB pamięci RAM.



Karta Wi-Fi 6 (802.11ax) Intela oferuje superszybkie połączenia sieciowe – nawet trzy razy szybsze niż sprzęt pracujący w standardzie Wi-Fi 5 (802.11ac). Ponadto umożliwia ona jednoczesne połączenie cztery razy większej liczby urządzeń przy latencji niższej o 75% – dla redukcji czasu transferu dużych plików wideo o rozdzielczości 4K UHD o nawet 70%.































Źródło: Info Prasowe / ASUS