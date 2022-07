ASUS prezentuje nowy Zenfone 9

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS przedstawia najnowszy smartfon Zenfone 9. To całkowicie przeprojektowane, kompaktowe urządzenie w rozmiarze 5.9”, o wysokiej wydajności i nowych funkcjach. Napędzany przez najnowszy, flagowy procesor Snapdragon 8+ Gen 1, jest najpotężniejszym Zenfone’em, jaki kiedykolwiek został wydany. Najnowsza generacja Zenfone 9 została całkowicie przeprojektowana, aby nadać jej elegancki wygląd i wrażenie klasy premium. Najnowszy model to cztery nowe, przyciągające wzrok kolory, nowa, przyjemna w dotyku tekstura High-Grip i certyfikat IP68.







Ta nowoczesna konstrukcja zawiera zmodernizowany system podwójnych aparatów fotograficznych z aparatem głównym o rozdzielczości 50 MP Sony IMX 766, wyposażonym w nowy, 6-osiowy hybrydowy stabilizator gimbal, elektroniczną stabilizację obrazu (EIS) i ultraszybką technologię autofocus dla ostrych, pozbawionych drgań zdjęć i filmów. Telefon wyposażono również w 12 MP aparat z obiektywem ultraszerokokątnym IMX 363 oraz 12 MP aparat przedni IMX 663 umieszczony w ekranie, dla zapewnienia krystalicznie czystych selfie i rozmów wideo.



5.9-calowy Zenfone 9 to niezwykle kompaktowy i potężny smartfon. Napędzany jest przez flagowy procesor Snapdragon 8+ Gen 1, z maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i maksymalnie 256 GB pamięci ROM UFS 3.1 – wszystko po to, aby zapewnić płynność, responsywność i wydajność w każdej sytuacji. Zenfone 9 jest również chłodniejszy i szybszy niż kiedykolwiek, dzięki całkowicie odnowionemu systemowi chłodzenia. Urządzenie wyposażono w zaawansowaną technologicznie komorę parową zamiast ciepłowodów, a także zaawansowany rozpraszacz ciepła, wykorzystujący miedź, arkusze grafitowe i pastę termiczną.



Ulepszona bateria o pojemności 4300 mAh i energooszczędne komponenty pozwalają Zenfone 9 działać dłużej niż kiedykolwiek. Telefon można szybko naładować - możliwe jest to dzięki potężnemu, 30-watowemu zasilaczowi z HyperCharge i technologii szybkiego ładowania. Zaawansowany, 120Hz wyświetlacz AMOLED oferuje niewiarygodną dokładność kolorów na poziomie Delta E < 1 i superpłynne przewijanie treści. Szeroka gama kolorów z pokryciem 115% sRGB w połączeniu z kinową gamą kolorów 112% DCI-P3 pozwala na uzyskanie ultrażywych obrazów w każdych warunkach. Współpraca z wiodącą firmą Pixelworks zajmującą się przetwarzaniem obrazu sprawiła, że efekty wizualne widoczne na ekranie są teraz jeszcze lepsze, z dokładnością odwzorowania kolorów na światowym poziomie. Za ochronę tego wspaniałego wyświetlacza odpowiada szkło Corning Gorilla Glass Victus. Sprawia to, że jest on odporny na nieoczekiwane uderzenia i zarysowania, co pozwala dłużej cieszyć się jego wzorowym wyglądem.



Zenfone 9 wyposażony został w znacznie ulepszony aparat główny Sony IMX 766 o rozdzielczości 50 MP, który pozwala użytkownikom robić doskonałe zdjęcia nawet w najciemniejszych sceneriach. Całkowicie nowy, 6-osiowy, hybrydowy stabilizator gimbal sprawia, że zdjęcia i nagrania wideo są wolne od rozmyć i wstrząsów, nawet gdy jesteś w ruchu. Ta fantastyczna optyczna stabilizacja obrazu w formie gimbala monitoruje każdy ruch Zenfone 9, w każdym kierunku i wykorzystuje te informacje do regulacji całego modułu kamery w czasie rzeczywistym. Może kompensować przesunięcia do +/- 3 °, dzięki czemu jest w stanie pomóc w wygładzeniu uwiecznianych nawet najdzikszych akcji - bez zniekształceń optycznych lub „duszków”. W połączeniu z ultraszybką technologią autofocus — która szybko ustawia ostrość i płynnie reaguje na zmiany w kadrze — oraz nowymi algorytmami przeciwdziałającymi drganiom EIS, Zenfone 9 zapewnia superpłynne, profesjonalnie wyglądające ujęcia akcji, niezależnie od panujących warunków.



Nagrywanie dźwięku w modelu Zenfone 9 przechodzi na wyższy poziom. Audio HDR pozwala użytkownikom uchwycić każdy dźwięk, od najcichszego do najgłośniejszego, zupełnie tak jak ludzkie ucho. 3D Surround rejestruje zapierający dech w piersiach, dokładny dźwięk przestrzenny w naturalnej, wysokiej wierności. W mniej idealnych warunkach, np. podczas rejestracji dźwięku na zewnątrz, funkcja redukcji szumu wiatru pozwala na uzyskanie krystalicznie czystych nagrań. Zenfone 9 jest nadal wyposażony w standardowe gniazdo audio 3.5 mm, - użytkownicy nie muszą się zatem martwić, jeśli nie posiadają słuchawek bezprzewodowych.



Ponieważ Zenfone 9 idealnie mieści się w dłoni, interfejs ASUS ZenUI 9 (Android 12) został zoptymalizowany do obsługi jedną ręką. W sprzęcie zastosowano też unikalny ASUS ZenTouch - wielofunkcyjny przycisk zasilania umieszczony z boku, wyposażony w czujnik linii papilarnych dla bezproblemowego odblokowania i obsługujący wygodne sterowanie gestami. Nowa obudowa Connex Case pozwala użytkownikom dołączyć dedykowane akcesoria w postaci etui na karty Connex Card Holder lub podstawki Connex Smart Stand. Dodatkowo, dostępny jest również nowy uchwyt Smart Backpack Mount do bezpiecznego przymocowania Zenfone 9 do paska plecaka.



Z okazji premiery, producent przygotował też specjalną promocję: każdy, kto zdecyduje się na zakup modelu Zenfone 9 w przedsprzedaży, może otrzymać Chromebook’a o wartości 1499 PLN za 1zł! Oferta ważna jest dla urządzeń zamówionych między 28 lipca a 22 sierpnia 2022 r. Liczba urządzeń w promocji ograniczona.



































Źródło: Info Prasowe / ASUS