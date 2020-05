ASUS prezentuje płyty główne serii B550

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS prezentuje nowe płyty główne oparte na najnowszym chipsecie AMD B550, które wprowadzają złącza PCI Express 4.0 o ogromnym potencjale do mainstreamowych systemów komputerowych. Płyty główne serii B550 umożliwiają wykorzystywanie 20 linii PCIe 4.0 ogólnego użytku, udostępnianych przez procesory desktopowe AMD Ryzen 3. generacji. Główne gniazdo PCIe we wszystkich najnowszych płytach głównych ASUS B550 oferuje 16 linii do łączności przez PCIe 4.0, natomiast modele

dla procesorów AMD Ryzen 3. generacji są wyposażone w nawet cztery gniazda USB 3.2 Gen 2, pracujące z prędkością sięgającą 10 Gb/s przy bezpośrednim połączeniu z CPU.







Firma ASUS dodała również unikalne funkcje do rozszerzenia możliwości swoich płyt głównych B550, jak np. Wi-Fi 6, karty Ethernet 2,5 Gb/s, solidne układy zasilania, obsługę wyższych prędkości pamięci DRAM, funkcję BIOS Flashback™ oraz obsługę napędzanej sztuczną inteligencją technologii redukcji szumów dla mikrofonów. Nowa technologia redukcji szumów wspomagana przez SI wykorzystuje zaawansowane filtry, które zapewniają efektywne redukowanie szumów z tła. Sam chipset B550 został zmodernizowany do połączeń PCIe 3.0 w jego wbudowanych liniach. Dzięki wymienionym udoskonaleniom B550 jest interesującą platformą dla użytkowników, składających systemy do wszechstronnych zastosowań.



Inżynierowie i designerzy z firmy ASUS wyprodukowali łącznie 11 wariantów płyt głównych B550 należących do trzech linii produktowych. Płyty główne z linii ROG Strix to sprzęt najwyższej klasy wyposażony w nowatorskie funkcje, takie jak wydajne i utrzymujące niską temperaturę pracy układy VRM, ulepszone układy dźwiękowe, a także karty Ethernet 2.5 Gb/s oraz łączność Wi-Fi 6 za pośrednictwem kontrolerów firmy Intel. Płyty główne TUF Gaming oferują high-endowe funkcje, solidną sekcję zasilania, a wszystko to w sprawdzonym w boju, niezawodnym i korzystnym cenowo pakiecie. Natomiast modele z serii Prime zawierają wszystkie komponenty potrzebne do stworzenia systemu do wszechstronnych zastosowań.



Więcej informacji na temat całej linii płyt głównych ASUS B550 można znaleźć pod adresem: https://edgeup.asus.com/2020/b550-motherboard-guide-asus-rog-strix-tuf-gaming-prime.





ROG Strix B550-E Gaming

Firma ASUS stworzyła płytę główną ROG Strix B550-E Gaming pod kątem wysokowydajnych procesorów AMD oraz systemów z dwiema lub trzema kartami rozszerzeń. Po bokach gniazda AM4 znajduje się układ VRM z 14+2 fazami zasilania, który zapewnia niezawodną pracę wielordzeniowych CPU pod stałym wysokim obciążeniem, natomiast wzmocnione gniazda PCIe x16 typu SafeSlot obsługują kilka kart graficznych w konfiguracji 2-Way SLI lub 3-Way CrossFireX. Takie rozwiązania docenią zarówno gracze, jak i twórcy treści.



Sześć gniazd na wentylatory zainstalowanych na płycie głównej Strix B550-E Gaming oraz dedykowane gniazda na układy chłodzenia typu AiO i pompy umożliwiają tworzenie złożonych lub prostych układów chłodzenia – w zależności od potrzeb danego systemu. Oprogramowanie do sterowania wentylatorami Q-Fan z funkcją automatycznego wykrywania szybkości pracy wentylatorów oraz kilkoma presetami ułatwia utrzymanie temperatury i emisji hałasu na niskim poziomie. W dwóch gniazdach M.2 można zainstalować dyski SSD o maksymalnej długości 110 mm, przy czym oba są przykryte radiatorami zapobiegającymi przerwami w pracy na skutek przegrzania (efektowi throttlingu termicznego) przy dużych obciążeniach połączeń I/O. Płyta główna Strix B550-E Gaming jest również wyposażona w kontrolery sieciowe firmy Intel: Ethernet 2.5 Gb/s oraz Wi-Fi 6, a ponadto obsługuje technologię Bluetooth 5.1 do bezprzewodowych zestawów słuchawkowych, telefonów i tabletów.



Strix B550-E zapewnia wyjątkowo duży zestaw połączeń USB: zawiera złącza USB 3.2 Gen 2 (jedno Type-C oraz dwa Type-A), a także kilka gniazd USB 3.2 Gen 1 i USB 2.0. Firma ASUS zintegrowała również złącze USB 3.2 Gen 2 do panelu przedniego do najnowszej generacji obudów komputerowych.

Najwyższej klasy chipowi audio SupremeFX S1220A towarzyszy praktyczny dodatek w postaci gniazda dźwiękowego USB-C do automatycznego wykrywania typu sygnału z urządzenia. Gniazdo to może być więc używane zarówno do obsługi urządzeń audio ze złączem Type-C, jak i standardowym połączeniem USB – w zależności od potrzeb użytkownika. Dostępne są łącznie cztery gniazda na taśmy świetlne – dwa standardowe gniazda oraz dwa adresowalne gniazda 2. generacji ze sterowaniem poszczególnych diod LED, zredukowaną latencją oraz obsługą automatycznej konfiguracji. Wszystkie diody świetlne można wyłączyć jednym kliknięciem, aby zapewnić płycie głównej dyskretny wygląd w stylu sprzętu do misji specjalnych. Elementy dopełniające całości to funkcja BIOS FlashBack do aktualizacji oprogramowania firmware bez zainstalowanego CPU oraz przycisk reset FlexKey z możliwością przypisania nowych funkcji.





ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)

Płyta główna ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) spełni wymagania użytkowników składających system przy koncentracji na wysokiej wydajności, ale również ze sporą dawką luksusu. Układ VRM z 12+2 fazami zasilania jest gotowy do obsługi najwydajniejszych procesorów Ryzen, natomiast 8+4-pinowe pomocnicze złącza zasilania ProCool z litymi stykami zapewniają równomierne i stabilne dostarczanie mocy do tych faz.



Ten model jest wyposażony w kartę Ethernet Intel I255-V 2.5 Gb/s oraz obsługuje technologię Wi-Fi 6 za pośrednictwem adaptera Intel AX200. Doskonały kodek audio SupremeFX S1220A kompletuje całość, chociaż trzeba się tutaj obejść bez złącza USB 3.2 Gen 2 Type-C do panelu przedniego, obsługi konfiguracji SLI czy też gniazda USB-C audio – elementów dostępnych w wariancie Strix B550-E Gaming. Pod względem wyglądu Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) jest wykonana w typowym stylu płyt głównych z rodziny ROG Strix, przy czym prezentuje się ona bardzo atrakcyjnie dzięki przyciągającemu uwagę logo „oka ROG”, wytłoczonym w powierzchni napisom w cybernetycznej czcionce, a także zintegrowanej osłonie panelu I/O.





ROG Strix B550-I Gaming

Płyta główna ROG Strix B550-I Gaming została zaprojektowana z myślą o niewielkich systemach z dużymi ambicjami. Ze względów konstrukcyjnych platforma mini-ITX dysponuje miejscem na pojedyncze gniazdo PCIe 4.0 x16, jednakże kompaktowy format ma inne zalety. Strix B550-I Gaming może obsługiwać kompatybilne moduły pamięci DIMM z częstotliwością taktowania sięgającą 5100 MHz i wyższą, korzystając z krótszych ścieżek sygnału pomiędzy gniazdami pamięci a procesorem. Układ VRM z 8+2 fazami zasilania doskonale nadaje się użytkowania z procesorami Ryzen 3. generacji. Aktywne chłodzenie układu VRM oraz ośmiopinowe złącze o konstrukcji ProCool II gwarantują stabilne dostarczanie mocy w ciasnych obudowach typu mini-ITX.



Fabrycznie zainstalowany panel I/O udostępnia gniazda USB 3.2 Gen 2 Type-C i Type-A, gniazdo sieciowe Intel I225-V 2.5 Gb/s, a także adapter Intel AX200 Wi-Fi 6 z Bluetooth 5.1. Do niewielkich komputerów użytkownicy bardzo często podłączają szybkie dyski zewnętrzne, dlatego inżynierowie z firmy ASUS dodali gniazdo USB 3.2 Gen 2 do panelu przedniego, które można wykorzystać z najnowszymi obudowami. Wszystkie złącza 3.5 mm posiadają podświetlenie LED w różnych, stałych dla danego złącza kolorach, dzięki czemu szybciej rozpoznasz właściwe wejście przy podłączaniu analogowych głośników, zestawów słuchawkowych lub mikrofonów. Zintegrowano również przydatne gniazdo USB-C audio z funkcją filtrowania szumów dla odpowiednich mikrofonów i zestawów słuchawkowych.





ASUS TUF Gaming B550-Plus

Płyta główna ASUS TUF Gaming B550-Plus jest wyposażona w moduł regulacji napięcia z 8+2 fazami zasilania DrMOS oraz kilkoma radiatorami o dużej powierzchni pokrywającymi układ VRM, chipset oraz gniazda M.2, co zapewni niskie temperatury najważniejszych komponentów podczas pracy pod wysokim obciążeniem. Główne gniazdo PCIe 4.0 x16 posiada umocnienie w technologii SafeSlot do instalowania wyjątkowo ciężkich kart graficznych, natomiast pomocnicze złącze zasilania ProCool z litymi stykami zapewnia użytkownikowi spokój ducha, kiedy zainstaluje on głodny mocy układ CPU.



Oba gniazda M.2 są kompatybilne z urządzeniami o maksymalnej długości 110 mm, a dwa wbudowane gniazda PCIe x16 obsługują konfiguracje CrossFireX. Panel tylny zawiera gniazda USB wszystkich nowoczesnych typów, a możliwości w zakresie połączeń można dodatkowo rozszerzyć o łączność Thunderbolt 3 za pośrednictwem zintegrowanego gniazda. Przycisk BIOS FlashBack jest umieszczony obok jednego z gniazd i pozwala na wykonywanie aktualizacji UEFI bez zainstalowanego procesora.



Wariant TUF Gaming B550-Plus oferuje łączność sieciową 2.5 GbE, a ponadto gniazdo M.2 z kluczem E do doposażenia systemu w kartę Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Kodek audio Realtek S1200A w tym modelu jest uzupełniany przez obsługę technologii DTS Custom do wirtualizacji dźwięku wielokanałowego 3D w zestawach słuchawkowych, dzięki czemu oglądanie filmów i rozgrywka w kompatybilne gry zapewnią niesamowicie realistyczne wrażenia przy ogromnej precyzji dźwięku pozycyjnego.



Utrzymana w szaro-czarnej tonacji kolorystycznej płyta główna TUF Gaming jest zaakcentowana żółtymi elementami i wyróżnia się na tle innych, przy czym taka paleta kolorów jest również doskonałym tłem do dodatkowych efektów świetlnych. Gniazdo adresowalne 2. generacji LED RGB oraz dwa gniazda standardowe mogą zostać wykorzystane do podłączenia dodatkowych taśm świetlnych i łatwego spersonalizowania wyglądu systemu.





TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)

W płycie głównej ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) zastosowano wiele funkcji dostępnych w TUF Gaming B550-Plus, które zostały przeprojektowane pod kątem mniejszego formatu microATX. Ten wariant oferuje takie same pary gniazd PCIe x16 i M.2, co jego kuzyn formatu ATX. Główną różnicą jest to, że jedno z gniazd M.2 jest w stanie obsłużyć standardowe urządzenia o długości 80 mm, zamiast dłuższych dysków 110-milimetrowych. Rekompensuje to fakt, że model ten jest dostępny w bardziej korzystnej cenie, odpowiedniej do jego zmniejszonych rozmiarów.



Płyta główna TUF Gaming B550M-Plus jest oferowana w dwóch wersjach: z kontrolerem Intel AX200 Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1 wraz z antenami, lub bez tych elementów. Niezależnie od wybranego wariantu użytkownik cieszy się połączeniami Ethernet z prędkością 5 Gb/s, dźwiękiem z kodekiem Realtek S1200A z obsługą technologii DTS Custom, a także całą gamą gniazd na wentylatory i taśmy świetlne LED RGB, w tym również adresowalnymi złączami 2. generacji do taśm świetlnych.





ASUS Prime B550-Plus

Najwyższej klasy płyta główna ASUS Prime B550-Plus jest gotowa do napędzania systemów gamingowych o średniej mocy lub może posłużyć jako fundament do komputera z procesorem AMD stworzonego pod kątem produktywnej pracy. Model ten doskonale sprawdzi się do obsługi średniej klasy chipów Ryzen i jest wyposażony w radiatory pokrywające układ VRM i chipset – dla zapewnienia stabilności pracy.



Dwa gniazda PCIe x16 obsługują konfigurację CrossFireX, jeśli użytkownik potrzebuje systemu z dwiema kartami graficznymi, natomiast w dwóch wbudowanych gniazdach M.2 można instalować dyski o długości 110 mm. Jeśli gniazda USB 3.2 Gen 2 umieszczone z tyłu okażą się niewystarczające, można podłączyć opcjonalną kartę ASUS ThunderboltEX 3 do zintegrowanego gniazda i zapewnić jeszcze większą przepustowość dla urządzeń peryferyjnych. Wzornictwo płyty głównej Prime B550-Plus charakteryzuje się neutralną paletą kolorów, która jest na tyle stonowana, że będzie pasowała do każdego systemu. Ponadto jest to idealne tło dla kolorowego oświetlenia obudowy.





ASUS Prime B550M-A (Wi-Fi)

Wolna przestrzeń w biurach lub pokojach użytkowników często jest na wagę złota, co czyni płytę główną ASUS Prime B550M-A (Wi-Fi) lepszym rozwiązaniem do zastosowania wszędzie tam, gdzie system ATX mógłby okazać się za duży. Ten zmodyfikowany wariant Prime B550-Plus oferuje prawie takie same specyfikacje, ale wykorzystuje kompaktowy format microATX.



Ze względu na obsługę standardu Wi-Fi 6 ta płyta główna idealnie nadaje się do stosowania połączeń bezprzewodowych wszędzie tam, gdzie wcześniej użytkownicy musieliby skorzystać z łączności kablowej. Z tego powodu firma ASUS oferuje płytę główną Prime B550M-A tylko z gigabitowym gniazdem Ethernet lub w wersji z adapterem Intel AX200 WiFi 6 z Bluetooth 5.1.





ASUS Prime B550M-K

Kompaktowy format microATX pozwala użytkownikom zaoszczędzić miejsce bez kompromisów w zakresie możliwości rozszerzenia systemu. Zarówno główne gniazdo PCIe x16, jak i M.2 są podłączone bezpośrednio do procesora za pośrednictwem najnowszej generacji złącza PCIe 4.0, co maksymalizuje przepustowość dla urządzeń następnej generacji.



Płyta główna może obsłużyć dwa urządzenia M.2, przy czym jedno z nich w dłuższej wersji 110-milimetrowej. Tylny panel I/O zawiera dwa gniazda USB 3.2 Gen 2 oraz cztery złącza USB 3.2 Gen 1, dzięki czemu podłączone urządzenia peryferyjne korzystają z ogromnej przepustowości. Gniazda HDMI, DVI-D i D-sub zapewniają płycie Prime B550M-K dużą wszechstronność w zakresie korzystania z procesorów ze zintegrowanymi układami przetwarzania grafiki.























































