Mayhem Modz w klimacie Borderlands 3

Mayhem Modz to włoski modder, który ma na koncie pokaźną liczbę projektów PC inspirowanych grami. Tym razem konstrukcja nawiązuje stylistyką do gry Borderlands 3. Oparta na platformie AMD maszyna wykorzystuje m.in. kartę graficzną Inno3D GeForce RTX 2080 Super Twin X2 OC. Prezentowany przez moddera projekt można określić mianem efektownego, wyważonego i rozwojowego. Obudowa przeszła szereg zabiegów stylistycznych, zyskała unikalne dodatki i malowanie utrzymane w klimacie gry. Za efekty wizualne odpowiada karta graficzna Inno3D GeForce RTX 2080 Super Twin X2 OC, którą modder wyposażył w specjalnie przygotowany backplate.







Jest to wydajnościowa czołówka wśród dostępnych układów, zapewniająca obsługę najnowszych technologii, m.in. śledzenia promieni świetlnych, czyli ray tracingu.



Autor moda osadził ją na płycie głównej MSI z chipsetem X570. Pozwoli ona w przyszłości na bezproblemową wymianę zastosowanego procesora Ryzen 5 3600 na mocniejszy model. Zamontowane chłodzenie AiO Deepcool Captain 240 Pro V2 z chłodnicą o długości 240 mm także powinno bez trudu poradzić sobie z kolejną generacją chipów AMD, nawet po mocnym podkręceniu. Całości dopełniają dysk SSD oraz 16 GB pamięci RAM, która podobnie jak chłodzenie ma podświetlenie RGB LED.



Tak przygotowana konfiguracja, łącząca sześciordzeniowy procesor i jedną z najwydajniejszych kart graficznych, powinna zapewnić osiągi pozwalające na komfortową rozgrywkę teraz i w przyszłości. Jednocześnie mod Borderlands 3 pozwala na stworzenie niepowtarzalnego klimatu i może stanowić dobrą bazę do kolejnych zmian, zarówno wizualnych jak i sprzętowych.



Zainteresowani szczegółami mogą zapoznać się z wpisem na portalu HW Legend. Dokumentację z przebiegu kolejnych etapów prac można prześledzić w wątku na forum powyższego serwisu. Z kolei użyta w konstrukcji karta graficzna Inno3D GeForce RTX 2080 Super Twin X2 OC jest dostępna w polskich sklepach w cenie około 3600 PLN.



































