ASUS przedstawia karty GeForce RTX ROG Strix i TUF Gaming serii 40

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ASUS prezentuje nowe karty graficzne ROG Strix i TUF Gaming dysponujące od dawna oczekiwanymi procesorami graficznymi NVIDIA z serii GeForce RTX 4000 – zaczynając od najwyższej klasy modeli GeForce RTX 4090 24 GB, RTX 4080 16 GB i RTX 4080 12 GB. Napędzane nową ultrawydajną architekturą NVIDIA ADA Lovelace z trzeciej generacji RTX, GPU z serii GeForce RTX 40 oferują niesamowitą szybkość i zapewniają graczom i twórcom treści gigantyczny skok wydajności, funkcje renderowania neuronowego i wiele innych możliwości tej wiodącej w branży platformy. W znacznym stopniu udoskonalone układy GPU są dla użytkowników bramą do rozgrywki o największej możliwej immersji, niesamowitych funkcji sztucznej inteligencji i najszybszych procesów pracy podczas tworzenia treści. Karty te oferują najlepsze efekty graficzne, dzięki czemu Twój system będzie gotowy na przyszłość.







Pokaż moc – z ROG Strix GeForce RTX 4090

Jeśli chcesz zaprezentować moc swojego systemu, pozyskując najlepszą możliwą gamingową kartę graficzną, nie musisz już dalej szukać – idealny będzie wtedy nowy model ROG Strix GeForce RTX 4090. Dzięki niespotykanej dotąd mocy obliczeniowej karta doskonale sprawdza się do rozgrywki w bardzo wysokiej rozdzielczości lub z wyjątkowo szybkim odświeżaniem, dzięki czemu łatwiej zapanujesz nad gamingowym polem bitwy.



Aby maksymalnie wykorzystywać wydajność układu Strix GeForce RTX 4090, najwyższym priorytetem podczas projektowania modelu było dla firmy ASUS efektywne chłodzenie. Konstrukcja 3.5-slotowa zawiera wykonaną w procesie odlewu pod ciśnieniem metalową ramę, osłonę oraz płytę tylną. W ultrasolidnej konstrukcji zastosowano ramki wykonane z wyjątkowo trwałego materiału, aby zapobiec zwisaniu lub zniekształceniu płytki drukowanej, jednocześnie umożliwiając niezrównany przepływ powietrza przez powiększony przepustowy otwór wentylacyjny, wzdłuż tylnego panelu karty o długości 357 mm.



Wykorzystując jednak procesor graficzny o ogromnej mocy, jakim niewątpliwie jest GeForce RTX 4090, firma Asus chciała zapewnić więcej niż tylko sam duży radiator i wentylowaną płytę tylną. Dlatego zespół inżynierów od podstaw opracował nową konstrukcję radiatora, wdrażając nową komorę parową i o 30% większą powierzchnię do rozpraszania ciepła, niż w przypadku poprzedniej generacji ROG Strix GeForce RTX 3090. Nie jest to jednak zwyczajna komora parowa. Aby zapewnić lepszy transfer ciepła, komora o opatentowanej konstrukcji, posiada frezowane kanały pod rurkami cieplnymi. Zamiast rurek leżących płasko na powierzchni, są one zagłębione w komorze parowej. Takie rozwiązanie umożliwia efektywne przenoszenie większej ilości ciepła do czterech rurek cieplnych 8 mm i trzech rurek 6 mm, a następnie odprowadzanie go do żeber radiatorów. Przy poddaniu karty obciążeniu termicznemu z poborem mocy 500 W, pozwala uzyskać o 5°C niższą temperaturę w porównaniu do komór parowych o konwencjonalnej konstrukcji.



Ponadto firma ASUS udoskonaliła wentylatory typu Axial-tech, wprowadzając grubszą konstrukcję zawierającą siedem łopatek i pełne pierścienie blokujące. Zapewnia to o 23.8% większy przepływ powietrza i o 19.3% większe ciśnienie, niż w przypadku wentylatorów poprzedniej generacji stosowanych w kartach ROG Strix GeForce RTX 3090. Dzięki wymienionym ulepszeniom udało się utrzymać temperaturę GPU i poziom emisji hałasu na podobnych poziomach, jak w przypadku modelu poprzedniej generacji – pomimo zwiększonej mocy nowej karty. Odnośnie mocy - karta to istny potwór wydajności, ponieważ firma ASUS zastosowała system stopni zasilania z konfiguracją 12+4, o mocy znamionowej 70A każdy. Dysponując dwoma stopniami zasilania na fazę do napędzania GPU, karty te wykorzystują łącznie konfigurację 24+4. Zintegrowany na płytce drukowanej kontroler cyfrowy oferuje większą precyzję podczas wykrywania mocy, a także lepszą konwersję, co zapewnia mniejszą emisję hałasu i zredukowane zakłócenia sygnału. Przy zastosowaniu jednostki zasilającej o wysokiej jakości, użytkownicy nie powinni mieć żadnych problemów z zasilaniem. Ponadto dzięki natywnej obsłudze 16-pinowego interfejsu PCIe nie jest do tego potrzebny żaden adapter.



Wymienionym ulepszeniom towarzyszą oczywiście te same wysokiej klasy funkcje, z których słyną karty ROG Strix. Tylne podświetlenie diodami ARGB obsługuje AURA Sync, co pozwala spersonalizować efekty świetlne w całym systemie, natomiast dwa gniazda FanConnect II umożliwiają sterowanie wentylatorami obudowy zależnie od wartości temperatury GPU – za pośrednictwem nowego oprogramowania ASUS GPU Tweak III. Dla tych użytkowników, którzy nie chcą zbyt głęboko ingerować w ustawienia, przełącznik Dual BIOS pozwala wybierać pomiędzy trybami maksymalnej wydajności i cichszej pracy. Dodatkowo dzięki technologii ASUS 0DB karta będzie bezgłośna przy niskich obciążeniach – bez względu na wybrany tryb pracy.



Na koniec warto podkreślić, że podobnie jak nasze inne karty ROG, model Strix GeForce RTX 4090 jest produkowany z zastosowaniem procesu produkcji ASUS Auto-Extreme, który minimalizuje ingerencję człowieka. Gwarantuje to użytkownikom niezawodną pracę z wysoką wydajnością przez długi czas.



Bądź na czele gamingowej stawki z TUF Gaming GeForce RTX 4090

Jeśli użytkownik szuka modelu o wysokiej wydajności i wytrzymałej konstrukcji, TUF Gaming GeForce RTX 4090 jest idealnym wyborem. Charakteryzując się konstrukcją 3.65-slotową, TUF jest nieco grubszy niż jego kuzyn ROG, a przy tym jest także nieco krótszy z obudową o długości 348 mm, zapewniając kompatybilność z większą liczbą obudów, doskonałą wydajność i efektywne chłodzenie oraz zarządzanie zużyciem energii.



TUF Gaming GeForce RTX 4090 wyróżnia się osłoną wykonaną z jednego kawałka metalu odlewanego ciśnieniowo, która łączy się bezpośrednio z aluminiową płytą tylną. Takie rozwiązanie zapewnia wzmocnienie ogólnej struktury i ochronę płytki drukowanej przed zwisaniem, a wszystko to przy zachowaniu dużego przepływu powietrza. Nowe trójwymiarowe logo TUF wzdłuż osłony karty posiada oświetlenie ARGB kompatybilne z Aura Sync, natomiast odłączana szlufka z zapięciem na rzep ułatwia użytkownikowi zarządzanie kablami w obudowie. Bardzo duży otwór wentylacyjny na krawędzi płyty tylnej umożliwia przepływ powietrza przez żebra powiększonych wentylatorów typu Axial-tech, zapewniając o 20% większy przepływ powietrza w porównaniu do modelu ostatniej generacji TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti.



Podobnie jak w przypadku wariantu Strix, firma ASUS przeprojektowała również układ chłodzenia karty gamingowej TUF, wdrażając nową komorę parową, co przełożyło się na znaczne ulepszenie przenoszenia ciepła. Chociaż nie zastosowano w niej takiej samej frezowanej konstrukcji, jak w przypadku jej kuzynów z serii Strix, osiem rurek cieplnych – pięć 8-milimetrowych i trzy 6-milimetrowe – zapewnia gigantyczne zwiększenie możliwości chłodzenia – o 35% w porównaniu z TUF Gaming GeForce RTX 3090. Podobnie jak w przypadku modeli z serii Strix, przełącznik Dual BIOS pozwala użytkownikowi wybierać pomiędzy trybami najwyższej wydajności i cichej pracy, a oprogramowanie GPU Tweak III umożliwia dostosowanie wydajności karty.



Aby zapewnić niezbędną moc, karta graficzna TUF Gaming GeForce RTX 4090 wykorzystuje nowe 16-pinowe złącze zasilania standardu PCIE 5.0. Gwarantuje to solidny system dostarczania zasilania, z kondensatorami o częstotliwości znamionowej 20k oraz układem stopni zasilania obsługujących wysokie natężenie prądu w konfiguracji 10+4. Ponadto proces produkcji Auto-Extreme zapewnia solidną żywotność, jaka przystoi sprzętowi marki TUF, dzięki czemu masz pewność, że Twoja karta graficzna najwyższej klasy będzie napędzała rozgrywkę przez wiele lat.



Nie gódź się na żadne kompromisy, wybierając ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB

Jeśli użytkownik potrzebuje karty o wysokiej wydajności, która łączy w sobie stylowy wygląd i dużą moc obliczeniową, nowy model ROG Strix GeForce RTX 4080 16 GB jest idealnym wyborem do zainstalowania w superwydajnym komputerze najnowszej generacji. Niezależnie od tego, czy chcesz cieszyć się wspaniałymi wrażeniami z rozgrywki z grafiką w wysokiej rozdzielczości, czy też planujesz turnieje e-sportowe, w których każda klatka animacji jest kluczowa, podkręcona karta ROG Strix GeForce RTX 4080 16 GB zapewni Ci optymalne wykorzystywanie potencjału nowej architektury GPU.

Ta karta o 3.5-slotowej konstrukcji wykorzystuje tę samą metalową ramę, osłonę i płytę tylną, co model ROG Strix GeForce RTX 4090, zapewniając bardzo dobrą wytrzymałość strukturalną płytki drukowanej. Procesor graficzny o długości 357 mm jest wyposażony w duży radiator do efektywnego rozpraszania ciepła, a także płytę tylną z powiększonym otworem wentylacyjnym do swobodnego przepływu powietrza.



Jednak to pod radiatorem umieszczony jest kluczowy element tej wyjątkowo wydajnej karty. Podobnie jak w przypadku kuzynów o większej mocy obliczeniowej, w tym modelu firma ASUS zrezygnowała z konwencjonalnej konstrukcji rurek cieplnych. Karta ROG Strix GeForce RTX 4080 16 GB otrzymała nową ekskluzywną komorę parową, która wykorzystuje frezowane kanały dla zapewnienia większej powierzchni styczności. Dzięki zastosowaniu tej bardziej wydajnej konstrukcji inżynierom ASUS udało się zwiększyć dostarczaną moc bez ustępstw w zakresie temperatury pracy.



Firma ASUS połączyła nowy radiator i komorę parową również z tymi zaktualizowanymi wentylatorami typu Axial-tech. Wentylatory te wyróżniają się grubszą konstrukcją z siedmioma łopatkami i pełnymi pierścieniami blokującymi dla zapewnienia większego przepływu powietrza i wyższego ciśnienia w porównaniu do modeli poprzedniej generacji. Pozwoliło to inżynierom ASUS jeszcze bardziej obniżyć temperaturę GPU i hałas emitowany przez wentylator, nawet przy dodatkowej mocy dostarczanej do procesora graficznego najnowszej generacji.



Ponadto oczywiście karta graficzna ROG Strix GeForce RTX 4080 16 GB oferuje mnóstwo funkcji, które sprawiają, że modele z serii Strix są najlepszymi z najlepszych. Jest ona wyposażona w tylne podświetlenie ARGB, które można zsynchronizować z oświetleniem reszty systemu za pomocą Aura Sync, a także dwa gniazda FanConnect II umożliwiające spersonalizowane sterowanie wentylatorami obudowy za pośrednictwem oprogramowania Tweak III. Przełącznik Dual BIOS umożliwia użytkownikowi wybór pomiędzy wysoką wydajnością a niskim hałasem, a technologia 0dB gwarantuje, że karta jest w obu trybach pracy całkowicie bezgłośna przy niskich obciążeniach. Dodając do tego jeszcze proces produkcji Auto-Extreme, użytkownik otrzymuje prawdziwą gamingową bestię, która nigdy go nie zawiedzie. Modele z serii ROG Strix pozwalają optymalnie wykorzystywać potencjał architektury GeForce RTX 4080 i spełniają wymagania użytkowników w nawet najbardziej intensywnych gamingowych bitwach.



Zapewnij sobie rozgrywkę przez długi czas z TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB

Karta graficzna TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB została opracowana pod kątem wysokiej wydajności i wytrzymałości przez długi czas, zapewniając wydajność nowej generacji w połączeniu z trwałą konstrukcją. W porównaniu z modelem TUF Gaming GeForce RTX 3080 ta nowa karta oferuje osłonę wytwarzaną w procesie odlewu ciśnieniowego z jednego kawałka metalu oraz aluminiową płytę tylną, która chroni umieszczoną pod spodem płytkę drukowaną. Ponadto zastosowano radiator o rozmiarze 3.65-slotowym dla zapewnienia chłodzenia na następnym poziomie. Ten model jest nieco grubszy niż warianty Strix tej karty, ale jest także o ponad 9 mm krótszy – dla zagwarantowania większej kompatybilności z obudowami komputerowymi.



Trzy wentylatory Asus Axial-tech generują wystarczający przepływ powietrza dla tej gamingowej bestii, przy czym pierwszy wentylator od prawej strony napędza powietrze przez nowy otwór wentylacyjny umieszczony wzdłuż krawędzi płyty tylnej. Otwór wentylacyjny jest znacznie większy niż w modelach poprzedniej generacji, co przekłada się na niską temperaturę pracy, a ponadto model ten jest ozdobiony logo TUF, które pokrywa zarówno płytę tylną, jak i ramkę wentylacyjną dla zapewnienia wyjątkowego wyglądu. We wnętrzu karty świeci zaktualizowane trójwymiarowe logo TUF dzięki diodom ARGB umieszczonym na krawędzi osłony, przy czym efekty świetlne można zsynchronizować z oświetleniem pozostałych komponentów komputera za pomocą Aura Sync. Przełącznik Dual BIOS pozwala użytkownikowi wybierać pomiędzy trybami wysokiej wydajności i cichej pracy, a ręczne dostrojenie wydajności jest możliwe za pośrednictwem narzędzia GPU Tweak III. Wszyscy użytkownicy szukający karty o wysokiej wydajności, która naprawdę przetrwa próbę czasu, powinni wyposażyć się w model TUF Gaming GeForce RTX 4080 16 GB, który jest gwarancją trwałości i stabilności.



Eliminuj przeciwników w doskonałym stylu z kartą ROG Strix GeForce RTX 4080 12 GB

Oprócz wariantu 16 GB tej gamingowej bestii nowej generacji, firma ASUS wprowadza również do oferty model ROG Strix GeForce RTX 4080 12 GB. Oferuje on potężną wydajność w nieco mniejszym wariancie – jednak z kompletnym wzornictwem i mocą, jakich użytkownicy oczekują od rozwiązań z serii ROG Strix. Ta karta charakteryzuje się konstrukcją 3,15-slotową o długości 336 mm, zapewniając radiator o dużej powierzchni dla odpowiedniego przepływu powietrza, emanując jednocześnie nowym cyberpunkowym wzornictwem i wyjątkową trwałością strukturalną, co znamy z większych modeli.



Znajdziesz tutaj również wszystkie najważniejsze funkcje serii Strix: możesz wybierać pomiędzy trybem wysokiej wydajności i cichej pracy za pomocą przełącznika Dual BIOS, podłączyć wentylatory obudowy do dwóch gniazd FanConnect II, a także rozświetlić swój system pierścieniem tylnych diod ARGB kompatybilnych z Aura Sync. Ponadto dzięki niezawodnemu układowi zasilania i sprawdzonej jakości wykonania z zastosowaniem procesu produkcji Auto-Extreme masz pewność, że karta ta jest zawsze gotowa do akcji i będzie Ci służyła przez wiele lat. Wariant bardziej przystępny cenowo, który wciąż jednak emanuje charakterem Strix, to bez wątpienia model ROG Strix GeForce RTX 4080 12 GB.



Pokaż gamingowego skilla z TUF Gaming GeForce RTX 4080 12 GB

Na koniec warto wspomnieć, że firma ASUS oferuje również wariant TUF Gaming GeForce RTX 4080 12 GB, który jest wyposażony w ten sam potężny procesor graficzny, co wersja Strix. W tym wydaniu karta wyróżnia się nieco grubszym radiatorem i krótszą konstrukcją. Dzięki konstrukcji 3,25-slotowej i wyposażeniu w trwałe wentylatory Axial-Tech, użytkownicy cieszą się wysoką efektywnością chłodzenia, natomiast krótszy rozmiar o długości 305 mm zapewnia największą kompatybilność z obudowami komputerowymi wśród całej grupy nowych kart.



Osłona wykonana z jednego kawałka metalu w procesie odlewu ciśnieniowego ma taką samą wytrzymałość konstrukcyjną, jak w przypadku większych kuzynów tego modelu. Ponadto szeroki otwór wentylacyjny na tylnej płycie zwiększa przepływ powietrza w porównaniu do modeli poprzedniej generacji. Karta TUF 12 GB oferuje również ten sam przełącznik Dual BIOS i przeprojektowane logo TUF z podświetleniem ARGB wzdłuż osłony, które dodaje stylowy akcent. Ponadto zastosowano w niej kondensatory o wytrzymałości sprzętu klasy wojskowej i jest produkowana w procesie Auto-Extreme, z czego słyną wszystkie karty TUF. Dla klientów poszukujących wytrzymałej karty, która nieustanie oferuje wysoką wydajność, TUF Gaming GeForce RTX 4080 12 GB zapewnia solidną platformę i długotrwałą wydajność do rozgrywki.



Ruszaj z nową mocą

ROG Strix i TUF Gaming GeForce RTX 4090 i RTX 4080 to jedne z najbardziej wydajnych kart gamingowych, jakie kiedykolwiek oferowaliśmy. Zapewniają one niezrównaną wydajność w komputerach klasy high-end. Aby upewnić się, że maksymalnie wykorzystujesz potencjał swojego systemu następnej generacji, używaj swojej karty graficznej w połączeniu z jedną z naszych jednostek zasilających klasy premium, jak np. ROG Thor 1000P2, ROG Thor 1200P2 lub ROG Loki SFX-L 1000W Platinum – do systemów kompaktowych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów, cichej pracy i 10-letniej gwarancji masz pewność, że Twój komputer jest optymalnie zasilany.



Dostępność i ceny

Karty graficzne ROG Strix i TUF Gaming GeForce RTX 4090 24 GB będą dostępne na całym świecie od pierwszej połowy października 2022 roku. Karty graficzne ROG Strix i TUF Gaming GeForce RTX 4080 16 GB oraz RTX 4080 12 GB będą dostępne na całym świecie od pierwszej połowy listopada 2022 roku. Więcej informacji można uzyskać od swojego lokalnego przedstawiciela ASUS.





































Źródło: Info Prasowe / ASUS