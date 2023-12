ASUS przedstawia najnowszą odsłonę Zenbook 14 OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS przedstawia najnowszy model Zenbook 14 OLED (UX3405) - ultramobilny laptop premium z serii Zenbook Classic. Jest to sprzęt z serii Intel Evo Edition, który przenosi elegancję na zupełnie nowy poziom. Jego użytkownicy będą mogli cieszyć się każdą chwilą za sprawą ulepszonej baterii o pojemności 75 Wh, która zapewnia długi czas pracy. Urządzenie pozwala zwiększyć wydajność pracy dzięki najwyższej klasy procesorom Intel Core Ultra 9 i układom graficznym Intel Arc. Do dyspozycji użytkowników jest również szeroka gama portów I/O, w tym dwa Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) i gniazdo audio 3.5 mm.







Za doskonałe wrażenia audiowizualne odpowiada wysokiej klasy ekran dotykowy 3K ASUS Lumina OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz nowoczesny system audio oparty na głośnikach super-linear. Dodatkowymi udogodnieniami są możliwość logowania się do komputera za pomocą twarzy, kamera FHD IR z fizyczną przysłoną zapewniającą prywatność oraz cicha klawiatura ASUS ErgoSense. Nowy model charakteryzuje się bardziej ekologicznym podejściem do kwestii zrównoważonego rozwoju dzięki szerokiemu wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu zarówno w przypadku samego laptopa, jak i jego opakowania. Urządzenie spełnia również amerykańskie wojskowe normy wytrzymałościowe, które pozwalają zmaksymalizować jego żywotność.



Ultramobilny sprzęt klasy premium

Zenbook 14 OLED cechuje się wyjątkową mobilnością dzięki smukłej, lekkiej i wytrzymałej konstrukcji wykonanej w całości z metalu oraz baterii o zwiększonej pojemności 75 Wh. Przy grubości zaledwie 14.9 mm i wadze 1.2 kg, jego elegancka obudowa jest o około 10% mniejsza niż w poprzedniej generacji. Specjalnie opracowana bateria obsługuje do 20% więcej cykli ładowania niż dotychczasowe modele, co pozwala zmaksymalizować żywotność laptopa. Urządzenie oferuje również do 15 godzin pracy4 bez podłączenia do zasilania, zapewniając całodniową produktywność. USB-C Easy Charge ułatwia ładowanie z dowolnego pasującego adaptera USB-C, gniazdka sieciowego lub powerbanku.



Niezwykła wydajność

Zenbook 14 OLED to laptop Intel Evo Edition wyposażony w najwyższej klasy procesory Intel Core Ultra z wbudowaną grafiką Intel Arc. Procesory Intel Core Ultra zawierają dedykowany silnik, który pomaga uwolnić możliwości sztucznej inteligencji, zapewniają kolejny poziom realistycznej grafiki i umożliwiają wysokowydajne i energooszczędne działanie, pozwalając użytkownikom pracować, grać, tworzyć i jednocześnie cieszyć się długim czasem pracy na baterii. W połączeniu z ultraszybkim dyskiem SSD o pojemności do 1 TB, 32 GB pamięci RAM i WiFi 6E (802.11ax)5 przekłada się to na skrócenie czasu oczekiwania i przyspieszenie pracy w każdym miejscu.



Niezwykle wyrazisty wyświetlacz 3K (2880x1800) ASUS Lumina OLED 120 Hz gwarantuje niesamowitą jasność na poziomie 600 nitów, przyjazne dla przeglądarek internetowych proporcje 16:10 i stosunek ekranu do obudowy na poziomie 87%. Ponadto synchronizacja adaptacyjna pozwala automatycznie dostosować częstotliwość odświeżania, zapewniając zawsze płynny obraz. Pomimo swojej ultrakompaktowej obudowy, Zenbook 14 OLED zawiera bogaty zestaw pełnowymiarowych, szybkich portów I/O - w tym dwa porty Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) i praktyczne gniazdo audio 3.5 mm - dzięki czemu użytkownicy nie muszą nosić ze sobą żadnych przejściówek.



Doświadczenie klasy premium

Zenbook 14 OLED został zaprojektowany z myślą o potrzebach użytkowników, oferując im szereg zaawansowanych funkcji. Bez względu na to, czego aktualnie słucha użytkownik, potężny i krystalicznie czysty dźwięk dostarczany przez nowe głośniki super-linear, inteligentny wzmacniacz oraz ASUS Audio Booster w certyfikowanym przez Harman Kardon systemie audio zapewnią jego uszom prawdziwą ucztę z wielowymiarowym dźwiękiem Dolby Atmos. Gdy nadejdzie późny wieczór, nowa cicha klawiatura ASUS ErgoSense pozwali zredukować do minimum rozpraszające dźwięki, oferując jednocześnie niezwykle komfortowe pisanie dzięki precyzyjnie dobranemu rozstawowi przycisków, wklęsłym nakładkom na klawisze i ich ergonomicznemu skokowi. Z myślą o ochronie prywatności użytkownika, kamera FHD IR została wyposażona w fizyczną przesłonę, zapewniając doskonałe wrażenia podczas wideokonferencji, a wzmocnione przez redukcję szumów AI i wbudowane ulepszenia wideo zapewniają krystalicznie czysty dźwięk i wyraźny obraz.



Stworzony z myślą o naszej planecie

ASUS jest zaangażowany w osiąganie więcej mniejszym kosztem dla naszej planety, poprzez urządzenia z serii Zenbook. Przy tworzeniu laptopa Zenbook 14 OLED kluczowe było zminimalizowanie jego wpływu na środowisko naturalne w całym cyklu życia, począwszy od wykorzystania odpowiednich materiałów do jego produkcji, aż po proces montażu, użytkowania i wycofania z eksploatacji. Ograniczyliśmy jego ślad węglowy poprzez wykorzystanie do 50% materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR) i zaprojektowanie ekologicznego opakowania, które w 100% nadaje się do recyklingu. Zenbook 14 OLED spełnia normę ENERGY STAR®, a nawet przebija jej wymagania o 50% w zakresie efektywności energetycznej. By wydłużyć żywotność laptopa - a co za tym idzie poprawić jego trwałość - poddano go szeregom rygorystycznych testów spełniających amerykański militarny standard, co gwarantuje wyjątkową wytrzymałość.



Dostępność i cena

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) będzie dostępny w sprzedaży w Polsce od dziś, w cenach rozpoczynających się od 5999 PLN.





























