Cooler Master: Atlas ARGB — stylowy wspornik do karty graficznej

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Cooler Master dodała do swojej oferty nowy stylowy wspornik dla karty graficznej o oznaczeniu Atlas ARGB. Produkt ten wykonany jest z aluminiowej podstawy oraz szkła hartowanego poddanego obróbce CNC. Całość prezentuje się bardzo oryginalnie za sprawą podświetlenia ARGB oraz efektu wizualnego Infinity Mirror, który udekorował już inne produkty od tego producenta. Wspornik Cooler Master Atlas ARGB został zaprojektowany w taki sposób, aby utrzymać nawet najcięższe karty graficzne na rynku, w tym topowe niereferencyjne modele GeForce z serii RTX 40. Co ważne, omawiany produkt można zamontować bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Co więcej, Atlas został dodatkowo wzmocniony magnesami dla zachowania większej stabilności.







Cooler Master Atlas ARGB cechuje się ponadto kompatybilnością z wieloma kartami graficznymi. Wspornik można regulować za pomocą mechanizmu przesuwania i blokowania, a jego budowa pozwala na obsługę konfiguracji pionowych i poziomych. Nie da się ukryć, że nowy produkt Cooler Master odróżnia się od typowych wsporników i stanowi ciekawe rozwiązanie dla entuzjastów przywiązujących uwagę do wyglądu swojego komputera.



Wspornik Cooler Master Atlas ARGB jest już dostępny w polskich sklepach w cenie około 220 PLN.































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia