ASUS wprowadza do sprzedaży w Polsce model Zenbook S 16

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS wprowadził dziś do sprzedaży w Polsce Zenbook S 16 (UM5606), swój pierwszy ultrasmukły, 16-calowy laptop nowej generacji ASUS AI PC, który łączy niezwykłą wydajność z elegancją. Zenbook S 16 to nowy, funkcjonalny laptop klasy premium, który został całkowicie przeprojektowany od wewnątrz. W jego obudowie zastosowano Ceraluminum 1 - zaawansowany technologicznie, hybrydowy materiał ceramiczny w gamie kolorów inspirowanych naturą. To innowacyjne w branży tworzywo charakteryzuje się niezrównaną wytrzymałością oraz odpornością na zarysowania i zużycie.







Zenbook S 16 jest napędzany przez najnowszy procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 z układem graficznym Radeon 890M, oferującym moc NPU do 50 TOPS. Dzięki zaawansowanemu procesowi frezowania CNC, urządzenie wyposażono w trójwymiarową komorę parową oraz wyjątkowo cichy system chłodzenia – unikalny dla tak smukłych urządzeń. To rozwiązanie zapewnia maksymalną wydajność procesora do 28 W TDP przy minimalnym poziomie hałasu. Za realistyczny obraz odpowiada ekran 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED, który w połączeniu z potężnym sześciogłośnikowym systemem audio - niespotykanym dotąd w tak smukłym laptopie - zapewnia prawdziwie kinowe wrażenia.



Bezpieczeństwo urządzenia zapewnia procesor Microsoft Pluton, a nowa, wygodna funkcja Windows Passkeys pozwala użytkownikom bezpiecznie przechowywać dane uwierzytelniające bez ryzyka ich wycieku. Ulepszone zabezpieczenia biometryczne i funkcje prywatności oparte na systemie kamer na podczerwień AiSense obejmują rozpoznawanie twarzy do automatycznego logowania i wylogowywania, a także Adaptive Lock i Adaptive Dimming.



Połączenie sztuki i technologii

Zenbook S 16, zaprojektowany od podstaw z myślą o funkcjonalnej estetyce, wykorzystuje nasz nowy materiał Ceraluminum™, który charakteryzuje się twardością, jednocześnie dopełniając ultrasmukłą konstrukcję i wytrzymując upływ czasu. Przez cztery lata dopracowywaliśmy kolory, teksturę i twardość tego innowacyjnego materiału, a wyniki mówią same za siebie.



Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii CNC, Zenbook S 16 przy niezwykłych wymiarach - ma zaledwie 1.1 cm grubości – zachował pełen zestaw nowoczesnych technologii, w tym zaawansowany system chłodzenia z komorą parową. To jedyny laptop, który łączy taką smukłość z wysoką funkcjonalnością. Zenbook S 16 jest również najbardziej kompaktowym 16-calowym laptopem na rynku, co podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczanie sprzętu o najwyższej wydajności bez kompromisów w zakresie mobilności. Technologia CNC umożliwiła dodatkowo stworzenie unikalnego, geometrycznego wzoru kratki nad klawiaturą oraz wycięcie wyjątkowo dużego touchpada, co dopełniło elegancki design urządzenia. Laptop jest dostępny w dwóch nowych odcieniach inspirowanych naturą - Zumaia Gray oraz Scandinavian White.



Zenbook może więcej

Zenbook S 16 oferuje użytkownikom jeszcze więcej, dostarczając możliwości AI nowej generacji. Laptop wyposażono w najnowszy procesor AMD Ryzen AI z serii 300, do 32 GB szybkiej pamięci RAM oraz dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB. Procesor ten charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 28 W i posiada wbudowany silnik Ryzen AI, zapewniający do 50 jednostek TOPS dla obsługi nowoczesnych aplikacji AI. Zenbook S 16 koncentruje się na zapewnieniu łatwej, intuicyjnej i bezproblemowej pracy. Klawiatura ASUS ErgoSense została wyposażona w dedykowany klawisz Windows Copilot, który umożliwia wywołanie pomocy Windows AI za jednym naciśnięciem w zaledwie sekundę. Większy o 40%, ultragładki touchpad idealnie wpasowuje się w proporcje ekranu 16:10, dzięki czemu pozwala na intuicyjną kontrolę nad urządzeniem. Dodatkowa powierzchnia touchpada zwiększa też komfort i ułatwia korzystanie z inteligentnych gestów, dzięki czemu użytkownik może płynnie wykonywać zadania, takie jak regulacja głośności lub jasności ekranu oraz oglądanie filmów.



Aby ułatwić korzystanie z dodatkowych urządzeń, Zenbook S 16 wyposażono w pełen zestaw portów I/O, w tym dwa porty USB4 Typ-C, USB 3.2 Gen 2 Typ-A, HDMI 2.1, czytnik kart SD oraz gniazdo audio combo jack, a moduł WiFi 7 z certyfikatem ASUS WiFi Master Premium gwarantuje najszybsze i najbardziej niezawodne połączenie w każdym miejscu.



Wyjątkowe wrażenia audiowizualne

Niezwykle realistyczne efekty wizualne to zasługa dużego, jasnego i wyrazistego ekranu 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED, który posiada certyfikaty Pantone Validated i DisplayHDR True Black 500, gwarantując doskonałe odwzorowanie kolorów i najwyższej klasy HDR. Ekran oferuje 100% pokrycie palety barw DCI-P3, zapewniając żywe i bogate kolory. Najnowszy model posiada potężny, sześciogłośnikowy system audio z certyfikatem Harman Kardon, co jest niezwykłym osiągnięciem inżynieryjnym w tak smukłym urządzeniu. Dwa głośniki wysokotonowe i cztery niskotonowe zapewniają pełnozakresowy, wielowymiarowy dźwięk Dolby Atmos. Pozwala to osiągnąć prawdziwie niezwykłe doświadczenie i niesamowicie realistyczne doznania audiowizualne zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w gry czy słuchania muzyki.



Cichy i bezpieczny

W Zenbook S 16 szczególną uwagę zwrócono na ograniczenie generowanego poziomu hałasu. Zaawansowany system chłodzenia 3D z komorą parową i dwoma wentylatorami Iceblade pozwala na pracę w trybie chłodzenia przy poziomie generowanego hałasu poniżej 25 dB. System automatycznie dostosowuje się, aby zapewnić pełną wydajność 28 W TDP, gdy jest to wymagane w trakcie działania komputera. Starannie zaprojektowana, geometryczna kratka nad klawiaturą maksymalizuje przepływ powietrza, jednocześnie minimalizując ryzyko wnikania kurzu i brudu.



Prywatność i bezpieczeństwo użytkownika są dla nas priorytetem, dlatego Zenbook S 16 oferuje obsługę Windows Passkeys i Microsoft Pluton, które integrują najnowocześniejszy hardware, firmware i software w celu ochrony przed stale ewoluującymi zagrożeniami. Windows Passkeys korzysta z funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello, aby zapewnić bezpieczny dostęp do danych uwierzytelniających użytkownika, eliminując potrzebę pamiętania haseł i innych prywatnych danych. Rozpoznawanie twarzy Windows Hello jest możliwe dzięki wykorzystaniu kamery ASUS AiSense IR. Kamera ta obsługuje również wygodną funkcję Adaptive Lock, która monitoruje obecność użytkownika i automatycznie blokuje laptopa, gdy użytkownik oddala się od komputera. Dodatkowo, funkcja Adaptive Dimming zwiększa prywatność, przyciemniając ekran, gdy użytkownik odwraca wzrok.



Dostępność i cena

Zenbook S 16 jest już dostępny w sprzedaży w Polsce, w cenach rozpoczynających się od 8499 PLN. Zapraszamy do odwiedzenia naszych partnerów handlowych oraz sklepu internetowego ASUS, aby zapoznać się z pełną ofertą i możliwościami tego niezwykle smukłego i funkcjonalnego laptopa.

































źródło: Info Prasowe - ASUS