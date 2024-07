Team Group T-Force GC PRO Gen 5 SSD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W styczniu tego roku firma Team Group zaprezentowała swój pierwszy dysk SSD piątej generacji T-Force GE PRO, który osiągał bardzo wysokie transfery sekwencyjne 14000 w odczycie i 11000 MB/s w zapisie, a wszystko to bez jakiś wielkich systemów chłodzenia. Dziś T-Force zaprezentował niższy model GC PRO Gen 5 SSD, który wygląda bliźniaczo, jednak jego kontroler pamięci InnoGrit "Tacoma" IG5666 pracuje z lekko obniżonymi zegarami, co przekłada się na niższe transfery dla odczytu danych do 12500 MB/s. Zapis pozostał na niezmienionym poziomie 11000 MB/s. Dysk otrzymał niepozorny, ale ponoć wystarczający do stabilnej pracy radiator z foli metalowej, pokrytej warstwą grafenu, a dostępny będzie w dwóch wariantach 2TB (wytrzymałość 1200 TBW) oraz 4TB (wytrzymałość 2400 TBW). Producent potwierdza swoją pewność co do sprzętu, poprzez pięcioletnią gwarancję. Cen nie podano.



















źródło: TechPowerUP