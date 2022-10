ASUS z nowymi 16-calowymi laptopami ExpertBook

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS zaprezentował ExpertBook B5 (B5602C) i ExpertBook B5 Flip (B5602F), zupełnie nowe modele laptopów wyposażone w duży, 16-calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10 oraz mocną, lekką konstrukcję zapewniającą wyjątkową elastyczność i produktywność biznesową w podróży. Dodatkowo możliwa jest opcja ekranu wyposażonego w panel OLED dla najwyższej jakości obrazu. Nowe modele laptopów ASUS są przystosowane do długich podróży, w których wymagana jest długa praca baterii oraz wytrzymała konstrukcja. Zastosowane technologie obejmują procesor Intel Core do 12. generacji z dyskretną grafiką Intel Arc A350M, chłodzenie z dwoma wentylatorami, technologię konferencji opartą na sztucznej inteligencji oraz obsługę dwóch dysków SSD RAID. Co więcej, model B5 Flip korzysta z ekranu obracanego o 360° oraz z dodatkowej wszechstronności, którą zapewnia obsługa szybko ładującego się rysika.







Profesjonalna mobilność

ExpertBook B5 i ExpertBook B5 Flip zostały zaprojektowane jako idealni przenośni partnerzy dla współczesnego biznesu. Wykonane ze stopu magnezowo-aluminiowego i czystego aluminium, te 16-calowe laptopy ważą zaledwie 1,4 kg i zapewniają do 12 godzin pracy na jednym ładowaniu - umożliwiając produktywność na dużym ekranie w biurze i poza nim. Wspaniały 16-calowy wyświetlacz z opcją OLED o proporcjach 16:10, które zapewniają większą przestrzeń roboczą w porównaniu ze standardowym ekranem 16:9. Ułatwia to czytanie artykułów, przeglądanie stron internetowych, czy pracę nad arkuszami kalkulacyjnymi.



Potężna wydajność

Nowe modele ExpertBook B5 i ExpertBook B5 Flip są napędzane przez procesor Intel Core i7 do 12. generacji z platformą Intel vPro, z maksymalnie 40 GB pamięci RAM. Wyposażone są również w maksymalnie dwa dyski SSD zapewniające ogromną pojemność do 2 TB i obsługują technologię RAID, która zwiększa niezawodność danych i przyspiesza pracę. Konstrukcja z dwoma wentylatorami umożliwia zastosowanie grafiki Intel Arc A350M, zapewniając cichą, chłodną i wydajną pracę. Dla zapewnienia niezrównanej łączności, najnowsze modele biznesowe zostały wyposażone w najnowszą technologię WiFi 6E, zapewniającą ultraszybkie połączenia bezprzewodowe o zwiększonym zasięgu i niezawodności.



Zwiększona wydajność

Zarówno ExpertBook B5 jak i ExpertBook B5 Flip są wyposażone w ekspansywny, 16-calowy wyświetlacz o proporcjach 16:10 z opcją panelu OLED. W porównaniu z tradycyjnym formatem 16:9, konstrukcja 16:10 oferuje więcej przestrzeni roboczej w pionie. Co ważne modele ExpertBook B5 i ExpertBook B5 Flip z opcją OLED zapewniają niezwykle wyrazisty obraz, z głęboką czerń i żywe kolory. Panel OLED charakteryzuje się kinową, 100% gamą kolorów DCI-P3, dzięki czemu wszystko, co jest wyświetlane na ekranie, jest przyjemniejsze w odbiorze i znacznie poprawia jakość pracy.



ExpertBook B5 Flip jest dodatkowo wyposażony w zawias 360° o dowolnym położeniu, który zapewnia mu niezrównaną elastyczność we wszystkich aspektach dnia pracy - od skoncentrowanej produktywności po wspólne spotkania online, w tym w trybie tabletu, namiotu, podstawki czy tradycyjnym. Model ten zawiera również szybko ładujący się, dokowany rysik, którego 15-sekundowe doładowanie zapewnia energię wystarczającą na 45 minut pracy. Dzięki temu użytkownik nigdy nie musi czekać na naładowanie sprzętu, aby rozpocząć pracę. Zintegrowany dock minimalizuje również ryzyko zgubienia rysika i sprawia, że jest on zawsze pod ręką, gdy tylko pojawi się inspiracja.



Dzięki dwóm dostępnym portom Thunderbolt 4 i jednemu HDMI 2.0, ExpertBook B5 i ExpertBook B5 umożliwiają również podłączenie do trzech zewnętrznych wyświetlaczy 4K UHD - zwiększając możliwości produktywności.































Źródło: Info Prasowe / ASUS