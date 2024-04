AURALiC Vega S1 oraz Aries S1 - nowa linia urządzeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Renomowany producent, znany przede wszystkim z doskonałych transportów cyfrowych oraz przetworników cyfrowo-analogowych w ciekawy sposób poszerza swoją ofertę. Bo prezentuje teraz światu zupełnie nową i przy tym ciekawą linię produktów posiadających literę „S” w nazwie. W jej skład wchodzą dwa nowe urządzenia: VEGA S1 oraz ALTAIR S1. Czyli przetwornik cyfrowo-analogowy z funkcją streamingu oraz dedykowany transport cyfrowy. Co jednocześnie zaskakujące – nowe urządzenia mają nie tylko inną, mniejszą formę, ale będą też niezwykle korzystnie wycenione.







Zaawansowana technologia zaczerpnięta z droższych urządzeń marki

AURALiC VEGA S1 oferuje najnowsze technologie producenta, które są doskonałym przykładem na perfekcyjną integrację sprzętu i oprogramowania. Jej sercem jest nowo opracowana technologia Fusion DAC, która polega na autorskim systemie aplikacji układu konwertera cyfrowo-analogowego w taki sposób, że wykorzystywana jest tylko jego kluczowa część. Dodatkowo, najnowsza VEGA S1 posiada w pełni analogową regulację głośności, która pochodzi z flagowego przetwornika VEGA G2.2. Zastosowanie doskonałego toru analogowego opartego o autorskie i tak lubiane przez słuchaczy moduły ORFEO zapewnia znakomite, pełne, dynamicznie i precyzyjne brzmienie. Czyli dźwięk, za który marka AURALiC jest tak lubiana.



Funkcja Tone Mode i autorskie technologie producenta

Z kolei zupełną nowością w modelu Vega S1 jest funkcja Tone Mode, która pozwala na precyzyjne dostrojenie charakteru brzmienia poprzez regulację poziomu harmonicznych w dźwięku. Technologia ta bazuje na psychologii słuchu i została specjalnie opracowana przez inżynierów marki AURALiC tak, aby wynieść brzmienie na jeszcze wyższy poziom.



Dodatkowo linia S1, a zatem i nowa VEGA S1 oparta jest na najnowszej platformie Tesla G3. A co za tym idzie, posiada wszystkie dobrodziejstwa nowych technologii, które AURALiC opracował dla swoich flagowych urządzeń. Mowa tutaj o technologii DMA (Direct Memory Access), DDR (Direct Digital Recording), czy zaawansowanej izolacji galwanicznej pomiędzy poszczególnymi sekcjami urządzenia. Dodatkowo mamy zegary Femto 60s dbające o niski poziom zniekształceń typu jitter. Wszystkie te elementy pracują jako całość i sprawiają, że także sekcja cyfrowa jest w nowym przetworniku na najwyższym poziomie.



AURALiC VEGA S1 dostępny będzie na przełomie maja i czerwca tego roku, a jego sugerowana cena detaliczna brutto będzie wynosić 8995 PLN.







Ewolucja w kierunku zaawansowanej funkcjonalności

Najnowszy ARIES S1 to, pomimo niewielkich rozmiarów, niezwykle zaawansowane od strony technicznej urządzenie. Posiada rozbudowane możliwości, dzięki zastosowaniu bardzo wydajnej platformy obliczeniowej Tesla G3. Po raz pierwszy w transporcie cyfrowym w tej klasie cenowej mamy do dyspozycji funkcje znane do tej pory tylko z wyspecjalizowanych urządzeń. Mowa tutaj o wysokiej jakości resamplerze, precyzyjnym korektorze parametrycznycm, korekcji odległości od kolumn, czy kompensacji poziomów głośności. Jednocześnie pierwszy raz w historii całej linii ARIES mamy możliwość obróbki także sygnałów z wejść cyfrowych lub z wejścia USB. Co więcej, urządzenie w pełni wykorzystuje możliwości platformy Tesla G3 tak, aby usunąć jitter z sygnału i zapewnić jego najwyższą jakość w domenie cyfrowej.



AURALiC ALTAIR S1 posiada taką samą formę obudowy, jak VEGA S1, co sprawia, że możemy z obu urządzeń stworzyć niezwykle zaawansowane źródło cyfrowe, które na dodatek nie zabierze dużo miejsca. Ponadto, zarówno VEGA S1, jak

i ARIES S1 umożliwiają dodanie zewnętrznego zasilacza S1 Purer Power, który omija wewnętrzne zasilanie w tych urządzeniach i wynosi ich brzmienie na jeszcze wyższy poziom.



Najnowszy AURALiC ALTAIR S1 dostępny będzie na przełomie maja i czerwca, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosić będzie 8995 PLN.





AURALiC VEGA S1 i ARIES S1 – szerokie wsparcie dla streamingu

Nowa seria AURALiCa to bardzo dobra propozycja dla wszystkich entuzjastów strumieniowania. Przykładowo VEGA S1 posiada, oprócz wejść USB, koaksjalnego oraz optycznych, także złącze Ethernet. Oznacza to, że nowy DAC posiada także obsługę strumieniowana, oraz funkcjonalności takich, jak Apple AirPlay 2, TIDAL Connect, Spotify Connect, radia internetowego i wielu innych platform strumieniujących. Ponadto VEGA S1 korzysta także z oprogramowania Lightning DS, które jest jednym z najbardziej dopracowanych tego typu rozwiązań na rynku. Integruje ono dodatkowo platformy takie, jak Amazon Music Unlimited, TIDAL, Qobuz i wiele innych.



































źródło: Info Prasowe - MIP