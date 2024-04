Deepcool CH160 - Nowe obudowy w formacie ITX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool przedstawia kompaktowe rozwiązanie dla entuzjastów komputerów PC poszukujących przenośności bez uszczerbku dla wydajności - obudowę CH160 ITX. CH160 wyznacza nowy standard dla przenośnych obudów PC, oferując doskonały przepływ powietrza w eleganckiej i stylowej obudowie. Kompaktowa obudowa pokazuje swoje potężne możliwości, z łatwością mieszcząc 140-milimetrowe zasilacze ATX i 172-milimetrowe chłodzenia powietrzem. Pożegnaj się z ograniczoną ilością miejsca na biurku. DeepCool CH160 obsługuje 3-slotowe karty graficzne o długości do 305 mm, które można podłączyć bezpośrednio do płyty głównej bez konieczności stosowania risera.







Przenośność łączy się z wszechstronnością dzięki CH160. Wyposażona w siatkowe panele zapewniające optymalny przepływ powietrza, CH160 zapewnia chłodzenie komponentów nawet w najbardziej ograniczonych buildach. Umieszczenie portów USB 3.0, USB Typu-C i hybrydowego portu audio w panelu I/O gwarantuje bezproblemową łączność, a trzy wyjmowane filtry przeciwkurzowe upraszczają utrzymanie czystości komputera.



Kluczowe cechy obudów CH160:

• Ekstremalna mobilność: zabierz swój komputer z łatwością tam, gdzie tylko chcesz.

• Bezkonkurencyjna przewiewność: siatkowe i szklane panele zapewniają optymalną wydajność chłodzenia.

• Wsparcie dla chłodzeń: wsparcie dla pełnowymiarowych chłodzeń powietrznych, czyli małe rozmiary bez kompromisów w wydajności chłodzenia.

• Instalacja GPU bez risera: pożegnaj się z ewnetualnymi opóźnieniami.

• Nie zabraknie Ci mocy: wsparcie nawet dla dużych zasilaczy.

• Lepszy komfort pracy: zdejmowane wsporniki wentylatorów, filtry przeciwkurzowe i solidny uchwyt do przenoszenia dla wygody.



Obudowa DeepCool CH160 ITX to idealny wybór dla użytkowników, którzy wymagają wydajności bez poświęcania przenośności. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym entuzjastą komputerów PC, czy zwykłym użytkownikiem, CH160 oferuje idealne połączenie stylu, funkcjonalności i wygody.



Dostępność, gwarancja oraz ceny

Obudowa CH160 ITX jest dostępna w wersji białej i czarnej, a sugerowana cena detaliczna wynosi 59.99 Euro dla obu wersji kolorystycznych i jest dostępna w sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów DeepCool na całym świecie. Obudowa objęta jest dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową siecią obsługi klienta i wsparcia technicznego DeepCool.



Obudowy DeepCool CH160 będą dostępne od 14 maja 2024 między innymi w sklepach x-kom oraz morele. Polskie ceny produktów będą dostępne na stronach sprzedawców.





























źródło: Info Prasowe - DeepCool