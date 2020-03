Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wprowadzenie systemów podświetlenia RGB LED spowodowało lawinowy "wysyp" nowych modeli obudów. Wczoraj marka Abkoncore zaprezentowała swój najnowszy produkt H600X w klasie MidTower. Mimo dość standardowych wymiarów (225 x 455 x 495 mm), w środku będziemy mogli umieścić kartę graficzną o długości do 358 mm, cooler wieżowy do wysokości 173 mm oraz zasilacz ATX do 350 mm długości. W standardzie otrzymamy dwa ogromne (200 mm) wentylatory z podświetleniem RGB i pojedynczy 120mm na tyle obudowy (RGB Hurricane). Na górze, we własnym zakresie, możemy zamontować dodatkowe dwa wentylatory 120/140mm lub chłodnice zestawów AIO (120/240/360 mm). Za obudowę Abkoncore H600X zapłacimy 82,95 €uro / 92.95 USD.



























Źródło: TechPowerUP