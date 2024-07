Abyss Diana DZ - najlżejsze i najcieńsze słuchawki klasy hi-end

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent znany z tego, że posiada w swojej ofercie prawdopodobnie najlepsze słuchawki planarne na świecie – czyli model AB-1266 Phi – wprowadza właśnie nowy flagowy model przenośny. Abyss Diana DZ, bo o nich mowa, to słuchawki będące w pewnym sensie naturalną ewolucją serii Diana. A przy tym korzystają one z najnowszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie przetworników z oznaczeniem „DZ” o wielkości 63 mm i impedancji 50 omów. Nowy model przetworników oferuje w modelu Diana DZ niewiarygodną wręcz jak na słuchawki przenośne rozdzielczość przekazu. Dlatego Abyss Diana DZ niewątpliwie zainteresują wszystkich tych, którzy oczekują pełnego realizmu prezentacji w prawdziwie przenośnym wydaniu.







Nowo opracowane przetworniki DZ

Abyss Diana DZ to słuchawki, które łączą cechy do tej pory w modelach typowo przenośnych niespotykane. Mowa oczywiście o zastosowaniu dużych, 63-milimetrowych przetworników przy wadze, która – bez padów – wynosi zaledwie 315 gram. Sprawia to, że Abyss Diana DZ to najlżejsze słuchawki z całej przenośnej serii Diana. A przy tym dzięki zastosowaniu najnowszych, opracowanych od podstaw przetworników DZ – są także modelem o najlepszym jak do tej pory brzmieniu. Bo oferują nie tylko niezrównaną - dzięki zastosowaniu pełnowymiarowych driverów - dynamikę czy bas, ale mają też wiele innych zalet. Nowy model oferuje przede wszystkim niezrównany realizm przekazu oraz oddanie całego dźwiękowego planktonu. Świetnie przekazuje zarówno duże skoki dynamiki, jak i całą masę uporządkowanych mikro-detali. Na dodatek ma też w naturalny sposób nasyconą barwę oraz świetny bas, który może nawet być punktem odniesienia w świecie słuchawek planarnych.



Perfekcyjne i piękne zarazem wykonanie

Abyss Diana DZ to słuchawki nie tylko wspaniałe pod względem dźwiękowym, ale też znakomicie prezentujące się wizualnie. Do wyboru mamy wykończenia takie, jak „New Zealand Abalone” lub „Forged Carbon”, które w dyskretny acz zauważalny sposób podkreślają klasę najwyższego modelu z serii Diana. Na dodatek możemy wybrać wegańską wersję padów, które wykonane są z materiałów nie pochodzących od zwierząt. Ponadto dostępne są także pady wentylowane zmieniające charakterystykę basu. Dzięki temu możemy dostosować brzmienie najnowszych słuchawek pod swoje preferencje.



Doskonałej jakości kabel w komplecie

Znakomite słuchawki wymagają wysokiej klasy kabla. I tutaj producent pomyślał za nas. Bo w komplecie dostajemy najwyższej klasy przewód renomowanej marki JPS Labs. Do wyboru mamy wersję z gniazdami 3.5 mm, 4 pin XLR lub 4.4 mm. Dodatkowo dostajemy też specjalne, wysokiej jakości etui, które przyda się w podróży i zabezpieczy nasze słuchawki.



Słuchawki Abyss Diana DZ dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 18995 PLN.































źródło: Info Prasowe - MIP