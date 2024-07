CORSAIR wprowadza obudowy z serii 3500X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

firma CORSAIR zapowiedziała dziś natychmiastową dostępność obudowy komputera Mid-Tower z serii CORSAIR 3500X dla konstruktorów poszukujących połączenia estetyki, kompatybilności i wydajności chłodzenia po przystępnej cenie. Obudowa 3500X oferuje spektakularny widok wnętrza komputera przez otaczające ją ze wszystkich stron panele ze szkła hartowanego, a powstała dzięki kilkudziesięcioletniej wiedzy i doświadczeniu w dostarczaniu na rynek najpopularniejszych obudów do komputerów mid-tower. Podstawową zasadą przyjętą podczas projektowania 3500X była wszechstronność, dlatego obudowa ta pasuje do szerokiej oferty komponentów przeznaczonych do wysokowydajnych komputerów.







Nowa obudowa mieści płyty główne w formatach od Mini-ITX po EATX, w tym wyposażone w odwrócone złącza, takie jak ASUS BTF i MSI Project Zero, dzięki czemu można cieszyć wzrok widokiem wnętrza komputera bez kabli. Pojemne wnętrze mieści większość dużych kart graficznych i układów chłodzenia powietrzem, dlatego 3500X jest gotowa do wypełnienia nowym, wysokowydajnym sprzętem gamingowym.



Eleganckie, otaczające panele ze szkła hartowanego nie wymagają kompromisów pod względem wydajności chłodzenia — 3500X ma strategicznie rozmieszczone punkty mocowania wentylatorów z boku, u góry i na spodzie, dzięki którym można uzyskać odpowiedni przepływ powietrza. Ponadto 3500X może pomieścić radiatory do 360 mm u góry lub z boku, dzięki czemu można korzystać z wydajnych rozwiązań do niestandardowych układów chłodzenia Hydro X Series lub wysokowydajnego zintegrowanego układu chłodzenia procesora cieczą CORSAIR.



Czarne i białe obudowy 3500X Series są dostępne w trzech opcjach, które można dobrać do własnych preferencji związanych z zestawem komputerowym: iCUE LINK 3500X RGB z dodanym w komplecie koncentratorem systemowym iCUE LINK i trzema wentylatorami RX120 RGB — doskonały punkt wyjścia do budowy najnowocześniejszego systemu iCUE LINK; 3500X ARGB z trzema zainstalowanymi fabrycznie wentylatorami RS120 ARGB umożliwiającymi proste sterowanie podświetleniem za pośrednictwem płyty głównej; a także standardową obudowę 3500X dla użytkowników, którzy chcą wykorzystać swoje dotychczasowe wentylatory.



Dzięki niezrównanemu połączeniu konstrukcji ułatwiającej składanie komputera, charakterystycznej estetyki oraz imponującej wydajności chłodzenia obudowa komputera mid-tower CORSAIR 3500X z pewnością przypadnie do gustu entuzjastom komputerów i graczom.



Dostępność

Obudowy 3500X, 3500X ARGB i iCUE LINK 3500X RGB są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR. Obudowa 3500X jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.























źródło: Info Prasowe - CORSAIR