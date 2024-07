Razer Huntsman V3 Pro z nowym trybem Snap Tap Mode

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na scenie gier turniejowych milisekundy mogą decydować o zwycięstwie lub porażce. Linia esportowych klawiatur Huntsman V3 Pro, wyposażona w analogowe przełączniki optyczne Gen-2, stała się już podstawą w konfiguracjach najlepszych zawodników w grach takich jak Counter-Strike 2 i Valorant. Dzisiaj zaprezentowana została nowa, rewolucyjna funkcja dla tej klawiatury: Tryb Snap Tap. Tryb Snap Tap zwiększa szybkość reakcji, nadając pierwszeństwo nowemu naciśniętemu klawiszowi, bez konieczności zwalniania poprzedniego klawisza. Pozwala to na niemal natychmiastowe zmiany kierunku, dzięki czemu rozgrywka jest bardziej płynna i bardziej responsywna.







W grach takich jak Counter-Strike 2 (CS2), ruch gracza jest regulowany przez mechanikę przyspieszania i zwalniania silnika Source 2. Prędkość ruchu wpływa na celność strzału - strzały są celniejsze, gdy stoimy w miejscu a stają się mniej celne, gdy się poruszamy. Kontratakowanie to technika wykorzystywana do minimalizowania pędu i bezruchu, pozwalająca na oddawanie dokładniejszych strzałów. Polega ona na zwolnieniu klawisza ruchu i szybkim dotknięciu przeciwnego klawisza w celu anulowania ruchu i oddania celnego strzału. Przez opanowanie techniki kontrowania, gracze mogą stać się trudniejsi do trafienia przy zachowaniu celności. Technika ta wymaga jednak szybkiego refleksu i precyzyjnego wyczucia czasu.



Korzyści z trybu Snap Tap

Tryb Snap Tap udoskonala sposób wprowadzania danych z klawiatury w grach, eliminując potrzebę fizycznego unoszenia palców między naciśnięciami klawiszy. Tradycyjne kontrowanie wymaga od graczy szybkiego zwolnienia jednego klawisza ruchu i naciśnięcia kolejnego, co wymaga od gracza precyzyjnego wyczucia czasu i szybkości. Tryb Snap Tap, zintegrowany bezpośrednio z oprogramowaniem układowym, pozwala na natychmiastowe zmiany kierunku bez podnoszenia początkowego klawisza. To płynne przejście ma kluczowe znaczenie w grach rywalizacyjnych, gdzie nawet milisekundy mogą wpłynąć na wynik rozgrywki, dzięki czemu tryb Snap Tap jest przełomową funkcją dla linii Huntsman V3 Pro. Chociaż może się wydawać, że różnica jest niewielka, te kilka milisekund może być różnicą między zwycięstwem a porażką w starciu w grze.



Snap Tap - sięgaj po jeszcze więcej

Tryb Snap Tap przeszedł gruntowne badania i weryfikację przez profesjonalnych graczy. Ich rygorystyczne testy i opinie odegrały kluczową rolę w dopracowaniu tej funkcji, zapewniając, że spełnia ona najwyższe standardy gry rywalizacyjnej. Profesjonalni gracze zauważyli już znaczną poprawę w swojej rozgrywce, potwierdzając potencjał trybu Snap Tap.



Aby zacząć korzystać z trybu Snap Tap, należy upewnić się, że zarówno oprogramowanie układowe, jak i Razer Synapse są zaktualizowane do najnowszych wersji. Należy pamiętać, że tryb Snap Tap jest wdrażany w ramach stopniowej aktualizacji oprogramowania dla linii Razer Huntsman V3 Pro. Jeśli aktualizacja nie jest jeszcze widoczna w Razer Synapse, zachęcamy do sprawdzenia jej za kilka dni. Dzięki temu wszyscy nasi użytkownicy mogą cieszyć się płynnym przejściem i optymalną wydajnością nowej funkcji.











źródło: Info Prasowe - Razer