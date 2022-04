Abyss Diana TC - flagowiec w mobilnym wydaniu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amerykańska marka Abyss wprowadza najnowszy model swoich słuchawek przenośnych – Abyss Diana TC. Są to nie tylko najcieńsze słuchawki planarne na świecie, ale i jednocześnie korzystają one z technologii do tej pory zarezerwowanej dla flagowych modeli AB-1266 PHI TC tego producenta. Jednocześnie Diana TC to także ostatnie słowo, jeżeli chodzi o jakość brzmienia, jaka możliwa jest do uzyskania w nausznych słuchawkach przenośnych. Wszakże skrót TC oznacza True Consciousness, czyli „Prawidziwa świadomość”. Model AB-1266 PHI TC – posiada niezwykle unikalne przetworniki planarne o średnicy 63 mm. To właśnie te przetworniki, mające autorską konstrukcję układu magnetycznego odpowiedzialne są za znakomite, pozbawione ograniczeń brzmienie słuchawek z serii True Consciousness.







Warto zaznaczyć, iż jest to opatentowana technologia (patent nr. US 2015/0326974), która jest znakiem rozpoznawczym marki Abyss i jednocześnie oferuje zupełnie inne, a przy tym znacznie lepsze brzmienie, aniżeli wszystkie inne słuchawki typu planarnego – właśnie ze względu na unikalność konstrukcji układu magnetycznego.



Perfekcyjna, utylitarna i trwała jednocześnie konstrukcja

Słuchawki Abyss są konstruowane z myślą nie tylko o zapewnieniu doskonałego odwzorowania każdego gatunku muzycznego. Bo oczywiście – zwłaszcza w przypadku słuchawek przenośnych – równie istotne jest ich wykonanie. Czyli także takie cechy, jak ergonomia, wygoda oraz trwałość w codziennym użytkowaniu.



Także i tutaj amerykańska marka stanęła na wysokości zadania. Bo dostarczyła produkt, który w pełni zasługuje na określenie mianem nie tylko luksusowego, ale również perfekcyjnie wykonanego. Przede wszystkim zastosowano obrabiane za pomocą CNC aluminiowe muszle mieszczące przetworniki. Taka konstrukcja zapewnia niezwykłą lekkość, a przy tym odporność na trudy codziennego użytkowania. Specjalne, ceramiczne pokrycie zwiększa trwałość i nadaje niepowtarzalnego wyglądu. Pałąk słuchawek, podobnie, jak i przetworniki – to autorska konstrukcja marki Abyss o nazwie EMotion. Dzięki magnetycznym dopasowaniu zapewnia ona wygodę w każdym momencie, niezależnie od wielkości głowy.



Nie tylko brzmienie i wykonanie, ale i wygoda – na najwyższym poziomie

Pałąk dla zapewnienia najbardziej naturalnych wrażeń podczas codziennego użytkowania pokryty jest specjalną europejską skórką, która zawiera miękką Alcantarę. Taka kombinacja, wraz ze wspomnianym systemem dopasowania EMotion zapewnia nie tylko doskonałe trzymanie się słuchawek na głowie, ale i niewymuszoną wygodę i poczucie obcowania z naturą. I to pomimo trwałej, metalowej konstrukcji słuchawek. Dodatkowo w modelu Diana TC zastosowano najnowszej generacji pady, które w całości – podobnie jak reszta słuchawek tej marki – wykonywane są w Buffalo, USA.Pady te posiadają specjalną, miękką gąbkę wewnątrz zakończoną specjalną pianką posiadającą właściwość pamiętania kształtu. Dzięki temu Abyss Diana TC szybko dostosują się do kształtu głowy i zapewniają znakomite dopasowanie przy jednoczesnej minimalnej potrzebnej sile nacisku. Całość konstrukcji oraz jej elementów jest również jedną z istotnych czynników odpowiedzialnych za brzmienia.



Abyss Diana TC – akcesoria na poziomie i dwie wersje wyposażenia

Flagowe przenośne słuchawki marki Abyss można nabyć w dwóch wersjach wyposażenia. Wersja „Standard” zawiera wysokiej klasy kabel o długości długości 1.5 metra. Z kolei wersja „Complete” posiada najwyższej klasy, specjalnie zaprojektowany do tych słuchawek kabel JPS Superconductor o długości 1.8m. Oba kable można oczywiście zamówić w innych długościach. Jednocześnie w obu wariantach producent dodaje miękkie, acz świetnie wykonane i solidne etui podróżne. Nie tylko doskonale zabezpiecza ono słuchawki w trakcie transportu, ale także jest niezwykle praktyczne i może pomieścić chociażby odtwarzacz przenośny, czy dodatkowy kabel.



Słuchawki Abyss Diana TC dostępne są w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store. Sugerowana cena detaliczna Abyss Diana TC w wersji „Standard” wynosi 23500 PLN brutto, natomiast wersji „Complete” 30990 PLN brutto.



































Źródło: Info Prasowe / MIP