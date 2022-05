Acer - Mysz i klawiatura Vero

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Linia Vero firmy Acer, obejmuje teraz także urządzenia peryferyjne, w tym mysz i klawiaturę, zaprojektowane z myślą o ograniczeniu ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji dwutlenku węgla, czy nawet poziomu hałasu. Górne części obudowy obydwu urządzeń wykonane są w 65% z plastiku z recyklingu (PCR), a dolna część obudowy - w 30% z odpadów plastikowych wydobytych z mórz i oceanów (OBP). Długi cykl życia produktu to klucz do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. Priorytetem na etapie projektowania zarówno myszy, jak i klawiatury była trwałość urządzeń. Żywotność baterii myszy wynosi 18 miesięcy, a klawiatury - 5 milionów kliknięć.







Klawisze w obu urządzeniach są niemal bezgłośne, co stanowi niewątpliwą zaletę, kiedy przyjdzie nam korzystać z nich w przestrzeniach wspólnych przestrzeniach, w miejscach publicznych, takich jak kawiarnie czy biblioteki, czy choćby podczas słuchania muzyki i podcastów w domu. Modele dla klientów indywidualnych i komercyjnych oferowane są w obudowie w jasnoszarym i antracytowym kolorze z jaskrawożółtymi akcentami, natomiast wersja dla profesjonalistów jest bardziej stonowana, oferowana w monochromatycznej odmianie antracytu.



Zestaw klawiatura + mysz Acer Vero w regionie EMEA dostępny będzie w listopadzie 2022 r., w cenie od 69.99 Euro.













Źródło: Info Prasowe / Acer