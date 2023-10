Acer - nowe laptopy Chromebook Plus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer zaprezentował swoje pierwsze laptopy Chromebook Plus - Acer Chromebook Plus 515 i Acer Chromebook Plus 514, debiutujące w ramach inicjatywy Google, która oferuje nowy poziom wydajności. Nowe modele wyposażone są w funkcje, których użytkownicy potrzebują do produktywnej pracy, rozrywki i łączności. Oba modele posiadają nowoczesne, wydajne procesory, wyświetlacze IPS o wysokiej rozdzielczości oraz kamery do wideokonferencji 1080p. Wbudowane narzędzia do edycji umożliwiają szybsze i łatwiejsze przerabianie zdjęć i filmów. Funkcja Magic Eraser oparta na sztucznej inteligencji wbudowana w aplikację Zdjęcia Google z łatwością usuwa niechciane elementy z tła, a kilka prostych kliknięć narzędzi do tworzenia filmów umożliwia zaawansowaną edycję wideo.







Ponadto, dzięki dostępności programów Adobe Photoshop i Adobe Express, edycja zdjęć i tworzenie wyróżniających się grafik nigdy nie było tak łatwe na Chromebookach. Brak Wi-Fi? To nie problem - możesz skorzystać z funkcji synchronizacji plików, która zapewnia stały dostęp do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google za pośrednictwem menedżera plików Chromebooka Plus, zarówno w trybie online, jak i offline.



Bogata w funkcje platforma do tworzenia i nawiązywania połączeń

Nowe laptopy Acer Chromebook Plus mają pojemny dysk SSD oraz dużą ilość pamięci RAM, których użytkownicy potrzebują, aby działać jeszcze więcej. Każdy z nich ma od 8 GB do 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD do 256 GB dla 14-calowego Acer Chromebook Plus i do 512 GB dla wersji 15-calowej. Ponadto nowe modele zapewniają szybką łączność dzięki niezawodnemu Wi-Fi 6E, a także Bluetooth 5.1. Do dyspozycji otrzymujemy także szereg portów do ładowania, przesyłania danych w tym dwa porty USB typu C i HDMI. Oba modele zapewniają doskonałą jakość wideo konferencji dzięki kamerom internetowym 1080p z Temporal Noise Reduction (TNR) i obiektywem Blue Glass, a także narzędziom opartym na sztucznej inteligencji, które automatycznie poprawiają jakość i oświetlenie, niwelują szumy i rozmywają tło. Ponadto dodano fizyczną przesłonę kamery internetowej, którą można zamknąć, aby chronić prywatność podczas spotkań, zajęć i konferencji, a użytkownicy mogą również wyciszyć mikrofon i wyłączyć kamerę jednym kliknięciem dla dodatkowej wygody. Efekty wizualne są uzupełniane przez podwójne głośniki skierowane w górę z systemem DTS Audio.



Acer Chromebook Plus 515 z procesorami Intel i dużym wyświetlaczem zapewnia maksymalną produktywność

Acer Chromebook Plus 515 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach korzystających z nowych funkcji systemu ChromeOS. Wyposażone w procesory Intel Core 13. i 12. generacji (do modelu Core i7), nowe laptopy Chromebook Plus oferują wydajność niezbędną do wykonywania wymagających zadań i aż do 10 godzin pracy na szybko ładującej się baterii. Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, Acer Chromebook Plus jest wyposażony w 15,6-calowy wyświetlaczu Full HD (o rozdzielczość 1920 x 1080) z technologią IPS i szerokimi kątami widzenia. Chromebook jest dostępny również z wyświetlaczem dotykowym, który, zarówno jak jego bezdotykowy odpowiednik, może być używany w jasnych warunkach dzięki antyodblaskowej powłoce na ekranie.



Przenośna moc z procesorami AMD Ryzen i 14-calowym wyświetlaczem w Acer Chromebook Plus 514

Cztery wydajne rdzenie procesora "Zen 2" z najnowocześniejszą zintegrowaną grafiką AMD RDNA 2, procesor AMD Ryzen 5 7520 z serii C w Acer Chromebook Plus 514 zapewniają szybki czas uruchamiania i wysoką wydajność dla nowoczesnych aplikacji zwiększających Twoją produktywność. Duży, 14-calowy wyświetlacz WUXGA w Acer Chromebook Plus 514 ma proporcje 16:10 oraz rozdzielczość (1920 x 1200). Połączenia i wideokonferencje będą zawsze wysokiej jakości, ponieważ wyświetlacz jest pokryty powłoką antyodblaskową, która poprawia komfort pracy w mocno oświetlonych miejscach, z kolei technologia IPS w której wykonany jest ekran zapewnia szerokie kąty widzenia. Ponadto Acer Chromebook Plus 514 jest dostępny również z ekranem dotykowym.



Wytrzymała konstrukcja wspiera misję Acer Earthion

Nowe Chromebooki są niezwykle wytrzymałe i spełniają amerykańską normę militarną MIL-STD 810H, dzięki czemu z łatwością sprostają codziennemu użytkowaniu. Oba modele są wyposażone w touchpad OceanGlass™ i opcję podświetlania klawiatury. Zgodnie z zobowiązaniem firmy Acer do ciągłego wywierania pozytywnego wpływu na środowisko, nowe notebooki Acer Chromebook Plus 515 i Acer Chromebook Plus 514 wspierają misję firmy Earthion, oferując szereg przyjaznych dla środowiska funkcji oraz certyfikat EPEAT. Zastosowano w nich materiały do produkcji pochodzące z recyklingu, ekologiczne opakowania oraz energooszczędną konstrukcję spełniającą wymogi certyfikatu Energy Star.



Płynne zarządzanie urządzeniami dla szkół

Oba laptopy Acer Chromebook Plus są dostępne z aktualizacją Chrome Education Upgrade do płynnego zarządzania urządzeniami w szkołach. Chrome Education Upgrade pomaga administratorom zarządzać urządzeniami na dużą skalę, aby zaspokoić potrzeby nauczycieli i uczniów. Nauczyciele i uczniowie mogą uzyskać dostęp do wielu narzędzi do nauczania i współpracy, takich jak Screencast, Adobe Express i File Sync, aby umożliwić pracę nawet offline. Administratorzy mogą również korzystać z funkcjonalnych funkcji Chrome Education Upgrade, takich jak rejestracja bezdotykowa i całodobowe wsparcie Google.



Zarządzanie urządzeniami dla firm z Acer Chromebook Plus Enterprise 515 i Acer Chromebook Plus Enterprise 514

Dla użytkowników biznesowych, Acer Chromebook Plus Enterprise 515 i Acer Chromebook Plus Enterprise 514 są wyposażone w Chrome Enterprise Upgrade, który odblokowuje wbudowane możliwości biznesowe systemu ChromeOS. Pracownicy i działy IT mogą korzystać z usprawnionej rejestracji urządzeń, integracji infrastruktury i zaawansowanych ustawień bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych i aplikacji. Zarządzanie aktualizacjami, raportami i kwestiami technicznymi również stało się łatwiejsze dzięki pomocy w rozwiązywaniu problemów z ChromeOS i całodobowemu wsparciu administratora IT.



Ceny i dostępność

Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H/T) będzie dostępny w Polsce w październiku, w cenie od 2199 PLN.

Acer Chromebook Plus 514 (CB514-3H/T) będzie dostępny w Polsce w październiku, w cenie od 2499 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Acer