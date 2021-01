Acer - nowe notebooki gamingowe z serii Triton i Helios

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer ogłosił dzisiaj zmiany w swojej ofercie laptopów gamingowych, które pojawią się w modelach Predator Triton 300 SE i Predator Helios 300. Notebooki Predator Triton 300 SE i Nitro zostały wyposażone w nowe procesory Intel Core H35 11. generacji z myślą o graczach mobilnych, natomiast notebooki Predator Triton 300 SE i Predator Helios 300 oferowane są od teraz z nową kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 30. Do tego Acer zadbał o szereg aktualizacji i ulepszeń — np. wyższą częstotliwość odświeżania obrazu czy lepszą technologię chłodzenia.







Predator Triton 300 SE – moc i potęga w kompaktowym wydaniu

Konstrukcja o grubości zaledwie 17.9 mm sprawia, że nowa generacja notebooka Predator Triton 300 SE (PT314-51s) jest strzałem w dziesiątkę dla graczy mobilnych. Notebook waży 1.7 kg, a wśród podzespołów kryjących się wewnątrz niepozornej metalowej obudowy znajdziemy procesor Intel Core i7 H35 (do 11. generacji), którego częstotliwość taktowania wynosi nawet 5 GHz, a także kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060. Na system chłodzenia składają się dwa wentylatory AeroBlade najnowszej - piątej - generacji oraz technologia Vortex Flow, która dba o właściwy poziom temperatury komputera podczas nawet najbardziej intensywnej rozgrywki.



Nowe wentylatory Aeroblade - w całości metalowe - wyposażone są w specjalne łopatki, dzięki którym pobierana jest większa ilość powietrza, a także innowacyjny mechanizm redukujący turbulencje i kierujący powietrze do elementów o kluczowym znaczeniu, co przekłada się na 10% wyższą wydajność w porównaniu do rozwiązania poprzedniej generacji. Vortex Flow to system, który zapewnia aerodynamiczny przepływ powietrza wewnątrz obudowy komputera. System zbudowany jest z ciepłowodów, wylotów powietrza i pary strategicznie rozmieszczonych wentylatorów, które zapewniają odpowiednie chłodzenie procesora, karty graficznej i innych kluczowych podzespołów, co z kolei przekłada się na wyższą wydajność całego urządzenia.



Użytkownicy notebooka Triton 300 z pewnością docenią jakość obrazu wyświetlanego na 14-calowym wyświetlaczu FHD o częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz, otoczonym smukłym obramowaniem. Notebook sprawdzi się zarówno przy odtwarzaniu filmów, jak i podczas wirtualnej rozgrywki. Żywotność baterii na poziomie 10 godzin wystarczy, aby między kolejnymi partiami gry zająć się innym projektem, pracą domową, czy też obejrzeć serial. Z dala od biurka i w wygodnej pozycji.





Predator Helios 300 – płynna rozgrywka pełna wrażeń

Notebook Predator Helios 300 (PH315-53) w nowej wersji został wyposażony w najnowszą kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 i oferuje do 32 GB pamięci DDR4, stając się narzędziem, dzięki któremu gracze będą w stanie stawić czoła wszelkim wyzwaniom napotykanym w grach zarówno tych dostępnych już dziś, jak i tych, które pojawią się dopiero za jakiś czas. Moc drzemiąca wewnątrz komputera przekłada się na świetną jakość obrazu wyświetlanego na ekranie IPS charakteryzującym się częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz1 i czasem reakcji na poziomie 3 ms[ii]. Wyjątkowe wrażenia wizualne idą w parze z niebywałą jakością dźwięku, co stanowi zasługę zastosowanego systemu audio DTS:X Ultra, który jeszcze bardziej potęguje wrażenie zanurzenia w świecie gry. Właściwe chłodzenie podzespołów gwarantuje system wentylatorów Acer AeroBlade oraz technologia CoolBoost, która dostosowuje ich pracę do warunków, by zapewnić optymalne chłodzenie w każdej części komputera.



Cena i dostępność

Predator Triton 300 (PT314-51s) dostępny będzie Polsce w drugim kwartale 2021 roku. Cena komputera zostanie podana w późniejszym terminie.

Predator Helios 300 (PH315-53) dostępny będzie w Polsce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 roku. Cena komputera zostanie podana w późniejszym terminie.



































