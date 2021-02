Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Wydajne podzespoły zamknięte w smukłej obudowie i dostępne w rozsądnej cenie. Notebooki Acer Aspire 5 z procesorami AMD Ryzen i grafiką AMD Radeon to przykład uniwersalnych komputerów mobilnych, zapewniających bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Notebooki Acer z serii Aspire 5 wyróżniają się dużą wydajnością i eleganckim, klasycznym designem. Zaprojektowano je z myślą o uniwersalnych zastosowaniach – do pracy, domowej rozrywki i korzystania z multimediów. Mogą się także pochwalić smukłymi gabarytami i długim czasem pracy baterii.







5.6-calowe notebooki Acer Aspire 5 dostępne są, w zależności od konfiguracji, z procesorami mobilnymi AMD Ryzen 5 4500U lub Ryzen 3 4300U. Jednostki z rodziny Ryzen Mobile zaprojektowano specjalnie z myślą o komputerach przenośnych, dzięki czemu zapewniają dużą szybkość i moc obliczeniową przy niskim zużyciu energii.



Laptopy Aspire 5 wyposażono również w karty graficzne AMD Radeon, 8 GB pamięci RAM i szybkie dyski SSD o pojemności 512 GB. Komputery dysponują ponadto złączami USB-C, dwuzakresową kartą Wi-Fi 6 (802.11ax), a także wydajnym układem chłodzenia.



Wszystko to zamknięto w obudowie o maksymalnej grubości 17,95 mm. Jej górny panel wykonany został z aluminium, a wąskie ramki wokół ekranu podkreślają jakość obrazu wyświetlanego na panelu FHD IPS z technologią Acer BlueLightShield, ograniczającą emisję niebieskiego światła.



Cena i dostępność

Komputery Acer Aspire 5 dostępne będą w lutym 2021 r. w sieciach sklepów X-Kom, Neonet i Morele.

Cena modelu Acer Aspire 5 z procesorem AMD Ryzen 5 4500U wynosić będzie od około 2549 PLN

Cena modelu Acer Aspire 5 z procesorem AMD Ryzen 3 4300U wynosić będzie od około 2529 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Acer