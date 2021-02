realme GT 5G ze Snapdragonem 888 zadebiutuje w marcu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

realme zamierza w tym roku wprowadzić na rynek aż dwa ultrawydajne smartfony, co wynika z ogłoszonej w styczniu strategii dwóch platform i dwóch flagowców. Pierwszym z nich będzie realme GT 5G z układem Snapdragon 888 – zapowiedziany na konferencji MWC Shanghai 2021. Bliżej poznamy go już na początku marca. W modelu realme GT 5G znajdzie się najwydajniejszy z układów SoC koncernu Qualcomm – wykonany w 5 nm procesie technologicznym Snapdragon 888. Aby wykorzystać jego topową wydajność, realme zaprojektowało dla swojego flagowca zupełnie nowy mechanizm odprowadzania ciepła oparty na połączeniu miedzi oraz elementów ze stali nierdzewnej (Stainless Steel CV Cooling System).







Swoim wzornictwem smartfon będzie nawiązywał do oficjalnych kolorów marki realme oraz tradycji wyścigów samochodowych. W jednym z wariantów plecki urządzenia wykończone zostaną naturalną skórą (tzw. pinatex lub skóra wegańska) w jaskrawożółtym kolorze, z czarnym elementem tonującym zaczynającym się od wyspy aparatu. Materiały połączone będą w taki sposób, aby z jednej strony zachować unikalny efekt wizualny, a z drugiej zapewnić ich odporność oraz żywotność.



























Źródło: Info Prasowe / realme