Trust GXT 970 Morfix

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Trust Gaming prezentuje GXT 970 Morfix – mysz z możliwością modyfikacji kształtu i zastosowania. Wirtualne pola bitwy wymagają od graczy dostosowania się do każdej sytuacji. Z myszą Morfix można być gotowym na wszystko. Zestaw jest wyposażony w wymienne panele boczne zmieniające funkcjonalność i kształt myszy. Gracze mogą teraz cieszyć się różnymi gatunkami gier, nie martwiąc się, że ich gryzoń nie jest przystosowany pod dany typ rozgrywki. Trust GXT 970 jest wyposażony w 4 wymienne panele boczne, pozwalające graczom na stworzenie preferowanej w danym momencie konfiguracji zarówno pod względem gatunku gry, jak i chwytu.







Dwa panele po lewej stronie urządzenia mają dodatkowe przyciski. Gracz ma do wyboru 9-przyciskowy układ do gier z gatunku MMO, RPG i MOBA lub 3-przyciskowy układ dla fanów FPS-ów oraz innych gier akcji. Wymiana paneli jest łatwa i wygodna dzięki magnetycznym uchwytom.



Zastosowany w GXT 970 sensor pozwala na komfortową grę w tytuły o dynamicznej rozgrywce. Jego wysoka rozdzielczości do 10 000 DPI sprawia, że można sprawnie objąć wzrokiem całe pole bitwy. Za sprawą zaawansowanego oprogramowania wszystkie przyciski można skonfigurować zgodnie z własnymi upodobaniami. GXT 970 Morfix oferuje maksymalnie nawet 14 programowalnych przycisków, włączając w to lewy i prawy przycisk myszy. Gracze mogą także dostosować efekty RGB aby nadać Morfixowi indywidualny i wyjątkowy charakter.



























Źródło: Info Prasowe / Trust