Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer zapowiedział nowość w swojej ofercie — specjalną edycję laptopa Acer Aspire Vero National Geographic Edition, która stanowi wyraz zaangażowania firmy w działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Każdy zakup tego przyjaznego środowisku laptopa pomaga wspierać Towarzystwo National Geographic w działaniu na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez badania i edukację. Oryginalne wzornictwo komputera Aspire Vero to zasługa unikatowego połączenia materiałów użytych do konstrukcji obudowy, która składa się w 30% z plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR) i została zaprojektowana jako swego rodzaju wyraz równowagi pomiędzy wytrzymałością, funkcjonalnością i estetyką.







Żółte kropki kontrastują z szarym odcieniem, nadając laptopowi wyjątkowy charakter, a wszystko to bez grama farby. Laptop Aspire Vero National Geographic Edition zdecydowanie przykuwa wzrok i uwagę swoją charakterystycznym designem. Nie sposób nie zauważyć ukośnych linii ciągnących się mniej więcej przez połowę górnej części obudowy. Pod tym niepozornym wzorem kryje się jednak pewien przekaz. Da się tu dostrzec kompozycję w formie mapy świata, linie dzielące “ląd” i “morze” nawiązują do wpływu globalnego ocieplenia na rosnący poziom wód na świecie. Po otwarciu urządzenia, oczom użytkownika ukazują się emblematy, które zostały wydrukowane bezpośrednio na prawym dolnym rogu klawiatury. Na klawiszu spacji umieszczono w formie żółtego napisu: “For Planet Earth”.



Opakowanie wielorazowego użytku

Aspire Vero National Geographic Edition już od pierwszego wrażenia udowadnia, że żywotność opakowania komputera nie musi kończyć się wraz z momentem dostawy i rozpakowania sprzętu. Wnętrze opakowania laptopa zostało zaprojektowane jako pudełko wielofunkcyjne i może być ponownie wykorzystane w całości Samo pudełko sprawdzi się natomiast jako przydatne akcesorium, które też nie będzie zbyt mocno rzucać się w oczy jako dodatkowy element wystroju wnętrza — można postawić je na komodzie lub na skraju biurka, a jego wewnętrzna przegrodę można złożyć do formy trójkątnej podstawki pod laptopa.



Innowacyjnie zaprojektowane opakowanie skutecznie chroni komputer i składa się w 85% z papieru makulaturowego. Warto zwrócić uwagę na dołączony do zestawu pokrowiec na komputer, wykonany w 100% z tworzyw pochodzących z recyklingu (PIR), a także dodatkowy arkusz ochronny (wykonany również w 100% z PIR) umieszczonym między wyświetlaczem a klawiszami.



Laptop z możliwością łatwej rozbudowy

Obudowa komputera Acer Aspire National Geographic Edition składa się w 30% z tworzywa PCR, co oznacza zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji tego elementu o 21%. 30% składu obramowania laptopa to również tworzywo PCR, natomiast klawisze zawierają aż 50% tego materiału, co stanowi kolejny krok w stronę neutralności węglowej w produkcji. Laptop został zaprojektowany z dużym naciskiem na etap, kiedy jego przewidziany okres eksploatacji dobiega końca. Dołożono szczególnych starań, aby uprościć proces jego naprawy i modernizacji/modyfikacji. Dolną pokrywę można łatwo odkręcić za pomocą standardowego wkrętaka krzyżakowego, by dostać się do wnętrza komputera i zmienić np. pamięć RAM czy dysk SSD.



Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne w procesie produkcji nie oznacza tu w żaden sposób ograniczenia wydajności. ‘Pod maską’ laptopa drzemie procesor Intel Core 11. generacji z kartą graficzną Intel Iris Xe, co czyni komputer sprzętem, które poradzi sobie z każdym zadaniem. Laptop oferowany jest z zainstalowanym systemem Windows 11, a technologia Wi-Fi 6 gwarantuje stabilną łączność. Całości dopełnia szeroki wachlarz złącz do wyboru, w tym USB typu C i dwa porty USB 3.2 Gen1 typu A, z których jeden może służyć do ładowania urządzeń mobilnych nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony.



Acer Earthion

Linia produktów Vero to jeden z owoców prac prowadzonych w ramach projektu Earthion — platformy Acer, która stanowi połączenie mocnych stron zasobów firmy, jej dostawców, pracowników i konsumentów, a jednocześnie jest odpowiedzią na istniejące wyzwania ekologiczne, z którymi Acer mierzy się tworząc i oferując innowacyjne rozwiązania. Prace realizowane w ramach projektu Earthion skupiają się głównie na przystąpieniu Acera do programu RE100, który zakłada całkowite przejście firmy na odnawialne źródła energii do roku 2035, dążeniu do bardziej ekologicznego projektowania produktów, czy inicjatywach zmierzających do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla powstającego w istniejącym łańcuch dostaw.



Cena i dostępność

Acer Aspire Vero National Geographic Edition dostępny będzie we Francji w marcu w cenie od 899 Euro, na rynku chińskim dostępny będzie w styczniu w cenie od 5499 Juanów. Laptop będzie również dostępny w wielu krajach w regionie Azji i Pacyfiku.



































Źródło: Info Prasowe / Acer