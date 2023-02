Acer Chromebook Vero debiutuje na rynku edukacyjnym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jako wiodący dostawca Chromebooków dla rynku edukacyjnego dla uczniów do 18. roku życia, firma Acer wie, czego potrzebują uczniowie i nauczyciele, aby skupić się na nauce - a te nowe Chromebooki Acer zapewniają to, co potrzebne, a nawet więcej. Nowe Chromebooki od Acer mają odporną na uderzenia obudowę, spełniającą wymagania normy MIL-STD-810H, dzięki czemu są odporne na codzienne zadania w ruchliwym środowisku szkolnym. Sprzęty wyposażono we wzmocnione narożniki i amortyzowane zderzaki, dzięki czemu są chronione przed upadkiem z wysokości nawet 122 cm (48 cali) i mogą wytrzymać nacisk 60 kg (132,3 funta). Ponadto porty zostały wzmocnione metalicznym poszyciem, aby chronić je przed zużyciem spowodowanym częstym korzystaniem przez uczniów.







Oblałeś? To nic!

Każdy z czterech nowych Chromebooków ma klawiaturę zaprojektowaną tak, aby chronić urządzenie przed częstymi wypadkami uczniów. Klawiatura jest odporna na zalanie i wyposażona w unikalny system odprowadzania wody, który pomaga chronić wewnętrzne podzespoły przed wylaniem nawet 330 ml wody. Wszystkie cztery Chromebooki od Acer są także wyposażone w odporny na wilgoć touchpad OceanGlass, wykonany z tworzyw sztucznych pochodzących z oceanów. Pozwala to ograniczyć ilość odpadów, a jednocześnie zapewnia elegancką, przypominającą szkło fakturę oraz wrażenia dotykowe.



Laptopy mają też mechanicznie zakotwiczone klawisze, które są trudne do wyjęcia przez ciekawskich uczniów, a jednocześnie łatwe do naprawienia lub wymiany przez personel IT. W notebookach Acer Chromebook 511, Acer Chromebook Spin 511 oraz Acer Chromebook Spin 512 zastosowano także nową, serwisowaną klawiaturę, którą można całkowicie wyjąć i wymienić po odkręceniu tylko dwóch śrub. Ponadto, wszystkie cztery nowe Chromebooki Acer uzyskały certyfikaty zgodności z dwoma wiodącymi normami bezpieczeństwa zabawek, ASTM F963-16 oraz UL/IEC 60950-1, co oznacza, że można je bezpiecznie udostępniać także młodszym dzieciom.



Acer Chromebook Vero 712

Wydajny i przyjazny dla środowiska Acer Chromebook Vero 712 (CV872/T) ma procesor Intel Core 12. generacji, dzięki któremu uczniowie mogą szybciej działać na swoich Chromebookach. Wysoka wydajność umożliwi nawet kodowanie lub edycję wideo. Z kolei zwiększający produktywność, 12-calowy wyświetlacz HD+ IPS ma wyższy współczynnik proporcji 3:2, który zapewnia o 18% więcej miejsca w pionie co oznacza więcej tekstu, map i zdjęć, które można zobaczyć bez przewijania.



Co ważne, wyświetlacz Chromebooka, posiadający certyfikat TÜV Rheinland Eyesafe (Hardware Solution), redukuje również szkodliwe niebieskie światło, zapewniając użytkownikom żywe kolory podczas oglądania obrazu z urządzenia. Natomiast ze względu na zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu, ekologicznego opakowania oraz energooszczędnej konstrukcji, Acer Chromebook Vero 712 należy do świadomej ekologicznie linii Vero, która odzwierciedla zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój.



W nowym notebooku Acer Chromebook Vero 712 zastosowano wiele materiałów pochodzących z recyklingu, w tym 30% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu (PCR) w obudowie oraz ramce wyświetlacza, a także 50% tworzywa PCR w klawiszach. Nawet opakowanie urządzenia wspiera misję firmy polegającą na redukcji, ponownym wykorzystaniu i recyklingu dzięki zastosowaniu w 100% papierowej masy pochodzącej z recyklingu.



Trzy Chromebooki od Acera do szkoły i nie tylko

Oprócz pierwszego notebooka Acer Chromebook Vero przeznaczonego dla klientów z sektora edukacji, firma Acer poszerzyła linię notebooków przeznaczonych na ten rynek o trzy zaktualizowane modele: Acer Chromebook Spin 512 (R856T) z 12-calowym wyświetlaczem, Acer Chromebook Spin 511 (R756T) z 11.6-calowym wyświetlaczem oraz Acer Chromebook 511 (C736) clamshell z 11.6-calowym wyświetlaczem.



Oba nowe modele konwertowalne (Spin 512 i Spin 511) są idealnymi notebookami dla środowisk nauczania mieszanego, ponieważ są wyposażone w zawiasy 360°, które umożliwiają korzystanie z nich w różnych warunkach i zastosowaniach. Laptopy te oferują także antybakteryjne wyświetlacze dotykowe Corning Gorilla Glass, które są odporne na zarysowania oraz ograniczają rozwój mikroorganizmów powodujących nieprzyjemne zapachy i plamy.



Acer Chromebook Spin 511 ma kompaktową konstrukcję z 11,6-calowym wyświetlaczem HD IPS w formacie 16:9, natomiast Acer Chromebook Spin 512 ma zwiększający produktywność 12-calowy wyświetlacz HD+ IPS o proporcjach 3:2. Ponadto oba konwertowalne Chromebooki są wyposażone w opcjonalny rysik USI, który można ładować w zintegrowanej stacji dokującej. Gadżet ten sprawia, że uczniowie mogą z łatwością robić notatki, szkicować, pisać i malować. Oba modele laptopów zapewniają nawet do 12 godzin czasu pracy na baterii.



Acer Chromebook 511 to z kolei sprawdzona, klasyczna konstrukcja typu clamshell, która jest niezwykle kompaktowa, dzięki czemu idealnie nadaje się dla wielu młodszych uczniów. 11,6-calowy wyświetlacz HD z podświetleniem LED i technologią IPS jest dostępny w opcjach dotykowych i bezdotykowych, co pozwala zaspokoić zróżnicowane potrzeby. Zapewnia również długi czas pracy na baterii - do 12 godzin.



Także do zajęć online

Wszystkie cztery nowe Chromebooki od Acer są wyposażone w kamery internetowe 720p z niebieskim szkłem i technologią TNR, które zapewniają wysoką jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu - dzięki temu nauka online odbędzie się bez przeszkód. Nowe laptopy będą dostępne z różnymi opcjami pamięci masowej eMMC i maksymalnie 8 GB pamięci RAM.



Nowe Chromebooki są gotowe do podłączenia do urządzeń, wyświetlaczy i innych peryferiów. Każdy z nich posiada dwa w pełni funkcjonalne porty USB 3.2 Type-C, które umożliwiają przesyłanie danych z prędkością do 5 Gb/s, podłączenie do wyświetlacza HD, a także mogą służyć do ładowania urządzenia, jak i innych produktów. Nowości są dostępne z aktualizacją Chrome Education Upgrade, która pozwala pracownikom IT oraz administratorom sprzętu zarządzać tym sprzętem. Możliwe jest także automatyczne rejestrowanie nowych Chromebooków w witrynach szkolnych, gdy tylko użytkownik końcowy połączy się z internetem.



Cena i dostępność

Acer Chromebook Vero 712 (CV872/T) będzie dostępny w regionie EMEA w marcu w cenie od 399 EURO.

Acer Chromebook Spin 512 (R856T/TN) będzie dostępny w regionie EMEA w kwietniu od 429 EURO.

Acer Chromebook Spin 511 (R756T/TN) będzie dostępny w regionie EMEA w kwietniu w cenie od 399 EURO.

Acer Chromebook 511 (C736/T) będzie dostępny w regionie EMEA w kwietniu w cenie od 349 EURO.

Parametry techniczne, ceny i dostępność produktów mogą różnić się w zależności od regionu.



































Źródło: Info Prasowe / Acer