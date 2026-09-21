Acer Googlebook - Lekki laptop premium nowej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer zaprezentował właśnie nowy Acer Googlebook 14. Ten laptop w sobie materiały najwyższej jakości, wysoką wydajność, inteligentne funkcje na bazie Gemini Intelligence oraz płynną synchronizację z telefonami z systemem Android. Najnowsza premiera, zaprojektowana z myślą o nowym systemie operacyjnym Googlebook OS, płynnie współpracuje z procesami opartymi na systemie Android. Obsługuje także interakcję za pomocą ekranu dotykowego, klawiatury, rysika, poleceń głosowych oraz tradycyjnych metod obsługi laptopa. Co więcej, Acer Googlebook 14 to pierwszy w branży konwertowalny laptop z serii Googlebook, który oferuje użytkownikom przełomowe nowe funkcje mające na celu zwiększenie produktywności i kreatywności.







Wydajny, z Gemini Intelligence na pokładzie

Laptop Acer Googlebook 14 wykonano z materiałów najwyższej jakości, aby sprostać nawet najbardziej zaawansowanym zadaniom. Sprzęt ten wyposażono w procesor Intel Core Ultra 7 355 z wbudowanymi silnikami AI, w tym procesorem NPU o wydajności do 50 TOPS. Dzięki temu zapewnia płynniejszą wielozadaniowość, szybsze tworzenie treści, responsywną wydajność oraz niesamowitą energooszczędność, oferując jednocześnie użytkownikom najlepsze możliwości platformy Gemini. Szybka pamięć RAM LPDDR5X (do 32 GB) oraz dysk SSD PCI Gen4 NVMe (do 512 GB) skracają czas uruchamiania aplikacji, obsługują duże obciążenia związane z wielozadaniowością i minimalizują wąskie gardła. Wisienką na torcie jest natomiast szybko ładująca się (do 80% pojemności w zaledwie godzinę lub do 50% w 30 minut) bateria, która zapewnia do 16 godzin pracy, umożliwiając całodzienną produktywność w podróży.



Acer Googlebook 14 oferuje także użytkownikom laptopów zupełnie nowy sposób na łatwe zarządzanie przepływem pracy. Na przykład funkcja „Continue On” umożliwia płynne kontynuowanie zadań rozpoczętych na telefonie z systemem Android na Acer Googlebook 14, natomiast funkcja „Cast My Apps” zapewnia łatwy dostęp do aplikacji z telefonu z systemem Android (minimum w wersji 17) na Acer Googlebook 14 bez konieczności ich instalowania. Dodatkowe funkcje pomagają natomiast użytkownikom Googlebooka osiągać więcej przy mniejszym wysiłku; proaktywne sugestie zapewniają intuicyjną i spersonalizowaną pomoc dzięki działaniom uwzględniającym kontekst oraz sugestiom opartym na tym, co znajduje się na ekranie.



Ekran OLED i wykończenie premium

Każdy aspekt nowego Acer Googlebook 14 został zaprojektowany tak, aby wykorzystać unikalne funkcje oparte na technologii Gemini Intelligence. Na przykład 14-calowy wyświetlacz OLED 3K stanowi idealną paletę do wizualizacji projektów po uruchomieniu funkcji Magic Pointer poprzez proste poruszenie kursorem. Wyświetlacz o proporcjach 16:10, wyposażony w funkcję dotykową umożliwiającą intuicyjną nawigację palcem lub rysikiem USI 2.0, posiada powłokę Corning Gorilla Glass, która zapewnia odporność na zarysowania i uszkodzenia. Potężny dźwięk dostrojony przez DTS oraz dwa skierowane do góry głośniki Acer Ultra Boost Stereo doskonale uzupełniają żywą jasność wyświetlacza wynoszącą 500 nitów oraz imponującą dokładność odwzorowania kolorów.



Laptop ten, zaprojektowany z ultra wytrzymałej mieszanki aluminium i magnezu, stawia na długotrwałą wytrzymałość, wydajność i elastyczność w przepięknej obudowie w kolorze Elemental Blue. Kolejną zaletą jest wyrazisty pasek Glowbar na górnej pokrywie stanowi unikalny element wizualny, który delikatnie zmienia kolory i wzory, wskazując poziom naładowania baterii oraz stan ładowania Googlebooka. Dla wygody naszych rąk zastosowano natomiast wykończenie Acer Comfort Touch na podpórce pod nadgarstki i dolnej pokrywie obudowy, co zapewnia wyjątkowe, jedwabiste wykończenie poprawiające przyczepność i ergonomię. Nie bez znaczenia jest też touchpad odporny na wilgoć i pokryty szkłem Corning Gorilla Glass oraz podświetlana klawiatura.



Konwertowalna, lekka konstrukcja

Konwertowalna konstrukcja tego Googlebooka wykorzystuje zawiasy obracające się o 360 stopni, umożliwiające cztery tryby użytkowania: standardowy tryb do pracy, tryb namiotowy do streamowania, tryb podstawki do prezentacji oraz tryb tabletu do przewijania treści i robienia notatek. Ponadto, jego ultrakompaktowa obudowa sprawia, że jest to idealny towarzysz zapewniający pełną mobilność. Dzięki smukłej obudowie o grubości zaledwie 13,9 mm i wadze wynoszącej zaledwie 1,14 kg Acer Googlebook 14 z łatwością mieści się w plecaku, torbie na książki lub torebce.



Acer Googlebook 14 bardzo ułatwia życie w sieci zarówno dzięki funkcjom Gemini Intelligence, jak i możliwościom łączności sprzętowej. Wykorzystuje on technologię Intel Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0, zapewniające szybkie i niezawodne połączenia bezprzewodowe. Najnowsze urządzenia peryferyjne można też łatwo podłączyć za pomocą portu Thunderbolt 4 lub dwóch portów USB 3.2 Gen 2 typu C, które dla większej elastyczności umieszczono po obu stronach urządzenia. Aparat o rozdzielczości 5 MP z redukcją szumów zapewnia ostry i dopracowany obraz, a w połączeniu z potrójnym układem mikrofonów gwarantuje doskonałą jakość podczas wideokonferencji. Ponadto fizyczna osłona kamery internetowej zapewnia prywatność, a biometryczny czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania zwiększa bezpieczeństwo i umożliwia szybsze logowanie. Z kolei układ zabezpieczający Google Titan-C stanowi dodatkową warstwę ochrony integralności systemu.



Przyjazny środowisku

Wykonany w 49% z materiałów pochodzących z obiegu zamkniętego i wyposażony w opakowanie w 99% wolne od tworzyw sztucznych, nowy Acer Googlebook 14 łączy w sobie trwałość z konstrukcją wspierającą szerokie zobowiązania firmy Acer w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Organizacje i użytkownicy, którzy oczekują odpowiedzialności za środowisko w połączeniu z najwyższą wydajnością, z pewnością docenią certyfikat EPEAT Climate+ przyznany modelowi Acer Googlebook 14. Ponadto urządzenie posiada certyfikat Energy Star 9.0 i jest zarejestrowane w programie EPEAT. Wyposażono je również w etykiety wygrawerowane laserowo, które zapewniają trwałe i odporne na zużycie informacje, są odporne na różnorodne warunki środowiskowe, ograniczają wizualny bałagan związany z etykietowaniem oraz ilość odpadów z kleju, a także ułatwiają recykling.



12 miesięcy dostępu do Google AI Pro w zestawie z Acer Googlebook 14

Acer Googlebook 14 jest dostarczany z 12-miesięcznym dostępem do Google AI Pro. Dzięki temu użytkownicy Googlebooka zyskują rozszerzony dostęp do zaawansowanych funkcji w Gemini, Flow i Gemini Notebook, a także do Gemini bezpośrednio w aplikacjach Google. Ponadto urządzenie oferuje 5 TB przestrzeni dyskowej w chmurze do tworzenia kopii zapasowych zdjęć i plików.



Cena i dostępność

Komputer Acer Googlebook 14 (GP714-91N) będzie dostępny w regionie EMEA (najpierw w UK, Francji i Niemczech) w październiku 2026 r. w cenie od 1199 EURO (oferta ograniczona czasowo).















źródło: Info Prasowe - ACER