Acer Predator Connect X5 5G CE - router kompatybilny z Intel Killer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Router Predator Connect X5 5G CPE to pierwszy na świecie router 5G kompatybilny z Intel Killer. Zapewnia łączność w paśmie 5G aż do niesamowitego poziomu 4.7 Gbps. Zaprojektowany specjalnie dla potrzeb graczy wbudowany dedykowany port GAME daje olbrzymią przepustowość bez żadnych strat sygnału. Ponadto, dzięki modułowi Wi-Fi zastosowanemu w X5 użytkownicy mogą podłączyć do 256 urządzeń, streamować i wymieniać się treściami bez żadnych strat szybkości przesyłu. Centrum sterowania Intel Killer Intelligence Center pozwala graczom na dostrojenie szybkości pobierania i wysyłania danych w oparciu o preferencje i priorytety dzięki możliwości przypisania niektórym aplikacjom wyższej hierarchii sieciowej.







Silnik Intel Killer Prioritization może też automatycznie wykrywać i dostosowywać optymalne ustawienia priorytetów dla szeregu gier, aplikacji i stron internetowych, zapewniając lepsze doświadczenia online. Moduł Predator Connection Manager pozwala też użytkownikom monitorować i dostosowywać zużycie danych 4G tak, by było zgodne z ich potrzebami w zakresie gier i konsumpcji mediów. Zintegrowany moduł Trend Micro Home Network Security zapewnia większe cyberbezpieczeństwo połączonym w sieci urządzeniom - analizuje i zarządza ruchem w sieci i pomaga chronić prywatność i dane użytkowników.



Wykorzystujący czterordzeniowy procesor ARM Cortex o taktowaniu 2 GHz, 1 GB pamięci RAM DDR4 i 1 GB pamięci Flash router Predator Connect X5 5G wyposażony jest w dedykowany port LAN GAME, standardowy port LAN, port WAN, porty USB, slot na kartę SIM, zestaw złączy antenowych (główne i DiV TS-9), a dla zwiększonego bezpieczeństwa ma certyfikację WPS. Wbudowany port USB zapewnia dodatkową elastyczność, pozwalając użytkownikom na przechowywanie, transfer i wymianę dokumentów w sieci lokalnej poprzez podłączenie zewnętrznych dysków.



Ceny jeszcze nie podano.













Źródło: Info Prasowe / Acer