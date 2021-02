Acer Predator Orion z kartami GeForce RTX serii 3000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przeznaczone dla graczy desktopy Predator Orion zostaną wyposażone w nowe karty graficzne NVIDIA Ampere. Karty graficzne NVIDIA RTX trafią do gamingowych komputerów Predator Orion. W nowe układy wyposażone zostaną modele Orion 9000, Orion 5000 oraz Orion 3000. Pierwszy z nich dostępny będzie z kartami GeForce RTX 3090 i RTX 3080, Oriona 5000 kupić będzie można z kartą RTX 3080, natomiast Oriona 3000 z układem RTX 3060Ti. Orion 9000 przeznaczony jest do wykorzystania w najbardziej wymagających grach oraz w streamingu. Podzespoły komputera (m.in. procesor Intel Core i9) zostały zamknięte w obudowie, której boczny panel wykonano z hartowanego szkła.







To efektowne rozwiązanie pozwala użytkownikowi zajrzeć do wnętrza desktopa i zobaczyć całą konstrukcję urządzenia – m.in. trzy podświetlane wentylatory Predator FrostBlade, których zadaniem jest zapewnienie Orionowi 9000 niskiej temperatury i prawidłowej cyrkulacji powietrza - nawet podczas najintensywniejszej rozgrywki.



Niezwykłym designem wyróżnia się również Predator Orion 5000. Jedna ze ścian jego 30-litrowej obudowy wykonana została z prześwitującej metalowej siatki, pozwalającej zobaczyć m.in. chłodzony cieczą procesor Intel Core i9 oraz strategicznie rozmieszczone wentylatory. Bardzo oryginalnym rozwiązaniem zastosowanym w Orionie 5000 jest też osłona zasilacza, wyposażona w zdejmowany filtr pyłu.



Orion 3000, to najbardziej kompaktowy desktop z rodziny Predator. Obudowa komputera ma 18 litrów pojemności i oprócz wspomnianej karty graficznej kryje w sobie m.in. procesor Intel Core i5. Jedna z jej ścian również wykonana została ze szkła, przez które zobaczyć można dwa wentylatory Predator FrostBlade z efektownym systemem podświetlenia. Iluminacja zapewnia długą listę efektów specjalnych, wykorzystujących nawet 16,7 mln dostępnych kolorów.



Cena i dostępność

Komputery Predator Orion z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z serii 30 dostępne będą w lutym 2021 r. w sieci sklepów Media Expert.



Cena modelu Predator Orion 9000 wynosić będzie od ok. 18000 PLN.

Cena modelu Predator Orion 5000 wynosić będzie od ok. 11000 PLN.

Cena modelu Predator Orion 3000 wynosić będzie od ok. 6000 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Acer