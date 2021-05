Acer Predator Triton 300 SE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

gamingowy laptop Predator Triton 300 SE – komputer, który udowadnia, że połączenie mobilności i wydajności jest możliwe. Predator Triton 300 SE wyróżnia się za sprawą kompaktowych rozmiarów i surowego designu. Obudowa komputera wykonana została z metalu i ma 17.9 mm grubości. W notebooku zastosowano ponadto 14-calowy ekran. Wyświetlacz o rozdzielczości Full HD wykorzystuje technologię IPS i zapewnia odświeżanie na poziomie 144 Hz. Wnętrze komputera kryje w sobie najnowszy procesor Intel Core i7 jedenastej generacji, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060, do 24 GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 i dysk twardy SSD o pojemności do 1 TB.







Zastosowana w laptopie bateria pozwala na pracę nawet przez 10 godzin. Notebook może się także pochwalić modułem łączności bezprzewodowej Intel Killer Wi-Fi 6 i zestawem portów, wśród których znajdziemy m.in. port Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 oraz HDMI 2.1.



Za chłodzenie laptopa odpowiedzialna jest rozwijana przez firmę Acer technologia Aeroblade 3D piątej generacji. System ten wykorzystuje wentylatory zbudowane z 89 metalowych łopatek o grubości 0,08 mm. Konstrukcja łopatek nawiązuje do struktury piór sowy, dzięki czemu zapewnia bezgłośną, wolną od wibracji pracę i bardziej wydajny przepływ powietrza. Skuteczność chłodzenia dodatkowo podnoszą również kanały termiczne Vortex Flow, dzięki którym w znacznie mniejszym stopniu nagrzewa się obudowa komputera.



Użytkownicy docenią też zastosowany w Tritonie 300 SE system dźwięku przestrzennego DTS:X Ultra. Pozwala on dostosować brzmienie gier, filmów oraz muzyki do własnych upodobań i sprawić, że dźwięk płynący z głośników ma bardziej realistyczny, wielowymiarowy charakter.























Źródło: Info Prasowe / Acer