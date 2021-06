Acer Predator Triton 500 SE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Predator Triton 500 SE (PT516-51s) to laptop „do zadań specjalnych”, stworzony dla graczy, którzy potrzebują sprzętu zdolnego do obsługi najnowszych gier z segmentu AAA oraz codziennej pracy. Dzięki procesorowi Intel Core i9 11. generacji, układowi graficznemu NVIDIA GeForce RTX 3080 i maksymalnie do 64 GB pamięci DDR4 o taktowaniu 3200 MHz laptop ten zapewnia aż nadto mocy potrzebnej do komfortowej rozgrywki, a to wszystko przy grubości wynoszącej zaledwie 19.9 mm. Ponadto laptop jest w stanie pracować na baterii aż do 12 godzin. Jest to możliwe dzięki technologii NVIDIA Advanced Optimus pozwalającej też na wykorzystanie w jednym urządzeniu technologii G-Sync.







Z uwagi na smukły i elegancki wygląd laptop ten może nawet służyć do pracy osobom, które lubią pograć w wolnym czasie, a dzięki szybkim dyskom SSD wykorzystującym najnowszy standard PCIe 4.0 o pojemności do 4 TB zyskujemy mnóstwo miejsca na gry, materiały wideo czy nawet arkusze kalkulacyjne.



Czy to grając, czy oglądając filmy, gracze z pewnością docenią 16-calowy wyświetlacz formatu 16:10 w laptopie Predator Triton 500 SE - cechuje się on wyjątkowo smukłymi ramkami (wskaźnik ekranu do obudowy wynosi 87%) i z 3 panelami do wyboru - flagowy panel wykonany w technologi Mini LED o rozdzielczości 2560x1600 pikseli, odświeżaniu 165 Hz, maksymalnej jasności 1250 cd/m2 i stuprocentowym pokryciu przestrzeni barw sRGB. Drugą opcją jest 240 Hz matryca IPS o rozdzielczości 2560x1600 pikseli z czasem reakcji 3 ms i stuprocentowym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3, co zapewnia zarówno pełen szczegółów obraz oraz płynną rozgrywkę. Trzecią opcją jest 165 Hz panel IPS o rozdzielczości 2560x1600 pikseli.



Pod wykonaną w całości z metalu obudową zastosowano nowe rozwiązania mające trzymać temperaturę w ryzach. W laptopie Triton 500 SE wykorzystano rozwiązanie chłodzące Vortex Flow Acer, które obejmuje system wentylacyjny z trzema wentylatorami, w tym specjalnie zaprojektowany wentylator AeroBlade 3D piątej generacji, pięć dedykowanych rurek cieplnych odprowadzających ciepło z CPU i GPU, a także strategicznie rozmieszczone wloty i wyloty powietrza, które na bieżąco zasysają chłodne powietrze i usuwają ciepłe.



Sterownik Intel Killer E3100 Ethernet, moduł Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650 oraz i centrum sterowania Killer Intelligence Center zapewniają graczom minimalizację opóźnień i niezawodną łączność, niezbędne w rozgrywkach online, a oprogramowanie PredatorSense umożliwia monitorowanie systemu, zwiększenie częstotliwości procesora GPU i dostosowanie prędkości wentylatora w różnych trybach - cichym, ekstremalnym albo turbo. Na koniec wreszcie pełna gama portów USB 3.2 drugiej generacji, w tym podwójne porty USB-C Thunderbolt 4 obsługujące DisplayPort, i czytnik kart SD 7.0 umożliwiają podłączenie do laptopa wszystkich urządzeń peryferyjnych.



















Źródło: Info Prasowe / Acer