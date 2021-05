Acer SpatialLabs - laptop 3D bez okularów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Acer ogłosiła premierę nowej, rewolucyjnej technologii SpatialLabs, która przenosi świat wirtualny w wymiar fizyczny. Zmienia stereoskopowe doświadczenia 3D w nowy, intuicyjny i innowacyjny sposób. Treści - dosłownie - unoszą się przed monitorem, co pozwala twórcom ocenić efekt swojej pracy w czasie rzeczywistym z każdej perspektywy i to bez konieczności używania specjalnych okularów. Acer ogłosił także program Developer Program SpatialLabs dla programistów Unreal Engine, którzy chcą prezentować projekty z użyciem SpatialLabs. Osoby wybrane do udziału w programie otrzymają prototypowy laptop ConceptD SpatialLabs - pierwszy efekt nowego rozwiązania.







SpatialLabs. Jak działa technologia od Acer?

Doświadczenie SpatialLabs polega na połączeniu funkcji śledzenia ruchów oczu, stereoskopowego wyświetlacza 3D i technologii renderowania w czasie rzeczywistym. Funkcja śledzenia ruchów gałek ocznych wykorzystuje zestaw kamer umieszczonych w górnej części urządzenia, które śledzą pozycję i ruchy głowy i oczu użytkownika. Wyświetlacz prototypowego laptopa ConceptD SpatialLabs, który zostanie zapewniony uczestnikom programu dla deweloperów, obejmuje panel UHD 2D i układ ciekłokrystalicznych soczewek do stereoskopii połączony z nim optycznie w górnej części. Razem tworzą innowacyjny moduł, który można przełączać między trybem 2D i stereoskopowym widokiem 3D.



Takie połączenie umożliwia modułom przetwarzania graficznego wyświetlanie innego obrazu dla każdego oka użytkownika, co tworzy stereoskopowy efekt 3D, dzięki któremu obraz, można rzec, unosi się przed ekranem. Technologie renderowania w czasie rzeczywistym pozwalają twórcom na interakcję z modelami 3D podczas korzystania z aplikacji SpatialLabs Experience Center, weryfikację pracy w czasie rzeczywistym, usprawnienie prac projektowych i prezentowanie interaktywnych i immersyjnych projektów w stereoskopowym obrazie 3D.



Modele, które “wychodzą z ekranu”

Takie rozwiązanie technologiczne to dla twórców pracujących z treściami 3D rewolucja. Projektanci korzystają zwykle z wyświetlaczy 2D, które zapewniają jedynie ograniczone informacje o głębi trójwymiarowego obiektu czy sceny. SpatialLabs daje twórcom możliwość sprawdzenia w czasie rzeczywistym, jak prezentują się ich projekty.



W przeszłości artyści zmuszeni byli wykonywać szereg szkiców z różnych perspektyw, aby mieć pewność, że odwzorowywane przez nich postaci będą mieć odpowiednie proporcje. Proces ten usprawniły komputery, ale ocena proporcji 3D na ekranie 2D jest utrudniona, wiele decyzji należało więc nadal podejmować intuicyjnie. Funkcja podglądu SpatialLabs Model Viewer eliminuje to ograniczenie dzięki innowacyjnemu, dodatkowemu wymiarowi pracy w intuicyjnej perspektywie 360 stopni, w której modele można obracać, przesuwać, a nawet “wyjmować z monitora” i przeanalizować pod każdym kątem. Nawet oglądanie modelu z jednej perspektywy zapewnia twórcy w przypadku stereoskopowego odwzorowania 3D o wiele więcej informacji niż w modelach 2D.



Możliwość obejrzenia własnej pracy w stereoskopowym obrazie 3D w skali 1:1 przyspiesza proces znajdowania błędów i zapewnia, że projekt w 3D jest zgodny z wyjściową koncepcją. Projektanci produktów mogą na przykład wykorzystać podgląd SpatialLabs Model Viewer, aby przekonać się, jak będzie wyglądać przedmiot, nad którym pracują, nim poświęcą czas i zasoby na jego wydrukowanie lub produkcję. Co więcej, takie funkcje jak możliwość zmiany tła HDRI modelu pozwalają na jego prezentację w naturalnym, realistycznym otoczeniu. Dzięki temu menedżerowie i członkowie zespołu mogą na każdym etapie projektu przedstawić dokładniejszą informację zwrotną, a klienci - łatwiej zwizualizować sobie docelowy efekt i przekonać się, czy jest on zgodny z ich oczekiwaniami.



SpatialLabs Experience Center

Wyświetlacz prototypowego laptopa ConceptD SpatialLabs ustawiony jest fabrycznie w trybie 2D, dzięki czemu urządzenie można wykorzystywać jak standardowego laptopa. Tryb stereoskopowy 3D włącza się automatycznie dopiero po uruchomieniu aplikacji w narzędziu SpatialLabs Experience Center.



SpatialLabs Experience Center to panel obejmujący tutorial poświęcony wykorzystywaniu przedmiotowej technologii, szereg skrótów do aplikacji i plików instalacyjnych aplikacji i dodatków. Lista tych aplikacji obejmuje aktualnie:

- SpatialLabs Model Viewer: Narzędzie, które umożliwia użytkownikowi import plików we wszystkich głównych formatach 3D i ich prezentację w stereoskopowym trybie 3D. W trybie podglądu wyświetlany model 3D korygowany jest na podstawie informacji o pozycji głowy użytkownika. Niewielkie przesunięcie w prawo lub w lewo powoduje na przykład obrót modelu 3D w przeciwnym kierunku - tak, jak gdyby użytkownik zrobił krok do boku wyświetlanego przedmiotu. Wszystko to dzieje się w czasie rzeczywistym. Dodatki SpatialLabs Model Viewer dostępne są dla głównych pakietów oprogramowania 3D, np. Blender czy Autodesk Fusion 360, co pozwala na przeniesienie plików stworzonych w tych aplikacjach do SpatialLabs Model Viewer jednym kliknięciem.

- SpatialLabs Go: Zastrzeżone rozwiązanie, które pozwala na renderowanie umieszczonych obok siebie treści pełnoekranowych w stereoskopowy obraz 3D. Po zmianie trybu okna w pełnoekranowy podgląd podzielony w programie Blender użytkownicy mogą przekształcić je w stereoskopowy obraz 3D w SpatialLabs Go.

- PiStage for Maya: Oprogramowanie pośredniczące PiStage działa jako narzędzie, które pozwala na eliminację czasochłonnych zadań dwustronnego renderowania i pozwala użytkownikom na elastyczne tworzenie lub edytowanie treści na poszerzonym wyświetlaczu 2D i podglądanie wszelkich wprowadzonych zmian w czasie rzeczywistym jako stereoskopowego obrazu 3D w narzędziu SpatialLabs.

- SpatialLabs Player: Natywne narzędzie do przedstawiania położonych obok siebie treści wideo w formie stereoskopowego obrazu 3D.



Program dla programistów

SpatialLabs obsługuje także Unreal Engine - wyjątkowe narzędzie do tworzenia treści interaktywnych w czasie rzeczywistym, wykorzystywane przez deweloperów z różnych dziedzin do tworzenia i współtworzenia projektów. Aby pomóc im przekuć twory własnej wyobraźni na rzeczywistość, Acer zapewni deweloperom zakwalifikowanym do programu prototypowe laptopy ConceptD SpatialLabs na okres trzech miesięcy - bez żadnych opłat, w tym bez kosztów przesyłki.



Zakwalifikowani do programu kandydaci będą mogli wykorzystywać dostarczone urządzenia do tworzenia projektów w Unreal Engine, a w zamian za to pozwolą Acer na ich demonstrowanie i prezentowanie przez okres jednego roku. Podczas procesu twórczego gromadzone będą informacje zwrotne od użytkowników, które - wraz z wynikami rozmów z nimi - posłużą celom korporacyjnym, w tym rozwojowi produktu.



Osoby zainteresowane udziałem proszone są o aplikowanie TUTAJ. Zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2021 r. - po upływie tego terminu firma Acer nawiąże kontakt z wybranymi kandydatami.























Źródło: Info Prasowe / Acer