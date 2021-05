Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Karta graficzna ZOTAC GAMING GeForce 3090 AMP Extreme Holo jest najlepszym modelem z serii ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30. Charakteryzuje się niepowtarzalnym designem HoloBlack, który otrzymał nagrodę 2021 Red Dot Award, i który zastosowano po raz pierwszy w modelach AMP Holo i AMP Core Holo. Modyfikację przeprowadzono z myślą o przewadze funkcjonalności nad formą. AMP Extreme Holo jest kulminacją wszystkich najistotniejszych cech serii 30 i designu nastawionego na wydajności. W modelu 3090 AMP Extreme Holo zastosowano układ chłodzący IceStorm 2.0, który zmodyfikowano poprzez dodanie jak dotąd największego zestawu wentylatorów stosowanych w kartach graficznych ZOTAC GAMING.







Trzy wentylatory o średnicy 100 mm zapewniają maksymalną dynamikę przepływu powietrza. Na konstrukcję wentylatorów składa się 11 łopatek, które zwiększają ciśnienie statyczne i przepływ powietrza nawet o 10% w porównaniu do modeli poprzedniej generacji. W konstrukcji karty graficznego dodano więcej dróg wylotu powietrza, w tym otwór wentylacyjny, który umożliwia szybsze odprowadzanie uwięzionego ciepła i zmniejsza turbulencje przepływu powietrza, co przekłada się na ogólną poprawę poziomu hałasu i wydajności termicznej.



W celu jeszcze większej poprawy wydajności chłodzenia zoptymalizowano konstrukcję radiatora, zwiększając jego grubość o 10% i dodając trzy odrębne przegrody, które w pełni obejmują ciepłowody i zapewniają lepszy styk z aluminiowymi finami radiatora. Zwiększono całkowitą liczbę ciepłowodów do ośmiu i jest to największa ilość stosowana w kartach graficznych ZOTAC GAMING. Ciepłowody zaprojektowano w celu zwiększenia powierzchni styku z płytką o nawet 72% wykorzystując pionowy układ. Ich wewnętrzna struktura również została unowocześniona. Zbudowane są one z kompozytowych warstw, grubszej powłoki i rowkowanego knota z wielokanałowym płynem chłodzącym.



Karta 3090 AMP Extreme Holo jest również wyposażona w Dual BIOS, sterowany za pośrednictwem przełącznika w oprogramowaniu ZOTAC GAMING FireStorm. Użytkownicy mogą wyłączyć Dual BIOS i wybrać tryb QUIET w celu obniżenia poziomu hałasu przy utrzymującej się nieznacznie wyższej temperaturze. Dostępny jest także tryb AMPLIFY, który charakteryzuje się niższymi temperaturami i nieznacznie wyższym poziomem hałasu.



Ceny nie podano.













Źródło: Info Prasowe / ZOTAC