Acer - Mysz gamingowa Predator Cestus 335

Ergonomiczna mysz gamingowa Predator Cestus 335 z sensorem PixArt 3370 i częstotliwością próbkowania sygnału sięgającym 2000 Hz pozwala na wyjątkową precyzję realizacji każdego ruchu, strzału czy uzdrowienia. Urządzenie cechuje się pięcioma oznaczonymi kolorami poziomami czułości do maksymalnego poziomu 19000 DPI, co umożliwia użytkownikom łatwe ustawianie progu czułości i ich zmianę. W treściach poza światem gier dedykowany przycisk pozwala korzystać z trybu hyper-fast scroll pozwalającego na błyskawiczne przeglądanie zasobów sieciowych i przewijanie wpisów na forach.







Mysz wyposażona jest łącznie w 10 programowalnych przycisków, co pozwala graczom na szybką eliminację przeciwników bez konieczności korzystania z klawiatury. Przyciski te można skonfigurować w ramach pięciu profili, do których dostęp zapewnia aplikacja QuaterMaster. Celem tego rozwiązania jest zapamiętanie różnych przypisanych do poszczególnych przycisków funkcji na potrzeby różnych rodzajów gier.



Mysz Predator Cestus 350 (PMW120) dostępna będzie w regionie EMEA już od lipca w cenie od 79 Euro.













