Acer SpatialLabs View Pro 27 - obraz 3D bez okularów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer przedstawia swój pierwszy, 27-calowy monitor z technologią SpatialLabs, która pozwoli na pracę w zupełnie nowym stylu – i to bez specjalnych okularów 3D. Dodatkowo najnowszy system Acer Immerse Audio wniesie wrażenia wizualno-dźwiękowe na wyższy poziom. Monitor Acer SpatialLabs View Pro 27 łączy w sobie najnowocześniejszą technologię 3D oraz funkcje renderowania stereo w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz 3D wykorzystuje moduł śledzenia ruchów gałek ocznych do monitorowania pozycji użytkownika w tej samej chwili, nawet w słabo oświetlonym pomieszczeniu. Taki sam moduł został również zastosowany w laptopie Predator Helios 300 SpatialLabs Edition. Wyjątkowo czysty i szczegółowy obraz jest wyświetlany dzięki 27-calowemu wyświetlaczowi 4K UHD z trybami 2D i 3D, umożliwiając użytkownikom przełączanie się między nimi. Częstotliwość odświeżania ekranu w tym monitorze to 160 Hz, jasność 400 nitów i dokładności kolorów Delta E < 2.







Acer Immerse Audio: Kompletne doznania audio-wizualne

Monitor Acer SpatialLabs View Pro 27 jest rozwinięciem pionierskich rozwiązań 3D firmy Acer. W produkcie zaimplementowano system Acer Immerse Audio, który jest oparty na sztucznej inteligencji. Dzięki niej dźwięk potrafi wykorzystać kierunkową transmisję sygnału akustycznego i mechanizmy śledzenia głowy do generowania dźwięku przestrzennego z dwóch skierowanych do góry, 2,5-watowych głośników. Co w połączeniu z technologią SpatialLabs natychmiast tworzy całkowicie wciągające doświadczenie 3D, które pozwala uchwycić każdy szczegół, ruch i emocje.



Stworzony dla twórców i nie tylko

Oprócz nieskazitelnych wyświetlaczy 3D, wraz z urządzeniami dostarczane jest oprogramowanie SpatialLabs Experience Center Pro, które zapewnia projektantom gotowe do użycia aplikacje, takie jak SpatialLabs Model Viewer, a także dodatki do oprogramowania projektowego, które pomagają przyspieszyć pracę i tworzyć wysokiej jakości treści 3D. Kompatybilność z renomowanymi silnikami renderującymi, takimi jak Unreal i Unity, pozwala programistom z różnych branż i o różnym doświadczeniu z łatwością tworzyć i prezentować projekty na urządzeniach SpatialLabs Pro. Mostek Acer Steam VR przynosi korzyści deweloperom VR i XR, przekształcając ich dzieła w wysokiej rozdzielczości wizualizacje 3D bez użycia okularów.Dzięki konstrukcji ErgoStand z mocowaniem VESA, można go bez problemów zainstalować do ściany lub do naszego biurka. Urządzenie jest również wyposażone w szereg ważnych portów łączności, takich jak HDMI 2.1, USB Type-C, DP 2.0 i podwójne USB Type-A.



Acer SpatialLabs View Pro 27, wraz z innymi urządzeniami serii SpatialLabs, zostanie po raz pierwszy zaprezentowany podczas Immerse Global Summit (IGS) w Orlando na Florydzie w dniach 17-19 października.



Ceny i dostępność

Dostępność, ceny oraz konfiguracje Acer SpatialLabs View Pro 27 (ASV27-2P) zależne są od poszczególnych regionów. Aby dowiedzieć się więcej o dostępności, specyfikacjach produktów i cenach na poszczególnych rynkach, należy skontaktować się z najbliższym biurem Acer za pośrednictwem strony www.acer.com.























Źródło: Info Prasowe - ACER