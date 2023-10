CORSAIR M75 AIR WIRELESS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR ogłosiła wprowadzenie na rynek ultralekkich myszy bezprzewodowych do gier FPS M75 AIR WIRELESS. Nowoczesny elegancki kształt M75 AIR zapewia maksimum wygody i kontroli, ułatwiając odnoszenie zwycięstwa w każdej potyczce. Symetryczny kształt myszy M75 AIR, który został starannie zaprojektowany od samego początku, stawia ją na czele konstrukcji e-sportowych. Bardzo staranne zaprojektowanie wszystkich konturów, linii i rozmieszczenia przycisków pozwoliło uzyskać optymalny kształt. Ważąca zaledwie 60 g ultralekka mysz M75 AIR pozwala na wykonywanie ruchów z niespotykaną lekkością. Usunięto wszystko, co nie jest absolutnie potrzebne podczas rywalizacji w grach FPS, dzięki czemu powstała najlżejsza jak do tej pory mysz CORSAIR. Poważni gracze chętnie wypróbują wyjątkową kombinację kształtu i lekkości reprezentowaną przez mysz M75 AIR.







Poruszanie się i celowanie z pomocą myszy M75 AIR jest tak łatwe, że przeciwnicy nie zdążą nawet zobaczyć, co ich trafiło. Ślizgacze myszy wykonane w 100% z PTFE umożliwiają niezwykle płynny ruch po dowolnej powierzchni, dzięki czemu nic Ci nie przeszkodzi w wykonywaniu imponujących manewrów ręką. Ultraprecyzyjny czujnik optyczny CORSAIR MARKSMAN o rozdzielczości 26 tysięcy DPI bezbłędnie wykrywa nawet ledwie zauważalne ruchy mikroruchy. Doskonała technologia myszy M75 AIR w mgnieniu oka przekazuje informacje o Twoich ruchach na ekran. Przyciski CORSAIR QUICKSTRIKE o zerowym opóźnieniu oraz optyczne przełączniki lewego i prawego przycisku z niesamowitą prędkością rejestrują kliknięcia i przesyłają je bez opóźnienia przez połączenie SLIPSTREAM WIRELESS lub Bluetooth. Wytrzymały akumulator pozwala na 100 godzin* gry na jednym ładowaniu, a w razie potrzeby możesz podłączyć przewód USB, aby nie przerywać gry na czas ładowania.



W celu upamiętnienia tej premiery w sklepie internetowym CORSAIR będzie dostępna bardzo limitowana specjalna edycja myszy M75 AIR Launch Edition. Zestaw M75 AIR Launch Edition w zachwycającym żółtym kolorze zawiera podkładkę pod mysz, wyczynowe szklane ślizgacze myszy oraz taśmę zwiększającą przyczepność.



Mysz gamingowa CORSAIR M75 AIR WIRELESS jest już dostępna w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych online i dystrybutorów firmy CORSAIR w sugerowanej cenie 149.99 USD. Mysz jest objęta dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.

























Źródło: Info Prasowe - CORSAIR