Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na rynek trafił właśnie techbite ZIN 5 15.6 FHD 128 GB, praktyczny laptop stworzony z myślą o wygodnym wykonywaniu codziennych zadań. Oprócz przystępnej ceny, komputer może pochwalić się m.in. 15,6-calowym ekranem, ergonomiczną klawiaturą oraz możliwością pracy na systemie operacyjnym Windows 11. To kolejny, po zaprezentowanym w tym tygodniu laptopie techbite PIX 15.6 FHD 128 GB, komputer, który sprosta oczekiwaniom wszystkich tych, którzy szukają urządzenia, które może posłużyć im do nauki lub wsparcia zadań biurowych podczas pracy. Laptop techbite ZIN 5 15.6 FHD 128 GB oferuje czytelny 15,6-calowy ekran Full HD o rozdzielczości 1920x1080 px, wykorzystujący technologię. Za stabilną pracę komputera odpowiada dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N4020 oraz 4 GB RAM (DDR4), które gwarantują sprawne wykonywanie codziennych zadań, takich jak tworzenie i edytowanie dokumentów.







Użytkownicy dostali także do dyspozycji baterię o pojemności 5000 mAh oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenia działa pod kontrolą Windowsa 11 (wymaga to wcześniejszego przełączenia z trybu S). Producent doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne w trakcie tworzenia dokumentów w pracy lub podczas nauki jest wygodne ustawienie urządzenia. Dlatego laptop oferuje możliwość dostosowania położenia klawiatury, zapewniając maksymalny komfort pracy.



Laptop został także wyposażony w praktyczną kamerę przednią z zaślepką oraz jest kompatybilny z całą gamą urządzeń, monitorów i projektorów. Gwarantują to porty: 2 x USB 3.0, HDMI oraz Jack 3,5 mm. Urządzenie korzysta z technologii WiFi w standardzie 802.11a/b/g/n/ac oraz Bluetooth 5.0.



Laptop ZIN 5 15.6 FHD 128GB jest dostępny w cenie 1199PLN i można go nabyć w wybranych elektromarketach (Komputronik, X - KOM, Media Markt) oraz w sklepie internetowym producenta.























Źródło: Info Prasowe - mPTech