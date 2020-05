Acer Swift 3 oraz Acer Aspire 3 z nowymi procesorami AMD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Większa wydajność i wytrzymała bateria - między innymi tym charakteryzują się nowe konfiguracje Acer Swift 3 oraz Acer Aspire 3. W obu modelach zastosowano procesory od AMD, w tym Ryzen 4000, wykorzystujący mikroarchitekturę ZEN 2. Pierwszy z nich jest już dostępny w Polsce. AMD Ryzen 4000 cechuje się znacznym wzrostem wydajności względem wcześniejszych konstrukcji - Ryzen 2000 oraz Ryzen 3000. We wspomnianym układzie znalazły się między innymi rdzenie ZEN 2, które sprawdziły się w desktopowych procesorach Ryzen 3000. Konstrukcja została także wyposażona w zintegrowaną grafikę, bazującą na zoptymalizowanej architekturze Vega.







Nowe jednostki obliczeniowe (CPU), są o ponad 50 proc. wydajniejsze od wcześniejszych. Za dobre osiągi odpowiada nie tylko współpraca z lepszym procesorem, ale także usprawnienia stanów energetycznych, a także optymalizacja sterowników. Dzięki zastosowaniu 7-nanometrowej litografii, wprowadzeniu udoskonaleń w budowie konstrukcji oraz zwiększeniu współczynnika IPC, dwukrotnie zwiększono także efektywność energetyczną względem poprzednich modeli Ryzen 3000. Procesory Ryzen 4000U zostaną zastosowane w laptopach z serii Acer Swift 3. Inne konstrukcje od AMD znajdą się natomiast w ultrabookach Acer Aspire 3.



Smukły i stylowy, a jednocześnie bardzo wydajny - taki jest Acer Swift 3 w nowej konfiguracji. Jego obudowa została wykonana z aluminium i ma zaledwie 18 mm grubości, co przekłada się na wagę 1,2 kg. Jest wyposażony w smukłą ramkę wokół ekranu, która zapewnia większy obszar wyświetlania obrazu o rozdzielczości Full HD. Dzięki technologii Acer Color Intelligence, jasność i nasycenie kolorów można zoptymalizować samodzielnie. Mocnym punktem nowych APU od AMD są też zintegrowane układy graficzne Radeon Graphics. Szczególnie warta uwagi jest konstrukcja z Ryzen 4000U. Dzięki ostatnim zmianom w mikroarchitekturze ZEN 2, wykonaniu w litografii 7 nm oraz wytrzymałej baterii laptop może pracować bez ładowania do 11 godzin, a ponadto wyposażony jest w technologię Fast Charge. W połączeniu z obsługą Wi-Fi 6 (802.11ax) i platformy 4G LTE, nowy Acer Swift 3 będzie dobrym wyborem nie tylko do pracy biurowej, ale sprawdzi się w zadaniach wymagających mobilności.



Laptopy z linii Aspire to bardzo dobra oferta dla osób, które poszukują laptopa do codziennej aktywności (przeglądania internetu, odtwarzania multimediów) lub pracy, ale jednocześnie nie chcą nadmiernie obciążać swojego budżetu. Urządzenia Acer Aspire 3 niebawem trafią na rynek w wielu wariantach obejmujących procesory Ryzen serii 3000. W jednym z nich znajdziemy na przykład R5 3500U, ekran IPS i dysk SSD PCIe o pojemności 512 GB. Użytkownik będzie mógł wykorzystać możliwości Wi-Fi 5 (802.11ac) i Bluetooth 5.0, a także porty: USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1, złącze audio, wyjście HDMI i złącze sieciowe RJ45.



Acer Swift 3 z procesorem AMD Ryzen serii 4000 dostępne są Polsce od połowy maja w cenie od 2999 PLN.

Acer Aspire 3 z procesorem AMD Ryzen serii 3000 będą dostępne w Polsce od początku czerwca w cenie od 2099 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Acer