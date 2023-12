Acer Swift Go 14 z procesorami Intel Core Ultra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oto Acer Swift Go 14 – nowy laptop, który skrywa moc sztucznej inteligencji i potężny procesor Intel Core Ultra 7 155H w jednym smukłym urządzeniu. To nie tylko komputer. To narzędzie, które sprawia, że praca staje się łatwiejsza i bardziej efektywna. Dzięki nowemu procesorowi Intel Core Ultra 7 155H i certyfikacji Intel Evo Edition, Acer Swift Go 14 oferuje natychmiastowe wybudzanie, szybkie ładowanie i imponujący czas pracy baterii do 12.5 godziny. Procesory Intel Core Ultra H z Intel AI Boost działają jako dedykowany silnik sztucznej inteligencji, a wbudowany procesor graficzny Intel Arc zapewnia zoptymalizowaną wydajność podczas gier i tworzenia treści. Za sprawą Intel Unison można połączyć go z urządzeniami z systemem Android lub iOS, tworząc spójne środowisko do zarządzania i komunikacji na jednym ekranie.







Lepsze doświadczenia dzięki najnowszym funkcjom sztucznej inteligencji

Swift Go 14 to nie tylko laptop - to centrum innowacji, które rewolucjonizuje doświadczenie użytkownika. Dzięki zaawansowanej technologii wspieranej przez sztuczną inteligencję, korzystanie z kamery internetowej o rozdzielczości 1440p QHD staje się nie tylko bardziej płynne, ale i oszczędne energetycznie. Funkcje takie jak Acer PurifiedVoice i Acer PurifiedView poprawiają jakość wideokonferencji. Eliminują one zakłócenia dźwiękowe oraz poprawiają estetykę prezentacji, umożliwiając rozmycie tła, automatyczne kadrowanie i korekcję spojrzenia. Dodatkowo, Acer QuickPanel łatwo konfiguruje narzędzia wideokonferencyjne, uruchamiając się automatycznie przy użyciu kamery lub mikrofonu.



Nowa funkcja Acer AlterView a pomocą sztucznej inteligencji przekształca obrazy 2D w animowane tapety 3D z, umożliwiając ich oglądanie z różnych kątów. System Windows 11 z Microsoft Copilot to potężne narzędzie również oparte na AI, przyspieszające zadania, oszczędzające czas i oferujące spersonalizowane rozwiązania od podsumowywania stron internetowych po generowanie grafik. AcerSense to narzędzie do zarządzania wydajnością laptopa. Aplikacja została wyposażona w zakładkę Acer AI Zone, która ułatwia dostęp do funkcji opartych na sztucznej inteligencji i aktualizacji. Laptop Swift Go 14 jest wyposażony w niezbędne porty łączności, w tym dwa USB typu C, HDMI 2.1 i gniazdo MicroSD, a Intel Wi-Fi 6E i Intel Bluetooth LE Audio zapewniają wysokiej jakości bezprzewodowe połączenia sieciowe i audio.



Oszałamiająca lekka konstrukcja i wyświetlacz OLED

Acer Swift Go 14 to doskonały wybór dla aktywnych użytkowników, którzy cenią sobie elegancję, lekkość i wydajność. Ten wyjątkowy laptop nie tylko zachwyca aluminiową obudową ważącą jedynie 1.32 kg, ale i grubością 14,9 mm, co sprawia, że jest idealny do noszenia w torbie czy w dłoni. Wyposażony w panel dotykowy OceanGlass™ wykonany z przetworzonego plastiku z oceanów, oferuje większą powierzchnię do interakcji – aż o ponad 44% więcej niż jego poprzednie generacje.



Ten 14-calowy laptop oferuje niesamowite wrażenia niezależnie od tego, czy wybierasz się w kinowy świat filmów, czy też wprowadzasz swoje pomysły w życie. Panel OLED o rozdzielczości do 2,8K (2880 x 1800), z obsługą 100% DCI-P3 i certyfikatem VESA Display HDR True Black 500, wzbogacony częstotliwością odświeżania 90 Hz, zapewnia dynamiczne, pełne kolorów obrazy, które przyciągają wzrok. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru laptopa z ekranem dotykowym WUXGA (1920 x 1200). To propozycja dla tych, którzy preferują intuicyjne gesty podczas pracy lub przeglądania. Niezależnie od zastosowania, te możliwości ekranu pozwolą Ci w pełni zagłębić się w świat treści i twórczości.



Cena i dostępność

Acer Swift Go 14 dostępny będzie w regionie EMEA w grudniu, zaś jego cena zaczynać się będzie od 1199 Euro.





























Źródło: Info Prasowe - ACER