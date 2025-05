Acer Swift X z grafiką NVIDIA GeForce RTX serii 50 i mocą AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas tegorocznych tagów Computex, Acer zaprezentował najnowsze laptopy z serii Swift X: Swift X 14 AI oraz Swift X 14. Te stworzone z myślą o profesjonalistach i twórcach urządzenia łączą potężną wydajność z inteligentnymi funkcjami AI, otwierając nowe możliwości dla kreatywnych projektów. Napędzane najnowszymi procesorami oraz kartami graficznymi NVIDIA® GeForce™ RTX 5070 Laptop ze sterownikami NVIDIA Studio, nowe Swift X gwarantują niezrównaną moc obliczeniową wspieraną przez sztuczną inteligencję.







Stworzone z myślą o tych, którzy tworzą

Nowe laptopy Swift X odpowiadają na rosnące wymagania twórców, takich jak graficy, montażyści wideo czy fotografowie. Model Swift X 14 AI (SFX14-61G) wyposażono w procesor AMD Ryzen AI 9 365 z rdzeniami "Zen 5", oferujący wysoką responsywność i wydajność w zadaniach intensywnie wykorzystujących sztuczną inteligencję. Jest to komputer klasy Copilot+, zoptymalizowany pod kątem wymagających obciążeń AI i oferujący dedykowane funkcje, takie jak Recall czy Click to Do, a także ulepszone funkcje systemu Windows, w tym Windows Search, Cocreator, Live Captions, Image Creator i Windows Studio Effects.



Drugi model, Swift X 14 (SFX14-73G), napędzany jest procesorem Intel Core Ultra 9 285H, który zapewnia płynną pracę wielozadaniową i obsługę wymagających aplikacji. Oba modele dysponują do 32 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz szybką pamięcią masową PCIe Gen 4 o pojemności do 2 TB. Kluczowym elementem specyfikacji jest karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, która dzięki wsparciu AI oraz technologii NVIDIA DLSS 4 (z rekonstrukcją promieni) znacząco przyspiesza edycję wideo, renderowanie 3D oraz zapewnia wyższą jakość strumieniowania na żywo.



Obraz żywszy niż rzeczywistość

Oba modele Swift X wyposażono w 14.5-calowe wyświetlacze 3K OLED (2880x1800) o proporcjach 16:10 i certyfikatem Calman, gwarantujące wierne odwzorowanie kolorów (100% pokrycia gamy DCI-P3) i wysoki kontrast dzięki VESA DisplayHDR TrueBlack 500. Te chronione są przez Corning Gorilla Glass oraz występują z opcjonalnym ekranem dotykowym. Do dyspozycji użytkowników przewidziano również wsparcie dla rysika MPP 2.5, ułatwiające szkicowanie i edycję.



Urządzenia posiadają kamerę internetową 1080p FHD IR z obsługą Windows Hello, a zastosowana technologia Acer User Sensing automatycznie blokuje i wybudza ekran w zależności od obecności użytkownika. Dla lepszego wsparcia konferencji producent zastosował Acer PurifiedVoice 2.0 z potrójnym mikrofonem, który dba o czystość dźwięku podczas przeprowadzanych rozmów. Za łączność odpowiadają moduły Wi-Fi 6E oraz zestaw niezbędnych portów.



Zaprojektowany, by nie zwalniać

Aby zapewnić stabilną pracę pod obciążeniem, nowe laptopy wykorzystują zaawansowany system chłodzenia z dwoma wentylatorami TwinAir, podwójnymi miedzianymi rurkami odprowadzającymi ciepło oraz specjalnie zaprojektowaną klawiaturą z wlotami powietrza. Zgodnie z inicjatywą Acer Earthion, nowe laptopy Swift X częściowo wykonano z plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR), a ich opakowania w 100% nadają się do ponownego przetworzenia. Urządzenia posiadają certyfikat EPEAT Gold.



Ceny i Dostępność

Acer Swift X 14 AI (SFX14-61G) będzie dostępny w regionie EMEA w lipcu, w cenie od 1799 EURO.

Acer Swift X 14 (SFX14-73G) będzie dostępny w regionie EMEA w lipcu, w cenie od 1799 EURO.





























źródło: Info Prasowe - ACER