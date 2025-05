HUAWEI WATCH 5 - najbardziej zaawansowane smartzegarki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HUAWEI wprowadza na rynek nową generację swoich najbardziej zaawansowanych smartwatchy, czyli HUAWEI WATCH 5. Po raz pierwszy w historii serii WATCH pojawia się ona w dwóch rozmiarów koperty: 46 mm oraz 42 mm, dla osób o większych i drobniejszych nadgarstkach. Nowy model wyróżniają wyjątkowo trwałe materiały: sferyczne szkło szafirowe oraz tytan klasy lotniczej lub stal szlachetna 904L albo 316L (w zależności od wersji). Do tego najwyższy poziom technicznego zaawansowania za sprawą eSIM oraz innowacyjny, boczny czujnik X‑TAP, czyli przełom w proaktywnym zarządzaniu zdrowiem.







Smartwatch na lata

Ten smartwatch udowadnia, że połączenie luksusu i wytrzymałości jest możliwe. Koperta wykonana z tytanu klasy lotniczej lub stali nierdzewnej 904L/316L oraz szkło szafirowe gwarantują odporność na zarysowania, uderzenia i codzienne wyzwania. Zegarek będzie wyglądał doskonale zarówno podczas spotkania biznesowego, jak i na górskim szlaku, polu golfowym czy podczas treningu na siłowni. HUAWEI WATCH 5 spełnia normy 5 ATM i IP69, co oznacza, że wytrzyma nawet 50 metrów zanurzenia oraz jest odporny na pył i wodę pod ciśnieniem. Można z nim pływać, nurkować (do 40 m), biegać w deszczu czy korzystać w górach lub na plaży bez obaw o uszkodzenie. Przypadkowe zachlapanie czy zabrudzenie nie jest mu straszne.



Aż 8 wersji do wyboru

Piąta generacja HUAWEI WATCH to prawdopodobnie rodzina najbardziej zaawansowanych smart zegarków zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Po raz pierwszy w dziesięcioletniej historii serii, te smartwatche dostępne są w dwóch rozmiarach koperty: 46 mm i 42 mm. Łącznie do wyboru jest aż 8 wersji, które różnią się od siebie nie tylko wielkością, ale także kolorem koperty i paska.



Dla osób z większym nadgarstkiem przygotowano 4 warianty z kopertą 46 mm:

• HUAWEI WATCH 5 Elite 46 mm (srebrny) z tytanową obudową i bransoletą,

• HUAWEI WATCH 5 Purple 46 mm (fioletowy) – tytanowa obudowa i fioletowy pasek kompozytowy,

• HUAWEI WATCH 5 Classic 46 mm (brązowy) – tytanowa obudowa i brązowy pasek kompozytowy,

• HUAWEI WATCH 5 Active 46 mm (czarny) – stal szlachetna 316L i pasek fluoroelastomerowy.

Natomiast dla osób o drobniejszych dłoniach dostępne są 4 wersje z kopertą o rozmiarze 42 mm:

• HUAWEI WATCH 5 Elite 42 mm (piaskowozłoty) z obudową ze stali szlachetnej 904L i tytanową bransoletą,

• HUAWEI WATCH 5 Elegant 42 mm (beżowy) – stal szlachetna 904L i beżowy pasek kompozytowy,

• HUAWEI WATCH 5 Classic 42 mm (biały) – stal szlachetna 316L i biały pasek kompozytowy,

• HUAWEI WATCH 5 Green 42 mm (zielony) – stal szlachetna 316L i zielony pasek fluoroelastomerowy.



Zawsze czytelny obraz

Smartwatche z tej serii wyposażono w ekran LTPO 2.0 AMOLED o przekątnej 1,5” (w wersji 46 mm) lub 1.38” (w wersji 42 mm) i oferujący wysoką rozdzielczość 466 × 466 pikseli oraz ekstremalnie wysoką jasność szczytową sięgającą aż 3000 nitów. Dzięki temu wyświetlany na nim obraz jest zawsze czytelny, nawet w pełnym słońcu, podczas biegania, pływania czy też jazdy rowerem. Ultrawąskie ramki (2 mm / 1.8 mm) sprawiają, że wyświetlacz niemal całkowicie wypełnia cały front. Technologia zawsze włączonego ekranu (AOD) pozwala mieć najważniejsze informacje zawsze pod ręką, bez konieczności wybudzania zegarka.



Multisensoryczny czujnik boczny X-TAP

HUAWEI WATCH 5 wyposażony jest w zupełnie nowy czujnik HUAWEI X-TAP, umieszczony na boku zegarka. Łączy on sensor EKG, fotopletyzmograf oraz 10-poziomowy czujnik dotykowy w jednym module. To pierwszy smartwatch na rynku, który umożliwia pomiar natlenienia krwi tlenem (SpO2) z opuszka palca. Wystarczy jedno dotknięcie i przytrzymanie palca na bocznym czujniku, by w 10 sekund poznać poziom tlenu we krwi. Sensor X-TAP wykorzystuje unikalne właściwości opuszka palca – jego cienką skórę i gęstą strukturę naczyń krwionośnych, co minimalizuje zakłócenia, które mogą występować przy pomiarze dokonywanym wyłącznie czujnikiem nadgarstkowym.



Technologia X-TAP idealnie wkomponowuje się w udoskonalony system TruSense, który zbiera i analizuje dane z czujnika na nadgarstku oraz z dodatkowego sensora umieszczonego na boku koperty smartwatcha. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników monitorowania zdrowia w krótszym czasie. Pozwala to także na łączenie wielu informacji i wyciąganie korelacji oraz wynikających z nich wniosków. Dla przykładu, zegarek połączy dwie gorzej przespane noce z wyższym poziomem stresu i zasugeruje odpoczynek.



Zdrowie na oku – 9 najważniejszych wskaźników za jednym dotknięciem

Wystarczy przytrzymać czujnik X-TAP przez 3 sekundy, by rozpocząć pomiar obejmujący aż 9 kluczowych wskaźników zdrowotnych: tętno, EKG, HRV (zmienność rytmu serca), poziom stresu, sztywność tętnic, kontrolę układu oddechowego, saturację, temperaturę ciała oraz jakość oddychania podczas snu. Wszystkie dane prezentowane są w formie czytelnego i zrozumiałego raportu dostępnego w aplikacji HUAWEI Zdrowie. Co ważne, regularne zbieranie tych informacji pomoże szybciej zauważyć potencjalne nieprawidłowości, a inteligentne powiadomienia będą na bieżąco informować użytkownika o kondycji organizmu. Wszelkie niepokojące objawy należy skonsultować z lekarzem.



eSIM i Wi-Fi 6 i NFC na nadgarstku, czyli niemal pełna niezależność od telefonu

Dzięki obsłudze eSIM można odbierać i wykonywać połączenia bezpośrednio z nadgarstka – nawet nie mając przy sobie telefonu. Szybkie Wi-Fi 6 zapewnia szybkość połączenia, a nawigacja działa precyzyjnie i niezawodnie dzięki dwupasmowemu, pięciosystemowemu pozycjonowaniu. Smartwatch z funkcją eSIM to treningi na świeżym powietrzu z możliwością pozostawienia telefonu w domu przy jednoczesnym zachowaniu kontaktu ze światem, szybki dostęp do map i połączeń podczas podróży czy funkcja SOS i możliwość kontaktu w nagłych przypadkach bez telefonu.



Na HUAWEI WATCH 5 można też korzystać z całej gamy aplikacji, które zwiększą wygodę w codziennych zadaniach. Nawigacja, fitness, muzyka, gry – to, czego potrzeba, jest zawsze pod ręką. Można słuchać ulubionej muzyki bez telefonu, korzystać z map czy zdalnie sterować aparatem w smartfonie. Zegarek będzie też w najbliższej przyszłości obsługiwać płatności zbliżeniowe NFC (w wybranych krajach). Wybrane funkcje dostępne są po aktualizacji oprogramowania i zależą od systemu. Szczegóły na stronie producenta.



Ponad 100 trybów sportowych i precyzyjne pozycjonowanie

HUAWEI WATCH 5 oferuje ponad 100 trybów treningowych, w tym 14 profesjonalnych dyscyplin jak golf czy freediving (nurkowanie do 40 m). Nowy system pozycjonowania HUAWEI Sunflower zapewnia aż o 35% większą dokładność śledzenia trasy niż w poprzedniej generacji. Golfiści znajdą tu mapy ponad 15000 pól golfowych na świecie (w tym niemal 40 z Polski), które pozwolą na precyzyjne pomiary odległości oraz wygodny dostęp do karty wyników. A miłośnicy nurkowania zwrócą uwagę na funkcje, które podnoszą poziom bezpieczeństwa pod wodą, takie jak: monitorowanie głębokości z wykorzystaniem barometru oraz pomiar temperatury wody.



Dwa tryby pracy baterii

W trybie standardowym HUAWEI WATCH 5 działa do 4.5 dnia (46 mm) lub 3 dni (42 mm), a w trybie oszczędzania baterii nawet do 11 dni (46 mm) lub 7 dni (42 mm). W razie potrzeby można szybko przełączyć się w tryb energooszczędny, który wyłącza tylko najbardziej zaawansowane funkcje zegarka. Szybkie ładowanie bezprzewodowe pozwala naładować zegarek na cały dzień w zaledwie 15 minut.



Inteligentne gesty – obsługa bez dotykania ekranu

HUAWEI WATCH 5 to pierwsza generacja, która obsługuje inteligentne gesty palcami (bez dotykania ekranu). Aby potwierdzić działanie należy szybko ścisnąć kciuk i palec wskazujący dwa razy. A nawigować po opcjach można przesuwając kciuk dwukrotnie wzdłuż palca w kierunku opuszka. To wystarczy, by odebrać połączenie, wyciszyć alarm, sterować muzyką czy zrobić zdjęcie. Nawet gdy ma się zajęte lub brudne ręce: podczas jazdy samochodem lub rowerem, w kuchni lub na treningu. Sprawdza się także dla osób z ograniczoną mobilnością. Tak wygodnie smartwatcha jeszcze się nie obsługiwało.



Łatwe parowanie ze smartfonami z Android i iOS

Zegarek współpracuje zarówno z Androidem, jak i iOS, a to oznacza, że telefon można zmieniać znacznie częściej, niż zegarek. Odnowiony i jeszcze bardziej intuicyjny interfejs sprawia, że korzystanie z niego to czysta przyjemność. Możliwość personalizacji tarcz oraz pasków sprawia, że dopasowanie wyglądu i funkcji do potrzeb i preferencji użytkownika będzie naprawdę proste. Kupując HUAWEI WATCH 5, otrzymuje się 3 miesięczny dostęp do HUAWEI Health+, gdzie znajdują się ekskluzywne plany treningowe i porady ekspertów.



Dostępność, ceny i promocja premierowa

Rekomendowane ceny detaliczne smartwatchy z serii HUAWEI WATCH 5 prezentują się następująco:

• HUAWEI WATCH 5 Elite 46 mm: 2799 PLN

• HUAWEI WATCH 5 Purple 46 mm, 2399 PLN

• HUAWEI WATCH 5 Classic 46 mm: 2399 PLN

• HUAWEI WATCH 5 Active 46 mm: 1999 PLN

• HUAWEI WATCH 5 Elite 42 mm: 2799 PLN

• HUAWEI WATCH 5 Elegant 42 mm: 2399 PLN

• HUAWEI WATCH 5 Classic 42 mm: 1999 PLN

• HUAWEI WATCH 5 Green 42 mm: 1999 PLN (tylko na huawei.pl).



W okresie od 15 maja do 29 czerwca 2025 r., na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych, wszystkie wersje HUAWEI WATCH 5 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której pierwsi nabywcy otrzymają słuchawki HUAWEI FreeBuds 6i o wartości 399 PLN w prezencie (lub za 1 PLN).



Smartwatche HUAWEI WATCH 5 będzie można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus, Play, Orange i T‑Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik. Każdy nabywca zegarka z serii HUAWEI WATCH 5 otrzyma w prezencie 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ o wartości 104.97 PLN. Ta rozszerzona wersja aplikacji oferuje m.in. ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, planu utrzymania formy, ponad 170 relaksacyjnych utworów z Soundscape czy rozszerzonej funkcji medytacji.



Kupując premierowe smartwatche w sklepie producenta huawei.pl istnieje możliwość dokupienia taniej w zestawie dodatkowych pasków za 69 PLN. Sklep oferuje także 50% obniżki na zakup wydłużonej o rok, rozszerzonej gwarancji oraz możliwość skorzystania z zakupu w formie 20 rat z RRSO 0%. Osoby kupujące dostępną wyłącznie w sklepie huawei.pl wersję HUAWEI WATCH 5 Green 42 mm otrzymają dodatkowy pasek w prezencie (do wyboru beżowy kompozytowy bądź czarny fluoroelastomerowy).

































źródło: Info Prasowe - HUAWEI