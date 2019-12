Acer Swift i Aspire z procesorami 10-generacji Intel Core

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Notebooki Aspire 3 i 5 zostały wyposażone w procesory i3-10210U oraz i5-10210U. Wydajność Swift 3 zapewniają układy i3-1035G1, i5-1035G1 oraz i7-1065G7, a najbardziej mobilnego w serii Swift 5 i5-1035G1 oraz i7-1065G7. Wykonano je w udoskonalonej litografii i są bardziej energooszczędne niż w poprzedniej generacji. Może to być odpowiedź na oczekiwania Polaków, którzy wybierając laptopa zwracają uwagę m.in. na czas pracy na baterii oraz na wielkość wyświetlacza. Według agencji badawczej Nielsen aż 49% badanych preferuje zakup komputera z ekranem od 14 do 16 cali. Natomiast 30% posiadających laptopa chciałoby, żeby w ich ręce trafił sprzęt z większym wyświetlaczem.







Dostępny w Polsce Acer Swift 5 jest najlżejszym laptopem z 14-calowym i jednocześnie dotykowym ekranem oraz kartą graficzną Intel Iris Plus Graphic. Waży tylko 995 gramów, a dodatkowo może pracować na baterii aż do 12 godzin.



Nowy Aspire 3 z procesorem Intel Core 10. generacji został wyposażony w 15,6 calowy ekran, posiada aż trzy wersje kolorystyczne (czarny, niebieski, czerwony), waży nieco mniej niż 2 kg i może pracować na baterii do 9 godzin.



Za najtańszy notebook Acer Aspire 3 z procesorem 10-generacji Intel Core zapłacimy tylko 1999 PLN, a najdroższy Swift 5 może trafić w nasze ręce za 4899 PLN. Wszystkie modele są objęte dwuletnią gwarancją producenta.





























Źródło: Info Prasowe / Acer