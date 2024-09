Acer TravelMate P6 14 AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie ogłosił premierę nowego laptopa TravelMate P6 14 AI, który stanowi przełom w technologii mobilnej. Ważący poniżej 1 kg, ten ultralekki notebook nie tylko ułatwia pracę w podróży, ale także oferuje innowacyjne rozwiązania AI, które zwiększają produktywność i bezpieczeństwo. TravelMate P6 14 AI wyposażony został w najnowsze procesory Intel Core Ultra (seria 2), które wspierają technologię AI Boost, co pozwala na osiągnięcie do 120 TOPS wydajności AI. Urządzenie dostępne jest w wersjach z pamięcią do 32 GB LPDDR5X oraz z dyskiem SSD PCIe Gen4, co gwarantuje płynne działanie nawet przy najbardziej wymagających zadaniach. Użytkownicy mogą wybrać pomiędzy ekranem WQXGA+ (2880x1800) a WUXGA (1920x1200), o wysokiej jasności 400 nitów i 100% pokryciu sRGB. W laptopie nie zabrakło również szerokiej gamy portów takich jak: USB 4 Type-C obsługujący Thunderbolt 4 , HDMI 2.1 i dwa porty USB 3.2 Gen1 Type-A, a także Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4.







Zaawansowane funkcje AI

Jednym z wyróżników TravelMate P6 14 AI jest Acer Assist – wirtualny asystent oparty na dużych modelach językowych, który umożliwia m.in. szybkie podsumowanie dokumentów oraz rozwiązywanie problemów bez konieczności opuszczania urządzenia. Aplikacja Acer LiveArt 2.0 umożliwia łatwe usuwanie tła ze zdjęcia oraz generowanie map głębi na obrazach 2D. Ponadto, program GIMP oraz wtyczka Intel Stable Diffusion umożliwiają tworzenie ilustracji i zdjęć za pomocą kilku kliknięć, oraz wprowadzania tekstu. Dodatkowo, Acer PurifiedView 2.0 i Acer PurifiedVoice 2.0 z redukcją szumów AI zapewniają idealną jakość wideokonferencji i dźwięku.



Bezpieczeństwo i trwałość na najwyższym poziomie

Laptop został zaprojektowany z myślą o ochronie danych firmowych – oferuje kamerę QHD IR z funkcją rozpoznawania twarzy, czujnik ruchu do automatycznego blokowania ekranu oraz oprogramowanie Acer ProShield Plus, które integruje wiele funkcji bezpieczeństwa. Dodatkowo, urządzenie spełnia wojskowy standard wytrzymałości MIL-STD 810H, co czyni je idealnym wyborem dla mobilnych profesjonalistów.



Dostępność i ceny

Acer TravelMate P6 14 AI (TMP614-54/T/TCO), będzie dostępny w regionie EMEA na początku 2025 r. w cenie od 1349 EURO.





























źródło: Info Prasowe - ACER