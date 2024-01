Acer debiutuje z zakrzywionymi monitorami OLED i MiniLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer podczas tegorocznych targów CES rozszerzył swoją linię monitorów gamingowych Predator o cztery nowe modele. Nowe monitory to m.in dwa modele MiniLED, w tym flagowy 57-calowy Predator Z57 - największy z grupy i pierwszy na świecie monitor wyposażony w wyświetlacz DUHD (7680 x 2160) przy odświeżaniu 120 Hz oraz Predator X34 V3 z 34-calowym panelem - niezwykle popularnym rozmiarem dla graczy PC. Ponadto Acer przedstawił potężny, 39-calowy Predator X39 i 34-calowy Predator X34 X z jasnymi wyświetlaczami OLED.







Prekursor: Predator Z57

Ogromny, 57-calowy monitor Predator Z57 z matrycą DUHD (7680x2160) o częstotliwości odświeżania 120 Hz, to gamingowy goliat, który zwycięży w najbardziej zaciętych bitwach. Wykorzystując 2304-strefową technologię MiniLED, zapewnia doskonałą jakość obrazu i jasność podczas wyświetlania ciemnych scen i czarnego tła. Szerokie proporcje 32:9 i zakrzywienie 1000R pozwalają użytkownikom wtopić się w sceny gier oraz zwiększają ich pole widzenia. Ponadto, najwyższej klasy standard VESA DisplayHDR 1400 pozwala osiągnąć jasność do 1400 nitów, wyświetla bardzo dokładne kolory i maksymalizuje jasny i ciemny kontrast, co zwiększa jeszcze bardziej immersję z gier. To w połączeniu z szeroką gamą kolorów DCI-P3 98%, sprawia, że Predator Z57 tworzy obraz tak realistyczny, że zachwyci nawet najbardziej wymagających graczy.



Ultraszeroki obszar ekranu jest idealny do wielozadaniowości w pracy. Umożliwia ją funkcja obraz obok obrazu PBP (Picture by picture), która dzieli ekran na pół, aby wyświetlać z dwóch różnych źródeł jednocześnie lub rozdziela go na ekran główny oraz dodatkowe we wstawionych oknach PIP (Picture in picture). Warto wspomnieć o specyfikacji monitora, który wyposażono w: dwa porty HDMI 2.1 (obsługują najnowsze konsole PlayStation 5 i XBOX Series X), port USB Type-C, DisplayPort 2.0, który zapewnia również szybką i niezawodną łączność. Predator Z57 jest również zgodny ze standardem VESA, dzięki czemu można go zawiesić na ścianie, aby zaoszczędzić miejsce na biurku, a jego podstawa jest niezwykle elegancka, a jednocześnie solidna i oferuje regulację wysokości, pochylenia i obrotu w celu dostosowania do indywidualnych preferencji. Model ten posiada również dwa potężne głośniki o mocy 10 W, które wzmacniają efekty dźwiękowe.





Predator X34 V3 - rozgrywka jeszcze bliżej Ciebie

Monitor Predator X34 V3 posiada 34-calowy, zakrzywiony wyświetlacz MiniLED o rozdzielczości QHD (3440 x 1440) 21:9, który zapewnia graczom płynne działanie i szeroką perspektywę podczas rozgrywek. Krzywizna ekranu 1500R pogłębia immersję, podczas gdy gama kolorów DCI-P3 94% i VESA DisplayHDR™ 1000 odpowiadają za dostarczenie obrazu w żywych kolorach i imponującej jasności. Częstotliwość odświeżania 180 Hz i czas reakcji 1 ms pozwalają na płynną, nieprzerwaną rozgrywkę z minimalnym efektem ghostingu. Doskonała łączność jest możliwa dzięki zastosowaniu dwóch portów HDMI 2.0, portowi USB Type-C i DisplayPort 1.4. Predator X34 V3 można również powiesić na ścianie, a jego regulowana wysokość, nachylenie i obrót zwiększają komfort użytkowania. Ponadto dwa głośniki o mocy 5 W zapewniają wysokiej jakości dźwięk w grach, muzyce i filmach, a uchwyt ścienny sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla graczy konsolowych.





Predator X39 i Predator X34 X - OLED na wyciągnięcie ręki

Najnowsze modele OLED firmy Acer to 39-calowy Predator X39 i 34-calowy Predator X34 X. To, co wyróżnia najnowsze monitory, to niezwykle wysoki kontrast i szczegółowy obraz, a także ultraszybkie częstotliwości odświeżania i czasy reakcji. Ich ekrany mają rozdzielczość UWQHD (3440 x 1440) z częstotliwością odświeżania do 240 Hz i czasem reakcji piksela 0,01 ms. Krzywizna 800R zwiększa pole widzenia nawet do 178 stopni, aby jeszcze bardziej zaangażować graczy w ich rozgrywkę. Nie można zapomnieć o kolorach DCI-P3 99%, jakie oferują najnowsze monitory Predator. Dzięki standardowi VESA DisplayHDR True Black 400, gracze będą mogli odkryć najdrobniejsze detale, skrywające się w ciemnych planszach ulubionych gier. Nowe modele posiadają również certyfikat EyeSafe 2.0, który jest najwyższym standardem ochrony oczu, a domyślne odświeżanie obrazu zapobiega ich zmęczeniu.





Najważniejsze cechy wszystkich nowych modeli

Wszystkie nowe modele są wyposażone w technologię AMD FreeSync Premium, która płynnie renderuje szybkie sceny akcji bez efektu rozrywania i migotania ekranu. Zastosowano w nich również porty USB Type-C 90W PD, które zapewniają jednoczesne wyświetlanie, przesyłanie danych i ładowanie urządzeń, a także wbudowany przełącznik KVM do zmiany źródeł bez konieczności ponownego podłączania urządzeń peryferyjnych.



Ceny i dostępność

Predator Z57 będzie dostępny w regionie EMEA w 2. kwartale 2024 r. w cenie od 2399 EURO.

Predator X34 V3 będzie dostępny w regionie EMEA w 2. kwartale 2024 r. w cenie od >849 EURO.

Predator X39 będzie dostępny w regionie EMEA w 2. kwartale 2024 r. w cenie od 1499 EURO.

Predator X34 X będzie dostępny w Ameryce Północnej w 2. kwartale 2024 r. w cenie od 1299 USD.

























