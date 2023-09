Acer na Fashion Week 2023

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer ogłosił niecodzienną współpracę ze znaną projektantką Jenn Lee, aby zdigitalizować tegoroczną kolekcję i zaprezentować ją podczas London Fashion Week 2023. Jest to kolejny krok do zrównoważonego rozwoju w branży fashion. Londyński Tydzień Mody znany jest z przekraczania granic i wykorzystywania nowych technologii. Dzięki laptopom do gier Acer SpatialLabs z najnowszą technologią 3D i innowacyjnym projektom Jenn Lee, pokaz ten płynnie łączy świat fizyczny i cyfrowy, aby przyciągnąć uwagę widzów. Opracowana przez firmę Acer technologia SpatialLabs to połączenie śledzenia wzroku, stereoskopii 3D i renderowania obrazu w czasie rzeczywistym. Treści dosłownie “unoszą się” przed ekranem, umożliwiając twórcom oglądanie ich dzieł w czasie rzeczywistym i w 360 stopniach - bez konieczności używania specjalistycznych okularów.







Projekty 3D będą centralnym elementem wystawy Jenn Lee w Tab Centre, Shoreditch w Londynie, która odbędzie się 17 września. Wspierany przez Portal: M i wiodącego tajwańskiego producenta tekstyliów Makalot, współpraca międzybranżowa podkreśla główne możliwości, jakie zapewnia cyfryzacja w celu uczynienia branży modowej bardziej zrównoważoną, jednocześnie zachęcając projektantów do myślenia o sobie jako o twórcach treści cyfrowych.



Kluczowym celem współpracy jest zrównoważony rozwój i wpływ na środowisko. Wykorzystując cyfryzację, przemysł modowy może znacznie zmniejszyć ilość odpadów tkanin. Możliwość projektowania i sprzedaży odzieży cyfrowo, zmniejsza zapotrzebowanie na fizyczne próbki i produkcję, minimalizując wpływ na środowisko. Ta współpraca to mocne przypomnienie, że zrównoważona moda i innowacje cyfrowe mogą iść w parze.











Źródło: Info Prasowe - ACER