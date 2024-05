Acer prezentuje Acer Swift 14 AI z Copilot+

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer, we współpracy z Microsoft i Qualcomm Technologies Inc., zaprezentował dziś swoje pierwsze urządzenie Copilot+ - Acer Swift 14 AI. Laptop wprowadza w nową erę sztucznej inteligencji, łącząc ją z fascynującymi możliwościami dla użytkowników i funkcjami AI w systemie Windows 11. Procesory użyte w najnowszym laptopie Acer z serii Snapdragon X zostały stworzone z myślą o sztucznej inteligencji i są jednymi z najbardziej wydajnych, inteligentnych i energooszczędnych procesorów stworzonych dla systemu Windows w swojej klasie. Nowy Acer Swift 14 AI, napędzany przez Snapdragon X Elite, posiada 12 wysokowydajnych rdzeni CPU w układzie 4 nm, zintegrowany procesor graficzny Qualcomm Adreno GPU o mocy 3.8 TFLOPS oraz Qualcomm Hexagon NPU o mocy 45 TOPS. Może być on również wyposażony do 32 GB pamięci LPDDR5X-8533 i do 1 TB NVMe PCIe Gen 4 SSD, aby zwiększyć wydajność systemu i obsługiwać najbardziej wymagające aplikacje.







Copilot+, czyli nowa era sztucznej inteligencji

Nowy Swift 14 AI został zoptymalizowany pod kątem zaawansowanej sztucznej inteligencji, odblokowując nowe możliwości w zakresie produktywności, kreatywności i komunikacji. Dzięki funkcji Recall użytkownicy mogą w łatwy sposób znaleźć wszystko, co widzieli na swoim komputerze, po prostu opisując zapamiętane szczegóły. Za pomocą osi czasu, którą można teraz eksplorować, użytkownicy nie będą mieć problemów z przeglądaniem aplikacji, dokumentów lub wiadomości, z których wcześniej korzystali. Funkcja napisów na żywo zapewni generowanie automatycznych napisów i tłumaczenie w czasie rzeczywistym dowolnego wideo live lub nagrania z 44 języków na język angielski.



Dzięki nowej funkcji Cocreator można od teraz używać wizualnych lub pisemnych podpowiedzi do współtworzenia obrazów i tekstów AI. Kolejną z nowości w Acer Swift 14 AI jest funkcja Auto Super Resolution, która automatycznie zwiększa rozdzielczość grafiki i częstotliwość odświeżania klatek w grach w czasie rzeczywistym, aby zapewnić grafikę, jakiej oczekują gracze, bez wpływu na wydajność laptopa. Dla tych, którzy zawsze chcą wyglądać i brzmieć jak najlepiej, można skorzystać z Windows Studio Effects, który automatycznie poprawia oświetlenie i eliminuje niepożądane szumy w tle. Ponadto za pomocą szybkich ustawień można aktywować jeden z trzech dostępnych filtrów artystycznych na dowolnej platformie wideo, dając użytkownikom możliwość na wyrażanie siebie w nowy i kreatywny sposób.

Asystent Copilot jest dostępny w każdej chwili i uruchamiany za pomocą jednego kliknięcia dedykowanego przycisku na laptopie.



Design i funkcje klasy premium

Nowoczesne funkcje i użyteczność laptopa Swift 14 AI są podkreślone przez unikalną ikonę AI wytłoczoną na pokrywie obudowy oraz sygnalizację aktywności na touchpadzie, która podświetla się, gdy funkcja Copilot+ jest aktywna. Laptop wyposażony jest w 14.5-calowy wyświetlacz IPS WQXGA (2560 x 1600) z częstotliwością odświeżania 120 Hz i 100-procentowym pokryciem palety barw sRGB. Urządzenie jest dostępne również z ekranem dotykowym edge-to-edge i posiada certyfikat TÜV Rheinland Eyesafe Certification 2.0, który minimalizuje wpływ szkodliwego niebieskiego światła bez utraty wierności kolorów. 180-stopniowa konstrukcja obudowy zapewnia szeroki zakres trybów pracy i umożliwia łatwe otwieranie pokrywy jedną ręką.



Kamera internetowa 1440p QHD IR z zestawem trzech mikrofonów i przesłoną zapewniającą prywatność obsługuje pakiet narzędzi Acer PurifiedView 2.0 i Acer PurifiedVoice 2.0 wspomaganych przez sztuczną inteligencję, przez co użytkownicy zawsze brzmią i prezentują się w najlepszy możliwy sposób. Funkcje te można szybko skalibrować dzięki panelowi Acer QuickPanel, który intuicyjnie pojawia się po włączeniu kamery internetowej lub mikrofonu. Dedykowany przycisk kieruje użytkowników do aplikacji AcerSense, nagrodzonej Red Dot Design Award, służącej do zarządzania urządzeniem oraz do biblioteki funkcji AI dostępnych w urządzeniu za pośrednictwem Experience Zone.



Urządzenie jest wyposażone w funkcję Windows Hello, która obsługuje logowanie biometryczne i rozpoznawanie twarzy, zapewniając szybki i bezpieczny dostęp. Zrównoważony rozwój nadal pozostaje istotnym filarem produktów Acer nowej generacji, a Swift 14 AI jest wykonany z plastiku PCR, dostarczany w opakowaniu w 100% nadającym się do recyklingu oraz otrzymał certyfikat EPEAT Gold za zgodność z najwyższymi kryteriami EPEAT. Dodatkowo oferuje on łączność Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, które zapewniają prędkość do 5.8 Gb/s i niskie opóźnienia sieciowe poniżej 2 ms, a także szeroki wybór portów, w tym dwa porty USB Type-C i dwa porty USB 3.2 Type-A.



Ceny i dostępność

Acer Swift 14 AI będzie dostępny w Europie od czerwca 2024 roku, w cenie startującej od około 6499 PLN.

























źródło: Info Prasowe - ACER