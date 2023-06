Acer prezentuje Iconia Tab

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer przedstawia dwa najnowsze tablety z serii Iconia Tab: Acer Iconia Tab P10 oraz Acer Iconia Tab M10. Oba urządzenia wyposażone są w duże wyświetlacze i zostały zaprojektowane z myślą o domowej rozrywce. Oba zaprezentowane tablety Iconia Tab wyposażone zostały w ośmiordzeniowe procesory MediaTek Kompanio 500, oferują do 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci flash eMMC z możliwością jej rozbudowy poprzez gniazdo MicroSD, tablety te są zbudowane tak, aby przewyższać inne modele w swojej klasie. Dzięki baterii o pojemności 6000 mAh i portowi USB typu C do ładowania, oba tablety zapewniają do 10,5 godziny odtwarzania wideo na jednym ładowaniu, co czyni je świetnym towarzyszem w podróży.







Wyposażone w dwuzakresowe Wi-Fi zapewniające płynną i niezawodną łączność, podwójne głośniki i przednią kamerę 5 MP, dzięki której połączenia wideo są zawsze krystalicznie czyste. Tylna kamera o rozdzielczości 8 MP z automatycznym ustawianiem ostrości pozwala również na wykonywanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości, a technologia In-Cell Touch Panel (iTP) zmniejsza grubość wyświetlacza, jednocześnie poprawiając wydajność optyczną.



Acer Iconia Tab P10: kompaktowy tablet z dużym wyświetlaczem 2K i baterią na cały dzień pracy

Tablet Acer Iconia Tab P10 jest wyposażony w duży, 10.4-calowy wyświetlacz IPS WUXGA o rozdzielczości 2K (2000 x 1200) oraz smukłe ramki, dzięki czemu stosunek ekranu do obudowy wynosi 76%, co ułatwia wygodne oglądanie filmów. Konstrukcja ze stopu aluminium sprawia, że urządzenie jest lekkie - mierzy 7.8 mm grubości i waży zaledwie 440 gramów.



Acer Iconia Tab M10: idealny zarówno do domowej rozrywki, jak i do szkoły

Tablet Acer Iconia Tab M10 o grubości 8.6 mm i wadze zaledwie 430 gramów zapewnia idealny balans między rozrywką a edukacją. Dzięki 10,1-calowemu wyświetlaczowi IPS WUXGA 1920 x 1200 ze smukłymi ramkami, stosunkowi ekranu do obudowy wynoszącemu 76%, długiemu czasowi pracy baterii oraz całkowicie metalowej, cienkiej i lekkiej konstrukcji, jest to idealny tablet do użytku w domu lub w szkole. Aby chronić tablet przed uderzeniami i wstrząsami, został on wyposażony w przezroczyste etui wykonane z wysokiej jakości materiału TPU, które podkreśla atrakcyjny wygląd tabletu Iconia.



Aplikacje do nauki i rozrywki

Oba tablety Iconia Tab są dostarczane z preinstalowanymi aplikacjami Google Kids Space i Google Entertainment Space, aby zaspokoić wszystkie potrzeby rodziny w zakresie rozrywki. Google Entertainment Space służy jako kompleksowy portal dla wszystkich zainstalowanych aplikacji multimedialnych, spersonalizowany dom dla ulubionych filmów, programów, wideo, gier, książek, podcastów i muzyki, podzielony na cztery zakładki - Oglądaj, Gry, Czytaj i Słuchaj. Pozwala to rodzinom dzielić tablet z każdym członkiem rodziny, który uzyskuje dostęp do spersonalizowanych treści, przełączając się na własne konto.



Ceny i dostępność

Tablet Acer Iconia Tab P10 jest dostępny w regionie EMEA w cenach zaczynających się od 229 euro. W Polsce jest dostępny w cenach zaczynających się od 999 zł w sklepie Media Expert.

Tablet Acer Iconia Tab M10 jest dostępny w regionie EMEA w cenie od 179 euro. Aktualnie produkt nie jest planowany w sprzedaży w Polsce.

































Źródło: Info Prasowe / Acer