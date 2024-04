Acer prezentuje laptopy Predator Helios Neo 14, Nitro 16 oraz 14

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer zaprezentował dziś najnowszego zawodnika w swojej linii gamingowej - Predator Helios Neo, który powiększa portfolio marki o najbardziej kompaktowy, jak dotąd, model. Nawet przy smuklejszej, bardziej mobilnej konstrukcji w porównaniu do swojego 16- i 18-calowego rodzeństwa, nowy Predator Helios Neo 14 oferuje potężną wydajność. To za sprawą procesora Intel® Core™ Ultra 9 185H z dedykowanymi funkcjami akceleracji AI oraz karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, która obsługuje DLSS 3.5 z AI. Dzięki połączeniu ulepszonego systemu chłodzenia, świetnej wydajności i grafiki opartej na sztucznej inteligencji, użytkownicy mogą oczekiwać wyjątkowych osiągów i realistycznej grafiki podczas pracy lub grania w podróży. Dzięki wyświetlaczowi o rozdzielczości WQXGA (3072x1920) i częstotliwości odświeżania 165 Hz, 100% pokryciu palety barw sRGB oraz kompatybilności z technologią NVIDIA G-SYNC, użytkownicy będą zaskoczeni realistycznymi i ostrymi detalami w każdej aplikacji lub grze, nawet przy wysokich ustawieniach graficznych.







Aby zapewnić graczom maksymalne możliwości i wydajność, Predator Helios Neo 14 został wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania termiczne: system dwóch wentylatorów 3D AeroBlade 5. generacji, technologię Vortex Flow, ciekły metal na procesorze oraz szerokie wektorowe rurki cieplne zapewniające lepsze odprowadzanie ciepła. Ponadto laptop jest wyposażony w moduł Intel Killer Wi-Fi 6E, w pełni funkcjonalne złącze USB Type-C z portem ThunderBolt 4 oraz czytnik kart MicroSD.



Połączenia audio i wideo w Predator Helios Neo 14 zostały również wzbogacone o sztuczną inteligencję za sprawą technologii Acer PurifiedVoice 2.0, która eliminuje niepożądane dźwięki w tle przy pomocy potrójnego zestawu mikrofonów. Z kolei kamerka internetowa Acer PurifiedView odpowiada za fantastyczną jakość obrazu i wideo udoskonaloną przez AI. Warto wspomnieć o napędzanej również sztuczną inteligencją usługi Copilot w systemie Windows, która jest uruchamiana jednym kliknięciem klawisza Copilot Key. Wszystkie te funkcje można znaleźć w nowej strefie Experience Zone dostępnej w aplikacji PredatorSense, gdzie użytkownicy mogą również spersonalizować ustawienia urządzenia, podświetlenie klawiatury, a także śledzić stan i temperaturę podzespołów.



Acer Nitro 16 - Bez żadnych kompromisów

Acer Nitro 16 łączy w sobie najnowsze technologie oraz szereg funkcji, które sprawiają, że jest to idealny wybór zarówno do pracy, jak i rozrywki. 16-calowy laptop gamingowy został wyposażony w procesor Intel Core i7 14700HX oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, dzięki czemu sprosta najbardziej wymagającym grom i aplikacjom.

Zapaleni gracze i profesjonaliści docenią hybrydową architekturę procesorów Intel i dodatkowe rdzenie E, które zwiększają performance urządzenia. Architektura Ada Lovelace układu NVIDIA GeForce RTX z serii 40 zapewnia ogromny skok zarówno pod względem wydajności, jak i grafiki opartej na sztucznej inteligencji. Gracze mogą zanurzyć się w realistycznych wirtualnych światach gry dzięki ray tracingowi i cieszyć się większą liczbą klatek na sekundę dzięki DLSS 3.5. Wszystko to przy wykorzystaniu 16-calowego panelu WQXGA (2560 x 1600) z częstotliwością odświeżania 165 Hz i ze 100% pokryciem palety barw sRGB.



Nitro 16 korzysta z najnowocześniejszej technologii chłodzenia firmy Acer, z podwójnymi wentylatorami, czterema wlotami i czterema wylotami powietrza, aby maksymalnie ograniczyć nagrzewanie i w pełni wykorzystać wydajność CPU i GPU. Dzięki zastosowaniu ciekłego metalu na procesorze, wymiana ciepła pomiędzy najważniejszymi komponentami jest teraz jeszcze skuteczniejsza. Dodatkowo Nitro 16 wyposażono w Intel Killer DoubleShot Pro, dwa porty USB Type-C z ThunderBolt 4 oraz czytnik kart MicroSD.



Ceny i dostępność

Predator Helios Neo 14 (PHN14-51) będzie dostępny w Polsce od czerwca 2024, w cenie od 8599 PLN.

Acer Nitro 16 (AN16-73) będzie dostępny w Polsce od czerwca 2024, w cenie od 6899 PLN.



Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność będą się różnić w zależności od regionu.

































r d o: Info Prasowe - ACER