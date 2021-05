Acer prezentuje nowe monitory gamingowe z serii Predator

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer, podczas tegorocznej konferencji next@acer 2021, zaprezentował najnowsze serie monitorów gamingowych Predator. Predator CG437K S to kompatybilny z technologią NVIDIA G-SYNC, ogromny, 42,5-calowy monitor gamingowy oparty na matrycy VA o rozdzielczości 4K (3840x2160 pikseli) z odświeżaniem 144 Hz. Predator CG437K S został zaprojektowany tak, aby zapewnić graczom maksymalną elastyczność. Jest wyposażony w dwa porty HDMI 2.1 obsługujące najnowsze konsole do gier i umożliwia grę w rozdzielczości 4K 144 Hz ze zmienną częstotliwością odświeżania (VRR) przez jeden kabel HDMI.







Hub USB pozwala na podłączenie szerokiej gamy urządzeń peryferyjnych. Jest to możliwe dzięki portowi USB-B, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, a także portowi USB typu C wspierającym Power Delivery o mocy 30W. Co więcej, wbudowany przełącznik KVM stanowi ułatwienie dla osób korzystających z wielu komputerów. Po zakończeniu konfiguracji użytkownika monitor oferuje częstotliwość odświeżania 144 Hz i funkcję VRB z czasem reakcji wynoszącym 1 ms, zapewniając przyjemne doznania podczas gry.



Certyfikat VESA DisplayHDR 1000 oznacza, że miłośnicy gier ujrzą znakomity obraz, a twórcy treści będą mogli pracować z realistycznie odwzorowanym materiałem wideo. Doskonałe przyciemnianie lokalne jasność do 1000 nitów i wysoki współczynnik kontrastu sprawiają, że detale wyglądają jak żywe, a barwy są dokładnie odwzorowane na poziomie Delta E<1 z 90-proc. pokryciem przestrzeni DCI-P3. Do tego kompatybilność z technologią NVIDIA G-SYNC zapewnia idealną współpracę monitora z kartą graficzną, która przekłada się na płynną rozgrywkę bez zacinania lub rwania obrazu.



Potężny monitor Predator CG437K S jest wyposażony w taśmy LED RGB, które można zsynchronizować z muzyką i innymi multimediami. Ponadto, oferuje szeroki wybór przemyślanych rozwiązań technologicznych dopasowujących pracę monitora do otoczenia użytkownika: funkcja Acer ColorSense dostosowuje temperaturę ekranu do otoczenia, z kolei Acer LightSense wykrywa światło w otoczeniu i dostosowuje do niego ustawienia jasności monitora. Acer ProxiSense automatycznie wybudza monitor, gdy w jego pobliżu znajdą się użytkownicy i przyciemnia go, gdy się oddalą.





Predator X38 S - to monitor z certyfikatem VESA DisplayHDR 600, wyposażony w zakrzywiony panel UWQHD+ 2300R (3840x1600 pikseli), który oferuje 98-proc. pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 oraz ich odwzorowanie na poziomie Delta E<2, co przekłada się na niesamowicie realistyczny obraz. Jasne sceny pozostają wyraźne, a ciemne zachowują bogactwo odcieni czerni, co oznacza dobrą widoczność drobnych detali (i chowających się przeciwników), nawet gdy kryją się w cieniu. Częstotliwość odświeżania 175 Hz (po podkręceniu) i czas reakcji wynoszący zaledwie 0.3 ms (GtG) pozwalają graczom od razu rzucić się w wir akcji bez przejmowania się efektem ghostingu, natomiast dzięki 37.5-calowemu wyświetlaczowi Agile-Splendor IPS wszystko wygląda znakomicie nawet przy szerokim kącie widzenia.



W trybie gry monitor Predator oferuje graczom osiem wstępnie skonfigurowanych (i personalizowanych) trybów wyświetlania dopasowanych do różnych rodzajów treści, a funkcje Acer LightSense i Acer ColorSense automatycznie dostosowują jasność ekranu i temperaturę barw do otoczenia. Ponadto, monitor został wyposażony w G-SYNC Esports Mode. Wyświetlacz w monitorach z tym oznaczeniem został specjalnie zmodyfikowany pod kątem rywalizacji wyczynowej, w której wyłączono zmienne podświetlenie w celu uzyskania jak najmniejszego opóźnienia, a także zwiększono głębię czerni i dostrojono współczynnik gamma, aby ułatwić dostrzeganie obiektów w ciemnych obszarach.



Predator X38 S jest także wyposażony w analizator opóźnień NVIDIA Reflex — rewolucyjne systemowe narzędzie do pomiaru opóźnień, które wykrywa kliknięcia myszy, a następnie mierzy czas potrzebny na zmianę odpowiednich pikseli na ekranie (np. błysk z lufy). Technologia NVIDIA G-SYNC ULTIMATE gwarantuje natomiast płynność i szybkie tempo rozgrywki, eliminując rwanie obrazu, minimalizując jego zacinanie i redukując opóźnienie wejścia.





Predator X28 - to 28-calowy monitor 4K (3840 x 2160 pikseli) o smukłej budowie i wąskim obramowaniu, co przekłada się na świeży, estetyczny wygląd. Wyświetlacz Agile-Splendor IPS ze wsparciem HDR oferuje częstotliwość odświeżania 155 Hz (po podkręceniu), czas reakcji wynoszący 1 ms (GtG), a także niezwykłą płynność dzięki technologii NVIDIA G-SYNC wraz z Esports Mode. Monitor jest ponadto wyposażony w analizator opóźnień NVIDIA Reflex.



Funkcje Acer LightSense, ColorSense i ProxiSense gwarantują optymalny wygląd monitora w każdym oświetleniu. Aby zapewnić komfort oglądania, funkcja BlueLightShield Pro zarządza długością fal intensywnego światła, selektywnie odfiltrowując światło niebieskie przy jednoczesnym zachowaniu dokładności odwzorowania barw na poziomie Delta E<1.

Predator X28 to monitor gamingowy z certyfikatem TÜV Rheinland Eyesafe.





Ceny i dostępność

Predator CG437K S będzie dostępny w Polsce od 21 listopada w cenie od 7199 PLN

Predator X38 S będzie dostępny w Polsce od 21 września w cenie od 9999 PLN

Predator X28 dostępny w Polsce od 21 października w cenie od 5499 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Acer