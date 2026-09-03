Acer prezentuje pierwszy monitor gamingowy 1000 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Podczas konferencji next@acer na targach IFA 2026 w Berlinie firma Acer pokazała komplet nowych monitorów dla graczy i twórców – od modelu, który jako pierwszy w portfolio marki osiąga 1000 Hz, po ekrany 5K z podświetleniem Mini LED. Jeśli liczy się każda milisekunda, Predator XB253Q U1 jest monitorem, po który sięga się bez wahania. To 24,5-calowy ekran – rozmiar uznawany w e-sporcie za optymalny – z odświeżaniem 1000 Hz w rozdzielczości Full HD. To pierwszy monitor w portfolio Acera, który osiąga taką częstotliwość. Za czytelność ruchu odpowiada autorska technologia Acera Visual Response Boost (VRB) Pro, która ogranicza rozmycie i smużenie, dzięki czemu szybko przemieszczające się obiekty pozostają ostre i łatwiej je śledzić. Monitor ma certyfikat VESA DisplayHDR400, a zastosowany polaryzator kołowy redukuje odblaski i zmęczenie wzroku podczas długich sesji. Całość dopełniają AMD FreeSync Premium oraz zgodność z NVIDIA G-SYNC.







Predator X32 V3 - OLED nowej generacji dla wymagającego oka

Predator X32 V3 to propozycja dla graczy, dla których najważniejsza jest jakość obrazu. 31.5-calowy ekran wykorzystuje matrycę QD-OLED Penta Tandem – pięciowarstwowa struktura emisyjna podnosi jasność i efektywność panelu, a przy okazji wydłuża jego żywotność i trwałość, co w przypadku OLED-ów ma niebagatelne znaczenie. Monitor pracuje w rozdzielczości UHD przy 180 Hz. Certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400 przekłada się na wyższą jasność, naprawdę głęboką czerń i większą głębię kolorów, dzięki czemu obiekty na ekranie zyskują na szczegółowości. Dokładność barw Delta <1 oraz pokrycie 99% palety DCI-P3 sprawiają, że kolory są wierne i jednolite na całej powierzchni ekranu. Nie zabrakło AMD FreeSync Premium Pro i zgodności z NVIDIA G-SYNC.



Predator XB273K V7 - jeden monitor do grania i do pracy

Model XB273K V7 rozwiązuje odwieczny dylemat: rozdzielczość czy odświeżanie? Odpowiedź brzmi – jedno i drugie, tylko nie naraz. 27-calowy ekran pracuje standardowo w UHD przy 160 Hz, a technologia Dynamic Frequency and Resolution (DFR) pozwala przełączyć go na Full HD przy 500 Hz, gdy w grze wymagana jest szybsza reakcja matrycy. Wierność kolorów na poziomie Delta <1 czyni z niego sensowne narzędzie do pracy kreatywnej, a AMD FreeSync Premium i zgodność z NVIDIA G-SYNC dbają o obraz bez rozrywania. Praktycznym dodatkiem jest Acer Smart Dial – pilot, którym reguluje się jasność, kontrast i źródło sygnału bez sięgania za obudowę monitora.



Acer Nitro XV275X P - rozdzielczość 5K w zasięgu ręki

Nitro to linia, w której Acer stawia na dostępność, a XV275X P dobrze to pokazuje. 27-calowy monitor łączy rozdzielczość 5K, podświetlenie Mini LED z 2304 strefami oraz certyfikat VESA DisplayHDR 1400, co przekłada się na bardzo głęboką czerń i wysoki kontrast. Standardowo ekran pracuje w 5K przy 165 Hz, a po włączeniu DFR przechodzi w QHD przy 330 Hz. Minimalny czas reakcji wynosi 0.5 ms GTG, a za płynność odpowiada AMD FreeSync Premium. Pokrycie 99% Adobe RGB, 99% sRGB i 99% DCI-P3 przy dokładności Delta E<2 sprawia, że monitor sprawdzi się także w pracy z grafiką. Codzienną obsługę ułatwiają zasilanie przez USB Type-C o mocy 90 W, przełącznik KVM oraz tryby picture-in-picture (PIP) i picture-by-picture (PBP).



Acer Nitro XZ340CKR P - ultrapanorama bez kompromisów

Zakrzywiony, 34-calowy XZ340CKR P odpowiada na potrzeby graczy, którzy nie chcą wybierać między kinowym rozmachem a szybkością rodem z e-sportu. Ekran pracuje standardowo w rozdzielczości 5120 x 2160 przy 180 Hz, co zachęca do zwiedzania otwartych światów i do pracy z materiałem wideo. Gdy trzeba przyspieszyć, DFR przełącza go w WFHD przy 360 Hz, z czasem reakcji do 0.5 ms GTG. Całości dopełniają AMD FreeSync Premium, certyfikat HDR10 i 90% pokrycia palety DCI-P3.



Acer Nitro XV275U Z2 - trzy tryby, trzy różne monitory

XV275U Z2 zaprojektowano jako jeden ekran, który ma zastąpić kilka modeli jednocześnie. 27-calowy monitor osiąga do 520 Hz przy czasie reakcji 0.5 ms GTG, a technologia DFR daje trzy tryby pracy: QHD przy 275 Hz, Full HD przy 360 Hz i HD przy 520 Hz. W praktyce oznacza to jedno urządzenie do produkcji AAA, do e-sportu i do pracy z treściami. Podświetlenie Mini LED z 1152 strefami oraz Acer HDR1000 odpowiadają za szczegółowość i wysoki kontrast, a pokrycie 97% DCI-P3 i 95% Adobe RGB czyni z niego narzędzie użyteczne również poza graniem. Obraz bez rozrywania zapewnia AMD FreeSync Premium.



Acer Nitro XV270U Z3 - tam, gdzie liczy się przede wszystkim cena

XV270U Z3 to bardziej przystępny wariant tego samego pomysłu. 27-calowy ekran przełącza się jednym kliknięciem między trzema trybami: QHD przy 275 Hz dla maksymalnej jakości obrazu, Full HD przy 360 Hz dla równowagi i HD przy 520 Hz dla szybkości na poziomie turniejowym. Czas reakcji sięga 0.5 ms GTG. Monitor obsługuje AMD FreeSync Premium, ma certyfikat HDR10 i pokrywa 90% palety DCI-P3 – zestaw, który dobrze sprawdzi się u graczy, twórców treści i osób łączących jedno z drugim.



Acer ProDesigner PE270X P - 5K dla profesjonalistów

Na koniec propozycja spoza gamingu. ProDesigner PE270X P to 27-calowy monitor dla projektantów, fotografów, montażystów wideo i twórców cyfrowych. Oferuje rozdzielczość 5K (5120 x 2880) i fabryczną kalibrację do poziomu Delta E<1, więc kolor widziany na ekranie odpowiada temu, co trafi do pliku. Za kontrast HDR odpowiadają podświetlenie MiniLED z 2304 strefami i certyfikat VESA DisplayHDR1400, a pokrycie 99% Adobe RGB, 99% sRGB i 99% DCI-P3 daje pewność przy pracy w szerokich przestrzeniach barw. Monitor wyposażono w złącze USB Type-C z zasilaniem 90 W, przełącznik Auto KVM i podstawę ErgoStand z regulacją. Oferuje też odświeżanie 165 Hz, a technologia Dynamic Frame Rate (DFR) pozwala w trybie wysokiej wydajności przejść na QHD przy 330 Hz. Co ważne, na pokładzie nie zabrakło AMD FreeSync Premium.



Ceny i dostępność

Predator XB253Q U1 będzie dostępny w regionie EMEA w I kwartale 2027 r., w cenie od 1099 EURO.

Predator X32 V3 będzie dostępny w regionie EMEA w I kwartale 2027 r., w cenie od 899 EURO.

Predator XB273K V7 będzie dostępny w regionie EMEA w IV kwartale 2026 r., w cenie od 449 EURO.

Acer Nitro XV275X P będzie dostępny w regionie EMEA w I kwartale 2027 r., w cenie od 1199 EURO.

Acer Nitro XZ340CKR P będzie dostępny w regionie EMEA w IV kwartale 2026 r., w cenie od 699 EURO.

Acer Nitro XV275U Z2 będzie dostępny w regionie EMEA w IV kwartale 2026 r., w cenie od 329 EURO.

Acer Nitro XV270U Z3 będzie dostępny w regionie EMEA w I kwartale 2027 r., w cenie od 299 EURO.

Acer ProDesigner PE270X P będzie dostępny w regionie EMEA w I kwartale 2027 r., w cenie od 1299 EURO.



Dokładne specyfikacje, ceny i terminy dostępności mogą się różnić w zależności od regionu.































źródło: Info Prasowe / Acer