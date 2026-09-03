2026-09-03 14:14
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Acer prezentuje pierwszy monitor gamingowy 1000 Hz

Obrazek Acer prezentuje pierwszy monitor gamingowy 1000 Hz

Podczas konferencji next@acer na targach IFA 2026 w Berlinie firma Acer pokazała komplet nowych monitorów dla graczy i twórców – od modelu, który jako pierwszy w portfolio marki osiąga 1000 Hz, po ekrany 5K z podświetleniem Mini LED. Jeśli liczy się każda milisekunda, Predator XB253Q U1 jest monitorem, po który sięga się bez wahania. To 24,5-calowy ekran – rozmiar uznawany w e-sporcie za optymalny – z odświeżaniem 1000 Hz w rozdzielczości Full HD. To pierwszy monitor w portfolio Acera, który osiąga taką częstotliwość. Za czytelność ruchu odpowiada autorska technologia Acera Visual Response Boost (VRB) Pro, która ogranicza rozmycie i smużenie, dzięki czemu szybko przemieszczające się obiekty pozostają ostre i łatwiej je śledzić. Monitor ma certyfikat VESA DisplayHDR400, a zastosowany polaryzator kołowy redukuje odblaski i zmęczenie wzroku podczas długich sesji. Całość dopełniają AMD FreeSync Premium oraz zgodność z NVIDIA G-SYNC.



Predator X32 V3 - OLED nowej generacji dla wymagającego oka
Predator X32 V3 to propozycja dla graczy, dla których najważniejsza jest jakość obrazu. 31.5-calowy ekran wykorzystuje matrycę QD-OLED Penta Tandem – pięciowarstwowa struktura emisyjna podnosi jasność i efektywność panelu, a przy okazji wydłuża jego żywotność i trwałość, co w przypadku OLED-ów ma niebagatelne znaczenie. Monitor pracuje w rozdzielczości UHD przy 180 Hz. Certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400 przekłada się na wyższą jasność, naprawdę głęboką czerń i większą głębię kolorów, dzięki czemu obiekty na ekranie zyskują na szczegółowości. Dokładność barw Delta <1 oraz pokrycie 99% palety DCI-P3 sprawiają, że kolory są wierne i jednolite na całej powierzchni ekranu. Nie zabrakło AMD FreeSync Premium Pro i zgodności z NVIDIA G-SYNC.

Predator XB273K V7 - jeden monitor do grania i do pracy
Model XB273K V7 rozwiązuje odwieczny dylemat: rozdzielczość czy odświeżanie? Odpowiedź brzmi – jedno i drugie, tylko nie naraz. 27-calowy ekran pracuje standardowo w UHD przy 160 Hz, a technologia Dynamic Frequency and Resolution (DFR) pozwala przełączyć go na Full HD przy 500 Hz, gdy w grze wymagana jest szybsza reakcja matrycy. Wierność kolorów na poziomie Delta <1 czyni z niego sensowne narzędzie do pracy kreatywnej, a AMD FreeSync Premium i zgodność z NVIDIA G-SYNC dbają o obraz bez rozrywania. Praktycznym dodatkiem jest Acer Smart Dial – pilot, którym reguluje się jasność, kontrast i źródło sygnału bez sięgania za obudowę monitora.

Acer Nitro XV275X P - rozdzielczość 5K w zasięgu ręki
Nitro to linia, w której Acer stawia na dostępność, a XV275X P dobrze to pokazuje. 27-calowy monitor łączy rozdzielczość 5K, podświetlenie Mini LED z 2304 strefami oraz certyfikat VESA DisplayHDR 1400, co przekłada się na bardzo głęboką czerń i wysoki kontrast. Standardowo ekran pracuje w 5K przy 165 Hz, a po włączeniu DFR przechodzi w QHD przy 330 Hz. Minimalny czas reakcji wynosi 0.5 ms GTG, a za płynność odpowiada AMD FreeSync Premium. Pokrycie 99% Adobe RGB, 99% sRGB i 99% DCI-P3 przy dokładności Delta E<2 sprawia, że monitor sprawdzi się także w pracy z grafiką. Codzienną obsługę ułatwiają zasilanie przez USB Type-C o mocy 90 W, przełącznik KVM oraz tryby picture-in-picture (PIP) i picture-by-picture (PBP).

Acer Nitro XZ340CKR P - ultrapanorama bez kompromisów
Zakrzywiony, 34-calowy XZ340CKR P odpowiada na potrzeby graczy, którzy nie chcą wybierać między kinowym rozmachem a szybkością rodem z e-sportu. Ekran pracuje standardowo w rozdzielczości 5120 x 2160 przy 180 Hz, co zachęca do zwiedzania otwartych światów i do pracy z materiałem wideo. Gdy trzeba przyspieszyć, DFR przełącza go w WFHD przy 360 Hz, z czasem reakcji do 0.5 ms GTG. Całości dopełniają AMD FreeSync Premium, certyfikat HDR10 i 90% pokrycia palety DCI-P3.

Acer Nitro XV275U Z2 - trzy tryby, trzy różne monitory
XV275U Z2 zaprojektowano jako jeden ekran, który ma zastąpić kilka modeli jednocześnie. 27-calowy monitor osiąga do 520 Hz przy czasie reakcji 0.5 ms GTG, a technologia DFR daje trzy tryby pracy: QHD przy 275 Hz, Full HD przy 360 Hz i HD przy 520 Hz. W praktyce oznacza to jedno urządzenie do produkcji AAA, do e-sportu i do pracy z treściami. Podświetlenie Mini LED z 1152 strefami oraz Acer HDR1000 odpowiadają za szczegółowość i wysoki kontrast, a pokrycie 97% DCI-P3 i 95% Adobe RGB czyni z niego narzędzie użyteczne również poza graniem. Obraz bez rozrywania zapewnia AMD FreeSync Premium.

Acer Nitro XV270U Z3 - tam, gdzie liczy się przede wszystkim cena
XV270U Z3 to bardziej przystępny wariant tego samego pomysłu. 27-calowy ekran przełącza się jednym kliknięciem między trzema trybami: QHD przy 275 Hz dla maksymalnej jakości obrazu, Full HD przy 360 Hz dla równowagi i HD przy 520 Hz dla szybkości na poziomie turniejowym. Czas reakcji sięga 0.5 ms GTG. Monitor obsługuje AMD FreeSync Premium, ma certyfikat HDR10 i pokrywa 90% palety DCI-P3 – zestaw, który dobrze sprawdzi się u graczy, twórców treści i osób łączących jedno z drugim.

Acer ProDesigner PE270X P - 5K dla profesjonalistów
Na koniec propozycja spoza gamingu. ProDesigner PE270X P to 27-calowy monitor dla projektantów, fotografów, montażystów wideo i twórców cyfrowych. Oferuje rozdzielczość 5K (5120 x 2880) i fabryczną kalibrację do poziomu Delta E<1, więc kolor widziany na ekranie odpowiada temu, co trafi do pliku. Za kontrast HDR odpowiadają podświetlenie MiniLED z 2304 strefami i certyfikat VESA DisplayHDR1400, a pokrycie 99% Adobe RGB, 99% sRGB i 99% DCI-P3 daje pewność przy pracy w szerokich przestrzeniach barw. Monitor wyposażono w złącze USB Type-C z zasilaniem 90 W, przełącznik Auto KVM i podstawę ErgoStand z regulacją. Oferuje też odświeżanie 165 Hz, a technologia Dynamic Frame Rate (DFR) pozwala w trybie wysokiej wydajności przejść na QHD przy 330 Hz. Co ważne, na pokładzie nie zabrakło AMD FreeSync Premium.

Ceny i dostępność
Predator XB253Q U1 będzie dostępny w regionie EMEA w I kwartale 2027 r., w cenie od 1099 EURO.
Predator X32 V3 będzie dostępny w regionie EMEA w I kwartale 2027 r., w cenie od 899 EURO.
Predator XB273K V7 będzie dostępny w regionie EMEA w IV kwartale 2026 r., w cenie od 449 EURO.
Acer Nitro XV275X P będzie dostępny w regionie EMEA w I kwartale 2027 r., w cenie od 1199 EURO.
Acer Nitro XZ340CKR P będzie dostępny w regionie EMEA w IV kwartale 2026 r., w cenie od 699 EURO.
Acer Nitro XV275U Z2 będzie dostępny w regionie EMEA w IV kwartale 2026 r., w cenie od 329 EURO.
Acer Nitro XV270U Z3 będzie dostępny w regionie EMEA w I kwartale 2027 r., w cenie od 299 EURO.
Acer ProDesigner PE270X P będzie dostępny w regionie EMEA w I kwartale 2027 r., w cenie od 1299 EURO.

Dokładne specyfikacje, ceny i terminy dostępności mogą się różnić w zależności od regionu.



Acer prezentuje pierwszy monitor gamingowy 1000 Hz

Acer prezentuje pierwszy monitor gamingowy 1000 Hz

Acer prezentuje pierwszy monitor gamingowy 1000 Hz

Acer prezentuje pierwszy monitor gamingowy 1000 Hz

Acer prezentuje pierwszy monitor gamingowy 1000 Hz

Acer prezentuje pierwszy monitor gamingowy 1000 Hz

źródło: Info Prasowe / Acer
Komentarzy: 1
  1. gemba 2026-09-03 21:49,  Szaquak
    Avatar nic wiadomość nic
    Z Acerem to różnie bywa...

    Od ponad roku zapowiadany był model XB323QX i cisza ...

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